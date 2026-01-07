Esto es lo que ganará un aprendiz del Sena en 2026, según la reforma laboral y el ajuste de salario mínimo

La Ley 2466 de 2025 redefine la remuneración de los aprendices del SENA y fortalece su protección social - crédito Johan Largo/Infobae

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro transformó el panorama para miles de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) desde el 25 de junio de 2025.

La entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025 modificó tanto el monto como la naturaleza jurídica de la remuneración para quienes participan en programas de formación técnica y tecnológica.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A partir de 2026, el salario para un aprendiz del Sena se calculará según la etapa de formación. Durante la fase lectiva, el pago corresponde al 75% del salario mínimo, mientras que en la etapa productiva, el aprendiz recibirá el 100% del salario mínimo mensual legal vigente.

Esta medida busca dignificar el rol del aprendiz y fortalecer su inserción en el mercado laboral colombiano.

A partir de 2026, el salario de los aprendices del SENA se eleva al 75% del salario mínimo en etapa lectiva y al 100% en etapa productiva - crédito Sena

Etapas del contrato de aprendizaje y nuevo esquema salarial

El contrato de aprendizaje en el Sena se divide en dos fases:

Etapa lectiva: en este periodo teórico, el aprendiz recibe el 75% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (Smmlv). Para 2026, esta cifra asciende a $1.313.178. Antes de la Ley 2466 de 2025, el pago equivalía solo al 50% del salario mínimo.

Etapa productiva: aquí, el aprendiz aplica sus conocimientos en una empresa patrocinadora y percibe el 100% del salario mínimo, lo que corresponde a $1.750.905 en 2026. Hasta la reforma, esta etapa remuneraba solo el 75% del Smmlv.

“El objetivo de este pago es que los practicantes puedan cubrir de manera más eficiente gastos como alimentación, transporte, materiales y otros costos básicos”, explicó el Ministerio del Trabajo.

Los contratos de aprendizaje del SENA garantizan afiliación a salud, riesgos laborales y cotización a pensión en la fase productiva - crédito Sena

Protección social y derechos laborales reforzados

La Ley 2466 de 2025 no solo incrementó los salarios, también redefinió la protección social de los aprendices. Desde el inicio del contrato, las empresas patrocinadoras deben garantizar la afiliación del aprendiz a salud (EPS), riesgos laborales (ARL) y, en la etapa productiva, iniciar la cotización a pensión.

Entre los beneficios adicionales que establece la normativa se incluyen:

Cobertura total en salud y riesgos laborales durante ambas fases .

Reconocimiento del auxilio de transporte conforme a la legislación vigente.

Acceso a primas de servicios y vacaciones en la etapa práctica.

Estos cambios transformaron el tradicional “apoyo de sostenimiento” en una verdadera remuneración laboral, con derechos y obligaciones similares a los de cualquier trabajador. Esta modificación busca mejorar la estabilidad y facilitar el tránsito de los aprendices hacia empleos formales.

Impacto del aumento del salario mínimo en la última década

El aumento salarial permite a los aprendices del SENA cubrir gastos básicos como alimentación, transporte y materiales de estudio - crédito Sena

El incremento sostenido del salario mínimo en Colombia fue determinante para elevar los ingresos de los aprendices del Sena. En 2015, el Smmlv era de $644.350; para 2025, alcanzó $1.423.500, con aumentos sobresalientes durante el actual Gobierno, como el 16% registrado en 2023 y el 12% en 2024.

La evolución de estos valores permite que, en 2026, los aprendices cuenten con una remuneración superior a la de períodos anteriores, fortaleciendo su capacidad de cubrir gastos básicos y de integrarse con mayores garantías al mercado laboral.

Qué deben saber los futuros aprendices del SENA

A partir de 2026, quienes ingresen a los programas del Sena pueden esperar una remuneración mensual de $1.313.178 en etapa lectiva y $1.750.905 en etapa productiva, junto a prestaciones sociales y protección laboral extendida.

El nuevo marco normativo obliga a las empresas patrocinadoras a cumplir con la totalidad de los beneficios desde el inicio del contrato, lo que transforma la experiencia del aprendizaje en Colombia y responde a los retos de empleabilidad de la juventud nacional.

El SENA contribuye a la reducción del desempleo juvenil y mejora la productividad empresarial en Colombia - crédito Procuraduría General de la Nación

¿Qué es el SENA y cuál es su impacto en el empleo en Colombia?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), institución pública creada para ofrecer formación profesional gratuita, cumple un papel fundamental en el desarrollo social y técnico del país. Cada año, miles de jóvenes y trabajadores acceden a programas que combinan estudio teórico y práctica laboral, facilitando la transición hacia empleos formales.

El Sena representa, para numerosos colombianos, una puerta de acceso a mejores oportunidades laborales y una vía para adquirir competencias relevantes en el contexto productivo nacional.