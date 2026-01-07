Senador republicano Rick Scott advirtió que Petro podría ser juzgado en Estados Unidos como el dictador Nicolás Maduro: “Es una persona enferma”

Senador republicano Rick Scott advirtió que Petro podría ser juzgado en Estados Unidos como el dictador Nicolás Maduro - crédito Reuters/Presidencia

El senador estadounidense Rick Scott manifestó su satisfacción por la detención de Nicolás Maduro y anticipó repercusiones sobre el futuro inmediato de Venezuela. En declaraciones a W Radio, consideró que la captura representa un punto de inflexión en el contexto político venezolano y previó un escenario en el que María Corina Machado asumirá la presidencia tras las próximas elecciones. El senador atribuyó estos acontecimientos a gestiones prolongadas entre funcionarios estadounidenses y subrayó el impacto que esta situación tendrá, no solo en Venezuela, sino también en regiones como Colombia.

Las acusaciones formales de Estados Unidos contra Nicolás Maduro también ocuparon un lugar central en sus declaraciones. Scott subrayó la gravedad de los cargos, vinculados al tráfico de drogas y a la seguridad infantil: “Estaba acusado por los Estados Unidos porque, junto a su esposa, estaban enviando drogas que estaban matando a sus niños”. Además, confirmó la llegada de criminales enviados por el mandatario venezolano para atacar a jóvenes estadounidenses.

En relación con las advertencias atribuidas a Donald Trump sobre un posible ataque militar en Colombia, Scott fue enfático al descartar la probabilidad de una acción bélica: “No creo que un ataque en Colombia vaya a pasar, se acercan las elecciones y hay democracia. Creo que se va a escoger una persona opuesta, que quiera mejorar las relaciones con Estados Unidos”, afirmó.

El senador también dirigió críticas severas al presidente Gustavo Petro. Consideró que podría enfrentar cargos en Estados Unidos, como ocurrió con Maduro, y cuestionó su gestión: “Petro es una persona enferma y despreciable. Tiene antecedentes terroristas, es de este tipo de personas de la extrema izquierda que no les importa absolutamente nadie, es terrible para Colombia, pero también para Estados Unidos”, sostuvo al medio citado.

A la par, Scott se refirió al futuro de figuras vinculadas con el gobierno venezolano. Afirmó sobre Delcy Rodríguez: “Está trabajando con los Estados Unidos porque sabe que si no lo hace irá a prisión”. El senador sostuvo que el destino de quienes respalden a Maduro podría ser similar: “Va a pasar en una cárcel por el resto de su vida y si Delcy no cambia, le espera el mismo destino de pasar en prisión el resto de su vida”. Resaltó además la magnitud del cambio político esperado, señalando que espera una transición electoral donde María Corina Machado se convierta en presidente legítima.

Según su análisis, confía en que la sociedad colombiana evalúe las consecuencias de la actual administración: “Espero que Colombia haya visto lo devastador que ha sido el país con los 4 años de Gobierno de Gustavo Petro y espero que escojan mejor”.

El arresto de Nicolás Maduro en Caracas por parte de tropas estadounidenses, acontecido el 3 de enero de 2026, no solo alteró el panorama regional, sino que también provocó una escalada de declaraciones entre líderes del continente y miembros clave del Congreso de los Estados Unidos.

En este contexto, el representante Carlos Giménez, de origen cubano y senador por Florida, dirigió duras críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por lo que considera una reiterada defensa del anterior mandatario venezolano, así como por el tono reciente de sus respuestas a las advertencias del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante una rueda de prensa en Colombia, Giménez expresó su desconcierto respecto a la posición adoptada por Petro tras la detención de Maduro: “Estoy asombrado que, de verdad, está todavía tratando de defender lo que no se puede defender: un narcotraficante, un bandido, un dictador, un jefe de un gobierno que es ilegítimo y él (Petro) se supone que es elegido democráticamente”, subrayó el congresista, de acuerdo con los medios colombianos. Además, equiparó la captura del líder venezolano con hitos históricos: “Esto es el equivalente en este hemisferio a la caída del Muro de Berlín”.

Aseguró también que la postura de Petro respecto a Maduro no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia de manifestaciones públicas. Giménez planteó interrogantes al mandatario colombiano acerca de su aparente respaldo al exlíder venezolano, insinuando la existencia de vínculos políticos: “¿Por qué está defendiendo a alguien así? Porque estás aliado con él en otras maneras que yo no conozco, pero estoy muy decepcionado”.

Días antes del operativo en Caracas, el enfrentamiento dialéctico entre Giménez y Petro se había intensificado. En diciembre de 2025, el congresista republicano criticó al presidente de Colombia por sus respuestas a las acusaciones de Donald Trump sobre la lucha antidrogas en territorio nacional, llegando a calificarlo como “drogadicto alcoholizado” y señalando que los mensajes de Petro en redes sociales nacen de “sandeces escritas en la madrugada”.