“Países amenazados tienen que reaccionar y no ceder a las presiones de Trump”: Hollande sobre Colombia

Expresidente francés François Hollande| LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump a Colombia, posteriores al ataque aéreo en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, fueron uno de los ejes centrales de la entrevista concedida por el expresidente francés François Hollande a W Radio.

Desde su análisis, el episodio marca un punto de inflexión para los países de la región que han sido señalados por Washington tras la operación militar.

Hollande, quien gobernó Francia entre 2012 y 2017 y actualmente se desempeña como diputado del Partido Socialista en la Asamblea Nacional, se refirió a la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano y al mensaje político que, a su juicio, se desprende de las advertencias posteriores dirigidas a otros gobiernos, entre ellos el colombiano.

Picture of fire at Fuerte Tiuna, Venezuela's largest military complex, after a series of explosions in Caracas on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Luis JAIMES / AFP)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su intervención, el exmandatario europeo cuestionó el procedimiento utilizado por Estados Unidos. “Lamento mucho que se haya dado una operación de ese tipo y que haya sido en contravía de las reglas del derecho internacional”, expresó, al referirse al ataque que precedió a la captura de Maduro. En ese contexto, sostuvo que este tipo de acciones generan efectos más allá del país intervenido y terminan impactando la estabilidad regional.

Al abordar directamente el caso colombiano, Hollande afirmó que las advertencias lanzadas por Trump no deben interpretarse como hechos aislados. “Países amenazados tienen que reaccionar, no ceder a las presiones de Trump. Lo que quiere es obligarlos a conceder lo que él quiere”, señaló, al advertir que Colombia podría enfrentar exigencias políticas, económicas o de seguridad tras los acontecimientos en Venezuela.

El expresidente francés aclaró que no tiene cercanía ideológica con Nicolás Maduro ni con el modelo político que encabezó en Venezuela. No obstante, subrayó que ninguna diferencia política justifica acciones que vulneren la soberanía de un Estado, y recalcó que ese precedente puede ser utilizado para presionar a otros gobiernos de la región, incluidos aliados históricos de Estados Unidos.

Un post del presidente estadounidense Donal Trump vía Truth Social muestra una foto del presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Estados Unidos ha golpeado a Venezuela y lo ha capturado, en Caracas, Venezuela, 3 de enero de 2026. Donald J. Trump (@realDonaldTrump) via Truth social/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

En ese marco, comparó la actuación de Trump con otros escenarios internacionales. Indicó que la intervención en Venezuela guarda paralelos con la ofensiva de Vladimir Putin en Ucrania, en la medida en que, según su criterio, se anteponen intereses estratégicos sobre los principios del derecho internacional.

Hollande sostuvo que el discurso de Washington sobre la restauración democrática no se corresponde con las decisiones adoptadas. “Trump no tiene como objetivo restablecer la democracia en Venezuela, sino, por la fuerza, tomar control del petróleo”, afirmó, al advertir que ese enfoque explica por qué, tras la captura de Maduro, se abrieron escenarios de negociación que no incluyeron de manera directa a la ciudadanía venezolana.

Sobre ese punto, cuestionó la forma en la que Estados Unidos manejó la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, al señalar que el proceso derivó en conversaciones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Para Hollande, ese giro evidenció que las prioridades de la Casa Blanca estaban orientadas a asegurar intereses propios, lo que calificó como una “gran decepción”.

Al referirse al impacto de esta situación sobre Colombia, el exmandatario francés señaló que el país queda expuesto a nuevas presiones bajo argumentos ya conocidos. Reconoció que el narcotráfico es un problema real en la región, pero advirtió sobre su uso político. “Se ha convertido en un pretexto que oculta su verdadera voluntad”, afirmó, al indicar que este tipo de justificaciones pueden ser utilizadas para condicionar decisiones soberanas.

Hollande también se refirió a los posibles escenarios posteriores a la captura de Maduro y a la manera en que esos desenlaces podrían incidir en las relaciones de Estados Unidos con países vecinos como Colombia. Indicó que Trump probablemente evaluó los riesgos antes del ataque, pero no proyectó de manera suficiente el escenario posterior.

En ese análisis, expuso tres caminos que, a su juicio, se abrían tras la operación. El primero era mantener la presión militar para forzar una transición, escenario que, según dijo, “habría convertido a Venezuela en un nuevo Irak”. El segundo, que considera el aplicado, fue negociar con sectores del madurismo. El tercero consistía en activar de inmediato el derecho internacional, convocar elecciones y permitir la conformación de una nueva administración.

Finalmente, el exmandatario francés sostuvo que las advertencias de Trump a Colombia deben leerse dentro de una estrategia más amplia de presión global, y recordó que, así como ocurre en otros escenarios internacionales, los países señalados enfrentan decisiones complejas frente a este tipo de mensajes, según lo expuesto en su diálogo con W Radio.