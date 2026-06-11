Colombia

Abelardo de la Espriella respondió a denuncia de Iván Cepeda en su contra por supuesta financiación a paramilitares: “Cortinas de humo”

El candidato de Defensores de la Patria acusó a su rival de recibir apoyo irregular en tres departamentos, señalando que expuso esos hechos ante autoridades estadounidenses

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Abelardo de la Espriella respondió en redes y desestimó denuncia penal presentada por Iván Cepeda - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella respondió en redes y desestimó denuncia penal presentada por Iván Cepeda - crédito Colprensa

El senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, formalizó este jueves 11 de junio de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional (CPI) contra el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

La acción judicial, según el comunicado difundido a través de redes sociales, incluye pruebas sobre supuestos nexos del aspirante con la estructura narcoparamilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como: Salvatore Mancuso, El Tuso Sierra, alias Ernesto Báez, alias Juancho Duque, Mario Iguarán, alias Comandante Barbie y alias H.H.

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La acusación, liderada por el equipo jurídico de Cepeda, solicitó la investigación de De la Espriella por tres delitos contemplados en la legislación colombiana y en el derecho internacional: concierto para delinquir (artículo 340 del Código Penal), financiación del terrorismo (artículo 345) y enriquecimiento ilícito (artículo 327).

Iván Cepeda denunció ante la Fiscalía y la CPI a Abelardo de la Espriella por presuntos vínculos con las AUC - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda denunció ante la Fiscalía y la CPI a Abelardo de la Espriella por presuntos vínculos con las AUC - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador enfatizó que estos hechos, en caso de ser comprobados, podrían constituir crímenes de lesa humanidad de competencia internacional.

"La denuncia contiene nuevas pruebas de presuntos vínculos del hoy candidato presidencial con la organización narcoparamilitar AUC“, dijo el aspirante del Pacto Histórico.

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Por último, Cepeda sostuvo que la presentación del caso ante la CPI responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de buscar garantías de justicia más allá del ámbito nacional.

Iván Cepeda hizo fuertes acusaciones en contra de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda hizo fuertes acusaciones en contra de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

Respuesta de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda: “Raste en pérdida”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a las recientes acusaciones en su contra con un mensaje publicado en redes sociales, en el que afirmó: “Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la NARCO POLÍTICA ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño”.

De la Espriella cuestionó la reacción de su rival, el senador Iván Cepeda, quien presentó una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional.

El aspirante sostuvo que Cepeda recurre siempre al mismo argumento para atacarlo. “Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca ‘paraco’”, escribió en la publicación.

El candidato por el movimiento Defensores de la Patria también calificó como un intento fallido la estrategia de su adversario. “Raste en pérdida Cepeda”, concluyó De la Espriella en su mensaje, sugiriendo que la denuncia en su contra no tendrá impacto negativo en su campaña.

Abelardo de la Espriella respondió en redes y desestimó denuncia penal presentada por Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella respondió en redes y desestimó denuncia penal presentada por Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella desestimó denuncia de Cepeda y advirtió sobre irregularidades electorales

El aspirante presidencial Abelardo de la Espriella dirigió una carta al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en la que expuso su preocupación por la transparencia de las próximas elecciones y denunció presuntas irregularidades en regiones del suroccidente colombiano.

La comunicación, fechada el 6 de junio de 2026, agradeció la atención de las autoridades estadounidenses y subrayó: “Agradezco la seriedad con la que usted y el Secretario Rubio han abordado la integridad de las próximas elecciones en Colombia”.

De la Espriella sostuvo que la segunda vuelta presidencial se ve amenazada por la influencia de organizaciones designadas como terroristas por ambos países.

La segunda vuelta del próximo 21 de junio está siendo determinada no por la libre voluntad de los ciudadanos, sino por el poder territorial de organizaciones que tanto Colombia como los Estados Unidos han designado como terroristas”, advirtió, aludiendo a las disidencias de las Farc y al ELN.

Abelardo de la Espriella alertó a Estados Unidos sobre irregularidades electorales en Cauca, Chocó y Nariño - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella alertó a Estados Unidos sobre irregularidades electorales en Cauca, Chocó y Nariño - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el documento, el candidato hace énfasis en los resultados “atípicos” detectados en departamentos como Cauca, Chocó y Nariño, donde asegura que la concentración de votos supera el noventa por ciento en algunos municipios.

De la Espriella anexó evidencia destinada a respaldar sus señalamientos y afirmó que su objetivo es compartir hechos de “máxima gravedad” para que sean conocidos por las autoridades estadounidenses.

El dirigente de Defensores de la Patria aclaró que su planteamiento no depende del desenlace de la contienda, sino de la responsabilidad que, según él, asume con la defensa de la democracia colombiana. Finalizó reiterando su confianza en el criterio de Estados Unidos y remarcó: “Nuestro propósito es común: que los ciudadanos de mi país sean libres de elegir el próximo 21 de junio”.

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