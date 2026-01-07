Colombia

Yina Calderón enciende las redes sociales al confesar que ‘El Agropecuario’ es el amor de su vida

La empresaria de fajas sorprendió a sus seguidores con la publicación de un video muy enamorada del exnovio de Aida Victoria Merlano, por lo que los comentarios no se hicieron esperar

La empresaria así lo dio a conocer en sus redes sociales provocando una ola de comentarios - crédito @yinacalderontv/IG

El mundo digital no deja de alimentar especulaciones en torno a las figuras públicas, y la reciente aparición conjunta de Yina Calderón y Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, ha elevado la temperatura en redes sociales.

Según se pudo ver en redes sociales, el más revelador de este episodio reside en cómo la empresaria y DJ reconfigura públicamente su vínculo sentimental, en contraste con los rumores previos que involucraban a su hermana y al mismo Tejada.

Las escenas compartidas desde Guatapé parecen delinear una narrativa donde la cercanía y la declaración explícita contradicen la versión anterior y refuerzan el nexo entre ambos protagonistas.

Esta fue la imagen que le dio la vuelta a las redes sociales sobre el supuesto romance entre Juliana Calderón y el “agropecuario” - crédito @notalencol/IG

En uno de los videos difundidos en sus redes sociales, Calderón utiliza un enfoque directo para identificar a su entorno y enfatizar en la figura de Tejada.

“Bueno, yo estoy aquí en un parchecito aquí en Guatape con ‘El pollo’... Con el amor de mi vida (Juan David Tejada). Y con Kevin. ¿Cómo así? ¿Cómo están? Y el árabe, el árabe Saudita... Y la amiga De Jota España, olé tío, señor”, dijo Yina Calderón en el registro recogido por las redes sociales.

El registro audiovisual, musicalizado con la canción Secreto de Anuel y Karol G, refuerza el mensaje con frases como: “Lo de nosotros es un secreto, que nadie se entere...”, dibujando el contexto íntimo con el que la empresaria desea mostrar su relación.

La presencia de Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, se intensifica cuando Calderón le solicita interactuar directamente con quienes los observan: “Salude a los Sayas. Preséntese, preséntese”, instó la DJ en la publicación.

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores con el que sería su nuevo novio - crédito @yinacalderontv/IG

Tejada respondió: “Mis Sayas, yo soy el rey de los agropecuarios. Les mando un abrazo. Dios los bendiga”, asumiendo el protagonismo solicitado y reforzando su ima­gen pública.

Con tono confesional, Calderón clarifica la jerarquía sentimental en la misma serie de publicaciones, diferenciando a otros hombres con los que se la ha vinculado: “Me da risa que ustedes me molestan con otro, que con Asad. Yo a Asad lo quiero mucho, pero el dueño de mi vida es otro. El príncipe”, afirmó la empresaria de fajas, mostrando una actitud afectuosa hacia Juan David Tejada ante la audiencia digital.

Yina Calderón durante la celebración del desfile de Años Viejos en Oporapa - crédito Redes Sociales/TIkTok

Así se disculpó con Altafulla

Yina Calderón, empresaria de fajas y exconcursante de La casa de los famosos Colombia, realizó una disculpa pública a través de sus redes sociales dirigida a Andrés Altafulla, cantante barranquillero y ganador de la segunda temporada del reality.

Calderón expresó su deseo de recuperar la amistad que mantenía con Altafulla antes de su participación en el programa, reconociendo que la convivencia durante el reality provocó un distanciamiento entre ambos.

En una serie de historias en Instagram, Calderón admitió que extraña la relación de confianza que tenía con Altafulla y que su reflexión surgió después de ingerir alcohol.

La interacción reciente entre los dos exparticipantes del reality ha provocado comentarios sobre una posible reconciliación entre la empresaria de fajas y el cantante barranquillero en medio de su distanciamiento público - crédito inforfarandulacolombia / Instagram

Afirmó que la vida los distanció, pero aún siente aprecio por él y desea enmendar los errores cometidos durante el programa. Calderón señaló que la ruptura se produjo cuando desaprobó la forma en que Altafulla interactuó con otra participante y reconoció su responsabilidad en el deterioro de la amistad.

En su mensaje, la empresaria destacó que Altafulla fue su amigo incluso antes del reality y que le gustaría retomar esa relación. Admitió que sus palabras durante el programa pudieron afectar la amistad y ofreció disculpas públicas, enfatizando la importancia de reconocer los errores propios.

Hasta ahora, Altafulla no ha respondido directamente a las disculpas, aunque compartió en sus historias el video en el que Calderón apoyó su música. Este gesto ha generado comentarios entre los seguidores sobre la posibilidad de una reconciliación o un distanciamiento definitivo entre ambos.

Durante el reality, la relación se tensó tras un enfrentamiento público en una gala de nominación, en la que se cruzaron acusaciones y reproches. La reciente disculpa pública de Calderón ha reavivado el interés sobre la evolución de su relación.

