Agmeth Escaf aseguró que no se retractará de llamar “perra de Estados Unidos” a Abelardo de la Espriella: la Procuraduría lo suspendió

Agmeth Escaf no sintió arrepentimiento por sus palabras contra el candidato presidencial de derecha - crédito @agmethescaf/Instagram/Reuters

El representante a la Cámara, Agmeth Escaf, dijo que no se retractará de la frase con la que llamó a Abelardo de la Espriella “la perra de Estados Unidos”, pese a la suspensión y la investigación disciplinaria que le impuso la Procuraduría General de la Nación, una decisión que el congresista del Pacto Histórico considera injusta y que, a su juicio, revela una inclinación de los organismos de control en plena coyuntura electoral.

Escaf sostuvo que la sanción aplicada en su contra sería insostenible si se usara el mismo criterio en forma general en el Congreso. En diálogo con Blu Radio, el legislador afirmó que “más de medio congreso estaríamos suspendidos con cada insulto o con cada palabra que se emite diariamente en política”.

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El congresista del Pacto Histórico afirmó que su equipo de abogados prepara la respectiva defensa y recursos legales contra la sanción impuesta por el órgano de control - crédito agmethescaf/Instagram

Cabe recordar que el Ministerio Público suspendió y abrió una investigación disciplinaria después de que calificara al candidato presidencial De La Espriella con esa expresión, considerando que incumplió el deber de tratar con respeto a otros actores políticos.

Sobre si lamentaba sus palabras, Escaf respondió: “No me retracto en lo absoluto que sea los organismos de control y la justicia la que defina esta situación”. Ante una nueva pregunta sobre si le cambiaba una coma a la afirmación, insistió en la misma línea y ratificó que no modificaría su posición.

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Escaf denunció uso intimidatorio de la justicia por parte de Abelardo de la Espriella

Escaf denunció un uso intimidatorio de la justicia por parte de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram

El representante no limitó su defensa a cuestionar la proporcionalidad de la sanción. En la misma entrevista, aseguró que el episodio refleja “el talante del candidato de Abelardo de la Espriella de cómo utiliza la justicia y todos los medios legales para aterrorizar a la gente y arrinconarla”.

Escaf también puso en duda la imparcialidad de los organismos de control en el actual escenario político. En efecto, dijo: “Definitivamente es algo extraño está ocurriendo aquí se está notando demasiado hacia dónde está la inclinación”.

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Para el congresista, su caso no sería un hecho aislado. Escaf mencionó además la reciente suspensión de Gloria Arizabaleta, un antecedente que, según planteó en la emisora, refuerza su percepción de una tendencia contra determinados sectores políticos.

La posición del legislador combina desacuerdo político con acatamiento formal de la medida. Según dijo Escaf al medio referenciado, respetará la decisión de los entes de control, aunque avanzará con su estrategia de defensa dentro del debido proceso.

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“Acato por supuesto las las decisiones de los entes de control... pero también seguiremos el debido proceso como corresponde para defendernos”, explicó a la emisora. Con esa definición, el representante dejó claro que no rectificará sus declaraciones y que la disputa pasará ahora al terreno jurídico ante la actuación de la Procuraduría General de la Nación.

La respuesta del procurador a la suspensión de Agmeth Escaf y Gloria Arizabaleta

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, justificó la suspensión de los congresistas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, defendió las suspensiones provisionales dictadas por el organismo que lidera contra los representantes a la Cámara Agmeth Escaf y Gloria Arizabaleta, y sostuvo que los funcionarios a cargo de los procesos disciplinarios “tomaron la determinación que corresponde en derecho”.

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Eljach afirmó que en ambos casos se “recogió quejas múltiples por diferentes medios” y reiteró: “Tomaron la determinación que corresponde en derecho”. También explicó que evita pronunciarse sobre expedientes concretos porque podrían llegar a su despacho en grado de consulta, lo que podría derivar en recusaciones u otras actuaciones procesales.

A su juicio, los asuntos se manejan “con mucha prudencia” y las decisiones responden en gran medida en la política institucional de evitar la indebida participación en política por parte de funcionarios públicos y de garantizar “el respeto por las normas de las elecciones y la vigencia del Estado de derecho”.

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