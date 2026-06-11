Colombia

Armadas de Colombia y Francia incautaron más de media tonelada de cocaína: así fue el operativo contra el narcotráfico en el Caribe

La operación internacional Tucán Royal interceptó una lancha rápida en el norte del país y halló 21 sacos con 652 paquetes, en una ruta marítima usada por redes transnacionales hacia Centroamérica

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La inspección en aguas del Caribe norte colombiano permitió hallar un cargamento de estupefacientes distribuido en 21 sacos y 652 paquetes, tras lo cual los detenidos fueron trasladados a Riohacha - crédito Armada Nacional

La Armada de Colombia y las Fuerzas Armadas Francesas incautaron 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe norte colombiano durante la operación internacional Tucán Royal, una acción conjunta que buscó reforzar la vigilancia sobre rutas marítimas usadas por redes de crimen transnacional con destino a Centroamérica.

La carga iba distribuida en 21 sacos que contenían 652 paquetes, de acuerdo con la Fuerza Naval del Caribe. En la embarcación tipo go fast viajaban dos ciudadanos dominicanos, que fueron capturados durante la interdicción.

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La lancha, la droga y sus ocupantes fueron trasladados a Riohacha, en La Guajira, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización. La verificación posterior confirmó que el cargamento correspondía a 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La incautación se produjo en el marco de “Tucán Royal”, una operación internacional que, según la Fuerza Naval del Caribe, combinó capacidades navales, tecnológicas y de inteligencia de ambos países. El objetivo fue fortalecer la vigilancia, el control y la interoperabilidad sobre las líneas de comunicación marítima de la región.

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La Armada de Colombia y las Fuerzas Armadas Francesas incautaron 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe norte colombiano durante la operación Tucán Royal - crédito Fuerza Naval Caribe
La Armada de Colombia y las Fuerzas Armadas Francesas incautaron 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe norte colombiano durante la operación Tucán Royal - crédito Fuerza Naval Caribe

“En esta oportunidad estamos desarrollando la Operación Tucán Royal con las Fuerzas Armadas francesas, en la que de momento hemos interdictado una lancha go fast, incautando más de media tonelada de clorhidrato de cocaína a ciento cincuenta millas náuticas al norte del departamento de La Guajira", indicó El vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

Durante varios días participaron la Fragata Misilera ARC “Independiente”, la fragata francesa “Germinal”, aeronaves, helicópteros y unidades de Guardacostas. Las maniobras de interdicción se realizaron en condiciones marítimas adversas, según la información oficial.

El vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, sostuvo que el resultado muestra la cooperación internacional contra el narcotráfico y la capacidad de respuesta de marinas aliadas frente al crimen organizado transnacional.

“La Armada de Colombia sigue elevando el nivel de interoperabilidad con las marinas de la región en el mar Caribe para cerrarle los espacios a las organizaciones de crimen transnacional dedicadas a las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico”, dijo el oficial de la Armada.

La operación Tucán Royal reforzó la vigilancia sobre rutas marítimas usadas por redes de crimen transnacional con destino a Centroamérica - crédito Armada Nacional
La operación Tucán Royal reforzó la vigilancia sobre rutas marítimas usadas por redes de crimen transnacional con destino a Centroamérica - crédito Armada Nacional

“El intercambio de información de inteligencia y la suma de capacidades navales con las marinas de la región y países aliados nos ha permitido ser mucho más efectivos en la lucha contra los delitos de crimen transnacional”, agregó el vicealmirante.

Además, añadió: “Es así como en menos de un mes, en desarrollo de operaciones con las marinas de Países Bajos y de Francia, ya son cerca de cinco toneladas de estupefacientes incautadas”.

La operación también contó con apoyo de países aliados desplegados en el mar Caribe, según la información entregada por la Armada de Colombia.

La Armada de Colombia señaló que esta fue una de las incautaciones logradas durante la última semana mediante el despliegue conjunto con Francia.

Imagen de referencia. La operación internacional combinó capacidades navales, tecnológicas y de inteligencia de Colombia y Francia para controlar líneas de comunicación marítima - crédito Armada Nacional
Imagen de referencia. La operación internacional combinó capacidades navales, tecnológicas y de inteligencia de Colombia y Francia para controlar líneas de comunicación marítima - crédito Armada Nacional

“La Armada de Colombia continuará afianzando la cooperación internacional con su estrategia multinacional Orión y así seguir afectando a las organizaciones de crimen transnacional y terroristas y de esta manera mantener las líneas de comunicación marítima en libertad de navegación en el Gran Caribe”, concluyó el oficial.

La institución agregó que estas operaciones multinacionales buscan afectar las finanzas ilícitas de organizaciones de crimen transnacional y terroristas que usan las rutas del Gran Caribe para el tráfico de estupefacientes.

Según la Armada de Colombia, la institución seguirá participando en operaciones multinacionales con marinas de la región y aliados estratégicos para impedir que las líneas de comunicación marítima del Gran Caribe sigan siendo usadas como corredores del narcotráfico.

La Armada de Colombia incautó 1.930 kilogramos de cocaína en el Pacífico

La Armada de Colombia informó que el cargamento de cocaína evitó el ingreso de más de USD 89 millones a las finanzas del narcotráfico - crédito Armada Nacional
La Armada de Colombia informó que el cargamento de cocaína evitó el ingreso de más de USD 89 millones a las finanzas del narcotráfico - crédito Armada Nacional

La Armada de Colombia incautó 1.930 kilogramos de cocaína en una operación de interdicción marítima en el Pacífico colombiano, donde interceptó un pesquero que transportaba también equipos de comunicación y era tripulado por cuatro colombianos, según la institución.

De acuerdo con la Armada, el cargamento evitó que más de USD 89 millones ingresaran a las finanzas de estructuras narcotraficantes y frenó la comercialización de cerca de cinco millones de dosis en calles de distintos países.

El operativo se realizó a 250 millas náuticas de Buenaventura, tras la detección de un “contacto sospechoso” por radares de la patrullera oceánica ARC 20 de Julio, señaló la Armada.

Una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas abordó la embarcación y halló costales de distintos tamaños con características asociadas a sustancias ilícitas.

El personal y el material fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, donde la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional practicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada y confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, según la Armada. Los detenidos y el alijo quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales.

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