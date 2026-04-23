Gerente del Banco de la República fue recibido con extensa ovación en medio de fuerte tensión con el Gobierno: “Me emociona”

Durante su intervención, Villar señaló que interpretaba los aplausos como un respaldo institucional al Banco de la República y a su papel dentro del marco de la Constitución - crédito X

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, fue recibido con una ovación al inicio de su intervención en el Congreso de Asofondos 2026 realizado en Cartagena, en un contexto marcado por discusiones sobre inflación, política monetaria y tensiones entre el Gobierno nacional y el Emisor.

El momento quedó registrado en video y muestra al funcionario ingresando al escenario ante un auditorio que respondió con aplausos prolongados, mientras se desarrollaba el evento con participación de representantes del sector financiero y económico.

En su intervención inicial, Villar reaccionó al recibimiento de los asistentes y expresó su interpretación del gesto: “Realmente me emociona mucho este aplauso, este recibimiento. Me emociona en lo personal pero debo decir que lo entiendo claramente como un respaldo a una institución, un respaldo al papel que cumple esa institución como desarrollo a la Constitución de Colombia”. Posteriormente añadió: “Muchísimas gracias por hacerme sentir esa emoción en lo personal, sabiendo que es algo que no es personal, sino institucional”.

Declaraciones sobre inflación y energía

En el evento, el funcionario desmintió que el aumento de la inflación en Colombia se deba exclusivamente a factores relacionados con una empresa del sector energético, indicando que los datos muestran incrementos en múltiples rubros - crédito X

En el mismo congreso, Villar abordó temas relacionados con la inflación en Colombia y respondió a afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre las causas del aumento en el costo de vida. El mandatario había señalado a la empresa Enel como responsable del incremento de la inflación, planteamiento que el gerente del Banco de la República contradijo durante su intervención.

“Ha habido muchas explicaciones de que es que la inflación solo aumentó por unos cambios muy específicos en una empresa que vende energía en Bogotá. Los datos que yo tengo, que son del Dane, no dicen eso. Dicen que la inflación aumenta en todos los rubros, todos los rubros, diferentes a los regulados”, afirmó Villar ante los asistentes.

Durante su exposición, el gerente explicó que el comportamiento de la inflación responde a múltiples factores y no a un solo componente del mercado. Señaló además que el fenómeno se ha presentado de manera generalizada en distintos sectores de la economía.

Sobre los factores detrás del comportamiento inflacionario

El gerente sostuvo que el repunte de la inflación ha impedido una reducción en la tasa de interés, la cual fue incrementada recientemente por la Junta Directiva del Banco de la República - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Villar también se refirió a las razones que han influido en la evolución reciente de la inflación y en las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del Banco de la República. Según indicó, variables como el aumento del salario mínimo y el déficit fiscal han incidido en la dinámica del indicador.

En ese contexto, expuso: “¿Qué pasó? La inflación dejó de bajar en 2025 y la inflación, eh, las expectativas para 2026 se deterioraron de manera muy importante”, al tiempo que explicó que en años anteriores la inflación se había mantenido cercana a la meta establecida, con excepciones puntuales asociadas a choques externos.

El gerente sostuvo que el comportamiento reciente se aparta de las proyecciones previas y que las expectativas inflacionarias han mostrado un deterioro significativo, lo cual incide en las decisiones de política monetaria.

Tensión por decisiones sobre la tasa de interés

Las declaraciones se producen en medio de tensiones entre el Gobierno Nacional y el Emisor, tras cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre las decisiones de política monetaria - crédito Colprensa y Presidencia

Las declaraciones de Villar se producen en un escenario de tensiones entre el Gobierno nacional y el Banco de la República. El 31 de marzo, la Junta Directiva del Emisor aprobó un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, ubicándola en 11,25%, en lo que fue la segunda alza consecutiva del año. Durante esa sesión, el ministro de Hacienda abandonó la reunión antes de su finalización y posteriormente cuestionó públicamente la decisión.

Desde entonces, el Gobierno ha planteado críticas sobre el papel de la Junta Directiva, cuya independencia está establecida en la Constitución de 1991. En respuesta a esos señalamientos, Villar indicó en su momento que dichas afirmaciones constituyen “una acusación infundada y abiertamente contraria a la verdad” y advirtió que dificultan el diálogo institucional.

El 22 de abril, en un debate de control político en el Congreso de la República, Villar reiteró los argumentos detrás del aumento en la tasa de interés y señaló que el comportamiento reciente de la inflación impide una reducción del indicador. “No lo podemos hacer, ¿por qué? Porque la inflación empezó a repuntar, como ustedes lo ven ahí en el gráfico”, explicó. Asimismo, indicó que las expectativas inflacionarias comenzaron a elevarse desde finales de 2025, especialmente tras el anuncio del incremento del salario mínimo.

Villar defendió la autonomía del Banco de la República y rechazó las afirmaciones que señalan que sus decisiones responden a intereses del sistema financiero o a recomendaciones externas - crédito Luis González/REUTERS

El gerente añadió que en marzo de 2026 la inflación alcanzó el 5,6% y que el comportamiento de este indicador ha sido determinante en las decisiones recientes del Banco de la República.

En relación con críticas sobre la influencia de analistas y entidades financieras en las decisiones del Emisor, Villar respondió: “Se ha dicho de manera que sinceramente creo simplista, que nosotros tomamos las decisiones porque unos analistas nos dicen que tomamos esas decisiones (…) Yo creo que eso es una manera de desacreditar al equipo técnico del Banco de manera totalmente inadmisible”.