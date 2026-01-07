Colombia

Docentes del Chocó inician paro en 2026 por falta de pago salarial y anuncian movilizaciones desde el 13 de enero

El sindicato Unión de Maestros del Chocó anunció paro y movilización permanente desde el 13 de enero de 2026 por el no pago del salario de diciembre de 2025 a docentes y administrativos, situación que atribuyen a embargos judiciales

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El inicio del 2026 estuvo marcado por un cese de actividades académicas en el departamento del Chocó, luego de que la Junta Directiva del Sindicato Unión de Maestros (UMACH) declarara un estado de movilización permanente.

La decisión se produjo tras confirmarse el no pago del salario correspondiente a diciembre de 2025 para docentes y personal administrativo adscrito a la planta departamental, según información publicada por Blu Radio.

De acuerdo con lo informado por la organización sindical, la medida afecta a instituciones educativas oficiales del departamento y se mantendrá hasta que se haga efectivo el desembolso de los recursos adeudados.

Quibdó, Chocó(Colprensa - Álvaro Tavera)
Quibdó, Chocó(Colprensa - Álvaro Tavera)

El sindicato indicó que la falta de pago impacta tanto a maestros como a trabajadores administrativos vinculados al sector educativo.

En la ciudad de Quibdó, las concentraciones fueron convocadas para realizarse de manera diaria en el Parque del Centenario. Según el cronograma anunciado, las manifestaciones comenzarán el martes 13 de enero de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana, como parte de las acciones definidas por la UMACH para visibilizar la situación.

La organización explicó que el origen del problema estaría relacionado con una serie de embargos judiciales que afectaron las cuentas del Sistema General de Participaciones (SGP) destinadas al sector educativo. Estos recursos, de acuerdo con el sindicato, son los que habitualmente se utilizan para cubrir obligaciones salariales y otros compromisos asociados al funcionamiento del sistema educativo departamental.

Según la UMACH, no se recibió información oportuna sobre la existencia de dichas medidas judiciales, lo que habría impedido adelantar acciones preventivas para proteger los fondos asignados al pago de la nómina de fin de año. Esta falta de comunicación fue señalada como uno de los factores que incidieron en la actual situación laboral.

En un comunicado oficial firmado por el presidente del sindicato, Turís Martínez Pérez, y el secretario general, Yanco Ibargüen Valencia, la organización expresó cuestionamientos frente a la decisión del departamento de retomar la administración del servicio educativo. En el documento se afirma que “pudieron más las ansias de poder que las amenazas que se preveían sobre los recursos”, en referencia a los riesgos financieros advertidos previamente.

El sindicato también solicitó explicaciones detalladas sobre el destino de los recursos que permanecen embargados. En ese sentido, elevó una petición formal a la oficina jurídica de la Gobernación del Chocó para conocer información precisa sobre las sentencias que ordenaron los embargos, los despachos judiciales que los emitieron y los abogados involucrados en los procesos.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Asimismo, la UMACH pidió que se informe el valor exacto de las deudas que dieron lugar a las medidas cautelares, así como los conceptos jurídicos asociados a cada obligación. El objetivo de esta solicitud, según el sindicato, es contar con claridad sobre las razones que mantienen bloqueados los pagos correspondientes a la nómina de diciembre.

Otro de los puntos señalados por la organización sindical tiene que ver con el manejo administrativo de la Secretaría de Educación departamental. En su pronunciamiento, la UMACH manifestó reparos frente a la creación de varios sindicatos en el sector educativo, los cuales, según su denuncia, estarían vinculados a compromisos de carácter político.

De acuerdo con lo expresado en el comunicado, estas organizaciones sindicales habrían sido creadas con el propósito de facilitar permisos sindicales para asuntos personales, situación que, según la UMACH, incidiría en la dinámica administrativa del sector educativo y en la gestión de los recursos disponibles.

Mientras no se concrete el pago de los salarios adeudados, el sindicato reiteró el llamado a los educadores y al personal administrativo para que no asistan a sus lugares de trabajo. La UMACH señaló que esta directriz se mantendrá vigente como parte del cese de actividades anunciado para el inicio del año académico.

Adicionalmente, la organización informó que las jornadas de protesta no se limitarán a la capital departamental. En los municipios no certificados del Chocó también se desarrollarán manifestaciones, en coordinación con las directrices emitidas por la Junta Directiva del sindicato.

La UMACH indicó que las acciones de movilización buscan llamar la atención sobre la situación salarial y administrativa que enfrenta el sector educativo en el departamento. Según lo informado, el sindicato continuará comunicando cualquier avance relacionado con el pago de la nómina y las gestiones adelantadas ante las autoridades departamentales.

