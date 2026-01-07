Exparticipante del ‘Desafío Superhumanos 2018’ denunció robo de su equipaje en aeropuerto de Cali

El exparticipante reveló los detalles del hecho - crédito @belosmaki/TikTok

La llegada al aeropuerto de Cali se transformó en un inesperado relato de frustración y desconfianza para Belosmaki, un exparticipante del Desafío Superhumanos 2018, que denunció haber sido víctima de un robo sistemático en el área de equipajes.

El testimonio del deportista, marcado por la indignación, la frustración y el desconcierto, revela la sensación de inseguridad que, según señala, afecta tanto a locales como a extranjeros que visitan la ciudad.

En sus propias palabras, el creador de contenido expresó: “Ayer nosotros llegamos desde Miami y resulta que tienen una banda de ladrones, los que mueven las maletas, y de cada maleta nos robaron cosas”, haciendo énfasis en su deseo de que la denuncia se difunda ampliamente.

El exparticipante lamentó lo ocurrido con su equipaje en el aeropuerto de Cali - crédito @belosmaki/IG

De acuerdo con su relato en redes sociales, Belosmaki aseguró que todo ocurrió en Cali, porque su equipaje entró a bodega directamente en su vuelo desde Miami. “O sea que no había manera de que otra persona la cogiera”, reforzando la sospecha de que el robo se produjo en territorio colombiano.

Además, recalcó que “las maletas salieron en diferente orden” y fue al revisarlas cuando descubrió la magnitud del hurto: “De último salió esta, que fue la que más robaron”.

El afectado explicó que el procedimiento posterior de la aerolínea tampoco le ofreció garantías inmediatas: “Me mandaron a llenar unos formularios, vamos a ver si me responden o no, pero los artículos que se llevaron todos eran de valor”.

El deportista estuvo de viaje en Miami y desde allá ingresaron la maleta a la bodega - crédito @belosmaki/IG

La selección de los objetos sustraídos no pasó inadvertida y apuntó hacia un modus operandi orientado al lucro: “Las personas que están ahí cogiendo las cosas no cogen las cosas viejas porque lo viejo lo dejaron y se llevaron fue todo lo nuevo, lo caro”, advirtió.

El perjudicado enumeró con detalle las pérdidas: “Me robaron unas botas Prada de mujer que costaron mil ochocientos dólares. Me robaron una loción que costaba 250 dólares. Me robaron unos zapatos de correr, nuevecitos que costaron 180 dólares. Me robaron cinco gorras. Había una de esas gorras que costaba seiscientos dólares y hay muchas otras cosas más”.

La situación generó un fuerte contraste con su experiencia en el extranjero: “Siento que acá nos hace falta mucha cultura y muchos valores en ese sentido de que, que se roben las cosas así, porque estando en Estados Unidos, allá, pues realmente las maletas, uno anda con las maletas por todos lados y no se le pierde absolutamente nada”.

Según dijo, le sustrajeron todos los elementos nuevos de su equipaje - crédito Adobe Stock

El viajero hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades actúen y planteó una recomendación preventiva: “Quiero recomendarles a todos los que viajan que cuando viajen pónganle así un candadito o lo que sea para que el que va a robar, pues por lo menos se le dificulte, si es que va a robar”.

La denuncia concluyó con una petición directa a la compañía aérea: “American Airlines, por favor, tienen que estar más pendientes de sus, de, de sus trabajadores o lo que sea que esté pasando, porque este tipo de cosas, de robos, no deberían de pasar”.

El pasajero advirtió que, al contactar a la aerolínea, la respuesta fue aún más inquietante: “Supuestamente con la persona que yo hablé por teléfono de American me dio a entender que eso está pasando a diario. O sea que ellos ya saben del problema y no han hecho absolutamente nada para resolverlo”.

Lamentó que este tipo de situaciones se estén presentando con frecuencia, según le dijo la aerolínea - crédito iStock

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos de sus seguidores hicieron eco de la situación contando sus experiencias: “Si no es que te roban, las maletas llegan destruidas por el mal trato”; “definitivamente nos falta mucha cultura todavía”, entre otros.