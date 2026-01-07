Colombia

Nicolás Arrieta habló de ‘La casa de los famosos’ desde el Carnaval de Negros y Blancos: “No la vean, pónganse a leer”

El joven ha disfrutado de las fiestas, pero su participación en el ‘reality’ no pasa desapercibida

El primer confirmado para el concurso está pasando unos días de diversión antes de su ingreso a la casa - crédito amomedicina_ / TikTok

El creador de contenido digital Nicolás Arrieta disfrutó del Carnaval de Negros y Blancos en su edición de 2026 en Pasto, Nariño. Entre bailes y reuniones con la comunidad, comentó cómo ha pasado estos días tradicionales, además de referirse a su comentado paso por La casa de los famosos Colombia, uno de los realities más famosos en redes sociales por su alto contenido de peleas y chismes.

“Está muy chévere, muy chévere. La he pasado muy bien”, expresó sobre su experiencia en uno de los eventos más famosos del país. Además, confirmó su intención de regresar: “Obviamente, voy a venir todos los años, están muy divertidos”.

Cuando fue cuestionado por su próxima participación en La casa de los famosos Colombia, en la edición de 2026, el creador de contenido respondió sin filtros y con su característico tono de burla: “Ah, no, La casa de los famosos me vale verga, no vean esa mierda. Pónganse a leer. Esa mierda me importa un culo”, dijo entre risas, reflejando su indiferencia por el formato del programa.

Su opinión sobre el formato
Su opinión sobre el formato sorprendió a los seguidores - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

Además, el joven fue directo al responder la pregunta sobre sus motivaciones: “No, no tengo ninguna expectativa, yo voy por el dinero que me están pagando y ya. Y nada, pues uno pierde la dignidad por dinero, amigos. Me bajo los pantalones por comida”. Así, dejó claro que la razón económica es lo único que lo impulsa a participar en el concurso televisivo.

Nicolás Arrieta en el Carnaval

Durante la entrevista, Arrieta también resaltó aspectos de la cultura local, pues compartió que disfrutó tanto de la gastronomía como del ambiente festivo. Sobre el plato típico de la región comentó lo siguiente: “Ya lo probé. Delicioso el cuerito, me encantó el cuerito, la patica, estaba muy rico el cuy. Bienvenidos a Pasto, está muy chévere la gente te abriga”, reiterando que la comunidad le ha demostrado su amabilidad a diario.

Recordó, además, momentos de convivencia con habitantes de la ciudad: “Yo estaba tirado en la calle el otro día después de tomar chapil y me cogieron unos pastusos y me dijeron: ‘Camine pa mi apartamento, ¿qué hace ahí?’ Y me puse a tomar con ellos y duré así, tomaba dos, tres días”.

En sus palabras finales, Arrieta agradeció la hospitalidad recibida y celebró la alegría colectiva característica del carnaval, destacando la energía y unión que lo definen, pues considera que es una experiencia que vale la pena vivir.

El famoso disfruta de las
El famoso disfruta de las fiestas en el sur del país - crédito Instagram

Polémica antes de su ingreso al ‘reality’

Nicolás Arrieta y Manuela Gómez protagonizaron una pelea antes del inicio del programa, que está programado para el 12 de enero de 2026. Todo ocurrió después de que Gómez, confirmada por la producción, lanzara un comentario dirigido al creador de contenido: “A Nicolás Arrieta le quiero decir, que a cada chicle se le pasa el sabor”, una expresión que rápidamente causó revuelo entre los seguidores del formato.

Debido a que la fecha de estreno se acerca, la polémica provocó todo tipo de reacciones en redes sociales, teniendo en cuenta que muchos anticipan posibles roces dentro de la competencia.

El famoso decidió responder de forma directa y con humor: “La gente se vuelve loca y no avisa (...) Esta gente, qué, por qué todos contra mí, yo que les hice, yo estoy tranqui”, publicó en sus historias.

El famoso es uno de
El famoso es uno de los participantes más esperados por su irreverencia - crédito @nicolasarrieta / Instagram

Cabe mencionar que el Canal RCN confirmó que el programa ofrecerá cobertura 24/7 y sumará varios nombres reconocidos a la convivencia, por lo que continúa aumentando la expectativa en torno al desarrollo de la convivencia. Y es que la producción tiene como objetivo que esta edición supere los niveles de audiencia y genere mayor impacto que años anteriores, aunque la nómina ha dado mucho de qué hablar.

