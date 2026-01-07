Ministerio de las Ciencias habría abusado de sus bases de datos para ‘invitar’ a las marchas del 7 de enero: “Proselitismo político”

El Ministerio de Ciencia de Colombia enfrenta críticas por enviar invitaciones a marchas políticas desde su correo institucional - crédito Minciencias

La reciente convocatoria del presidente Gustavo Petro para salir a las calles como señal de protesta contra las pretenciones de Estados Unidos contra Colombia sigue dando de qué hablar por presunto “abuso” por parte de algunas carteras del Gobierno.

De hecho, en la mañana del miércoles 7 de enero salió a la luz una denuncia contra el Ministerio de Ciencias que, presuntamente, habría abusado de sus bases de datos para difundir la invitación del presidente a marchar.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las críticas surgieron en la comunidad científica tras la circulación de un correo institucional que, según varios testimonios, fue enviado desde la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia para invitar a participar en las movilizaciones convocadas para el miércoles.

El mensaje fue compartido públicamente por Julián Fernández, doctor en epidemiología y exdirector nacional de epidemiología, que mostró capturas de pantalla del correo en sus redes sociales.

Investigadores sostienen que MinCiencias habría abusado de sus bases de datos - crédito X

Fernández sostuvo que la entidad utilizó de forma inapropiada su base de datos: “MinCiencias usa irregularmente la base de datos de investigadores para hacer proselitismo político”, afirmó el investigador en su publicación.

Según las imágenes, el contenido del correo insta a la comunidad científica, académica y ciudadanía en general a sumarse a la movilización pacífica bajo el lema de la defensa de la soberanía nacional, resaltando la unidad popular como fundamento.

El mensaje incluía el logo oficial del ministerio, lo que reforzó la percepción de uso institucional para fines políticos.

“Invitamos a la comunidad científica, a los innovadores, a la academia, a los sabedores ancestrales y a la ciudadanía en general a participar activamente en la movilización pacífica en defensa de nuestra soberanía, convocada por el Presidente Gustavo Petro y el Gobierno Nacional mañana 7 de diciembre desde las 4pm en todas las plazas públicas del país (SIC)”, se lee en el cuerpo del mensaje.

Este fue el correo que llegó por parte de MinCiencias "invitando" a las manifestaciones del 7 de enero - crédito X

Fernández expresó que, aunque el Gobierno tiene legitimidad para convocar a marchas, considera inaceptable el uso de listas de correos de investigadores para fines distintos a la difusión de avances y noticias científicas. “Tiene derecho a convocarlas, pero no usando esa lista de correos”, enfatizó Fernández al divulgar el caso.

Tras la denuncia, otros investigadores manifestaron su inconformidad en redes sociales, señalando que también recibieron el mismo mensaje.

“Y esto es independiente de nuestra postura, ese no es el canal. Además una cosa es rechazar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que muchos coincidimos, otra es ir a movilizaciones que convocan”, señaló Fernández.

Entretanto, otros investigadores también tildaron de irrespetuoso e inadecuado el uso del correo institucional para promover las manifestaciones, además de la utilización de las bases de datos reservadas de la cartera para fines fuera del ámbito académico e investigativo.

Investigadores aseguraron que recibieron el mensaje por parte del Ministerio de las Ciencias - crédito X

“Yo también recibí ese correo. Es irrespetuoso. Minciencias convoca a los académicos a marchar cuando lo que menos les importa es la ciencia. Eso es completamente irregular. Mientras se burlaron de los PhD que convocaron y quieren contratar a personas que falsifican sus títulos”, y “Yo lo recibí y pensé lo mismo, Julián. Definitivamente una mala utilización de los recursos. Procuraduría General, algo para decir acerca del mal uso de una lista de distribución de correo electrónico?”, fueron algunos de los comentarios.

Entretanto, la movilización nacional prevista para el 7 de enero, que agrupa a diversos sectores sociales, sindicales y populares, responde a recientes acusaciones y amenazas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de Colombia y de su jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro calificó las declaraciones del mandatario estadounidense como “calumniosas” y las consideró una amenaza directa tanto para la presidencia latinoamericana como para la soberanía nacional.

Petro advirtió que su nombre no aparece en archivos judiciales relacionados con el narcotráfico y defendió su trayectoria en la lucha contra este flagelo y en los procesos de paz emprendidos en el país.

La jornada incluye una alocución del presidente Petro desde la Plaza de Bolívar en Bogotá a las 4:00 p. m., evento que se replicará de forma simultánea en otros espacios públicos.

Entre los puntos de encuentro figuran el Parque Central de Riohacha y la Plaza de Bolívar de Santa Marta, el Parque Caldas de Popayán, la Plaza Santander de Sincelejo, la avenida Venezuela-Plaza de la Paz en Cartagena, la sede del Comité de la Reforma Rural en San Jacinto y el Parque Bicentenario de Medellín.