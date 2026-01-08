Capturan a Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán, en operativo policial en el Atlántico: fue condenado por vínculos con paramilitares

La captura se efectuó durante un puesto de control de la Policía, al verificarse una orden de captura vigente - crédito X

El jueves 8 de enero se conoció la captura de Jorge Visbal Martelo, exsenador de la República y expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en cumplimiento de una orden judicial derivada de una condena en firme por el delito de concierto para delinquir agravado.

La aprehensión se registró tras una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó, en segunda instancia, la pena de nueve años de prisión impuesta en su contra por su presunta relación con jefes de grupos paramilitares, en especial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La detención se produjo el pasado 6 de enero en el kilómetro 46 de la vía Oriental, a la altura del municipio de Ponedera, en el departamento del Atlántico. De acuerdo con la información conocida, Visbal Martelo se movilizaba en un vehículo particular cuando fue requerido por uniformados de la Policía que realizaban un puesto de control en la zona.

Al verificar sus antecedentes judiciales en el sistema, los agentes encontraron una orden de captura vigente para el cumplimiento de la condena, por lo que fue dejado inmediatamente a disposición de las autoridades y posteriormente trasladado a Bogotá.

