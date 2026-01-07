Petro defendió la consulta previa y arremetió contra Peñalosa y Claudia López: “Construyeron una especie de Chapinero imperial”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recordó el plebiscito de 1957 en aras de defender las consultas previas - crédito Santiago Saldarriaga/AP

El presidente Gustavo Petro arremetió contra los exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa y Claudia López en una publicación en su cuenta de X, en la que los señaló como responsables de que no avance la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. De acuerdo con el primer mandatario, esto se debe a que “quitaron las consultas para asociar municipios”.

Defendió entonces el derecho fundamental de la consulta que se le otorga a los grupos étnicos, sobre todo, para que decidan sobre medidas administrativas o legislativas que les afecten, obras, proyectos o actividades que se lleven a cabo en sus territorios. Esto, con el fin de que se proteja su integridad social, cultural y económica.

Para algunos, esto representa un problema en materia de desarrollo y creen que las comunidades suelen poner trabas a los proyectos. Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que la consulta es necesaria. En su publicación recordó el plebiscito de 1957, que consistió en consultar a la población sobre una reforma constitucional para crear el Frente Nacional, un acuerdo que puso fin a una década de guerra entre liberales y conversadores.

En ese sentido, resaltó la funcionalidad de las consultas y señaló a Peñalosa y a López de no tenerlas en cuenta para el desarrollo de la región metropolitana. “Construyeron una especie de Chapinero (Bogotá) imperial al que los municipios de Cundinamarca, deben obedecer, o más bien los caprichos codiciosos de las grandes constructoras capitalinas”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la región metropolitana no avanza por culpa de Enrique Peñalosa y Claudia López - crédito @petrogustavo/X

La queja de Peñalosa por las consultas

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa es uno de los políticos que está en contra de las consultas y en su cuenta de X expuso uno de los motivos por los cuales las rechaza. De acuerdo con su explicación, algunas comunidades impiden que obras viales de importancia para el país y las regiones se lleven a cabo, lo que también afecta proyectos a futuro.

Como ejemplo puso el caso del metro de Bogotá, que está en construcción. Desde China llegaron los vagones del metro, que ingresaron a Colombia por Cartagena, para poder arribar a Bogotá. De acuerdo con Peñalosa, la carga debió entrar al país por el Pacífico, específicamente, por Buenaventura, pero no fue así y, según detalló, la responsabilidad de ese cambio de ruta recae en las comunidades.

“Vienen por Cartagena porque deberían llegar por Buenaventura, ¿no es cierto? Pero resulta que hay unos de estos señores, comunidades, entre comillas, que no han dejado hacer la carretera como debe ser de Cali a Buenaventura”, precisó.

El exalcalde aseguró que las minorías toman decisiones sobre las mayorías - crédito @EnriquePenalosa/X

El problema de la carretera actual que conecta a Buenaventura con Cali se centra en los radios de giro; las curvas son demasiado estrechas e impiden el paso de los camiones en los que se transporta la carga. Por eso, los vehículos tuvieron que pasar por el Canal de Panamá e ingresar a Cartagena, para luego llegar a Bogotá.

El exalcalde aseguró que el hecho de que no exista una carretera adecuada en esa región del Pacífico sería culpa de algunas comunidades que allí viven, que, de acuerdo con la información que tiene, no habrían permitido su construcción. A su juicio, esta situación es problemática porque cierto grupo de personas estaría tomando decisiones que tienen un impacto a nivel regional e incluso nacional.

Enrique Pañalosa aseguró que los vagones del metro de Bogotá ingresaron por Cartagena y no por Buenaventura - crédito Alcaldía de Bogotá

“Estas carretas de consultas previas y otras minorías que hemos dejado que sean los que mandan aquí en Colombia, y no las mayorías, como dicen las democracias, no han dejado hacer desde hace muchos años la carretera de Buenaventura a Cali, que se necesita para que progrese el valle del Cauca, para que progrese Buenaventura, para que progrese Colombia. Ahí está el resultado de toda esa carreta politiquera”, aseveró.