Colombia

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja 6 de enero: números ganadores del último sorteo

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Guardar
Para participar en la Lotería
Para participar en la Lotería de la Cruz Roja se necesitan al menos 5 mil pesos (Infobae)

La Lotería de la Cruz Roja dio a conocer los números ganadores de su último sorteo realizado este martes 6 de enero de 2026.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Fecha del sorteo: martes 6 de enero de 2026.

Premio mayor: 2225.

Serie: 314.

Cuál es el horario de la Lotería de la Cruz Roja

Este es el peculiar
Este es el peculiar plan de premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Loteria de la Cruz Roja solamente celebra un sorteo cada semana todos los martes a las 10:55 horas de la noche.

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premos principal que ofrece más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7.000 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

En ocasiones especiales (regularmente en el primer sorteo de cada mes), la Lotería de la Cruz Roja ofrece otro plan de premos alternativo en el que baja el número de ganadores, pero que incrementa la cantidad sorteada y funciona de la siguiente manera:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cuatro secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

18 secos de 20 millones de pesos.

En este plan de premios alternativo a veces se hacen variaciones, incluyendo ganadores sin serie y hasta premios en especie como un auto de lujo.

A todo lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que únicamente tiene 30 días a partir de que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja?

Para poder jugara la Lotería de la Cruz Roja requiere de al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse dela fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.

¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor?

La probabilidad de ganar el premio mayor en la Lotería de la Cruz Roja en Colombia es de aproximadamente 1 entre 1.000.000 (uno entre un millón).

Esto corresponde a acertar exactamente las cuatro cifras y la serie del billete en el sorteo, lo cual es un reto considerable debido a la gran cantidad de combinaciones posibles.

Este premio mayor suele ser muy alto, alrededor de 7.000 millones de pesos colombianos y además existen múltiples premios secundarios (conocidos como premios secos) y por aproximaciones que ofrecen más oportunidades de ganar premios menores.

Pero la probabilidad específica para el premio más grande, que requiere la combinación exacta, es la indicada, reflejando un juego de azar con baja probabilidad para el premio mayor, pero con posibilidades más accesibles en otras categorías

Temas Relacionados

Resultados de la Lotería Cruz RojaLotería de la Cruz Rojacolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol y Luna números ganadores del 6 de enero de 2026

Esta lotería colombiana juega dos sorteos durante el día, estos son los ganadores de los dos premios de hoy

Resultados Super Astro Sol y

Video capta violento robo en la avenida Las Américas de Bogotá: ciudadano recibió dos disparos

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y su estado de salud no reviste gravedad

Video capta violento robo en

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este miércoles 7 de enero

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Los cortes de la Luz

Resultados Sinuano Día y Noche martes 6 de enero: todos los números ganadores del último sorteo

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano difundió la combinación ganadora de los dos sorteos del día

Resultados Sinuano Día y Noche

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 7 de enero

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de zonas que se verán afectados por la suspensión temporal

Cortes de agua en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa de $200 millones

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

ENTRETENIMIENTO

Recordado actor contó cómo una

Recordado actor contó cómo una ‘power bank’ casi incendia su casa: “Dios apagó esta vaina”

Feid y la icónica modelo de portadas de cuaderno, Ana Sofía Henao, sorprendieron con inesperada colaboración

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente de tránsito que dejó el carro en pérdida total

Koral Costa confirmó su separación del actor Omar Murillo y dio las razones: “No tienes derecho a retener los sueños de nadie”

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 6 de enero

Deportivo Pereira inició pretemporada con la plantilla reducida y nuevo técnico, en plena crisis institucional

Ciclistas colombianos correrán en una nueva bicicleta para 2026: estas son las nuevas reglas de la UCI

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

Junior de Barranquilla tendría el plan para el fichaje de Luis Fernando Muriel: le copiarían idea a Millonarios