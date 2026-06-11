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La psicología explica por qué algunas personas llegan tarde con frecuencia: no siempre es irresponsabilidad

Especialistas explican que llegar tarde en forma recurrente no siempre es deliberado: puede surgir de cálculos internos y dificultades para planificar, que vuelven el hábito difícil de cambiar

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Dibujo de un hombre desaliñado corriendo hacia una oficina abierta. Un jefe enojado le señala. Dos compañeros de trabajo lo observan. Un reloj de pared marca las 9:35 AM.
La impuntualidad habitual puede relacionarse con una percepción distorsionada del tiempo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La impuntualidad ha sido vista durante años como una señal de desorganización, irresponsabilidad o incluso falta de respeto hacia los demás. Sin embargo, desde la psicología moderna esta conducta se analiza desde una perspectiva mucho más compleja.

Diversos especialistas coinciden en que las personas que suelen llegar tarde de manera habitual no siempre lo hacen por decisión propia o por desinterés, sino que este comportamiento puede ser consecuencia de patrones mentales y hábitos que se consolidan con el paso del tiempo.

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De acuerdo con expertos en comportamiento humano, la impuntualidad recurrente suele ser el resultado de procesos cognitivos que influyen en la forma en que cada individuo percibe el tiempo, organiza sus actividades diarias y establece prioridades.

Lejos de tratarse únicamente de un acto voluntario, este hábito puede desarrollarse de manera inconsciente hasta convertirse en una conducta automática difícil de modificar.

Ilustración de una intersección urbana con múltiples peatones caminando alrededor de un reloj central. Flechas azules y naranjas muestran flujos de movimiento
La psicología explica que la impuntualidad puede surgir de hábitos mentales y no de desinterés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más estudiados por la psicología es la denominada “percepción subjetiva del tiempo”. Según los especialistas recogidos por OK Diario, algunas personas tienen una tendencia natural a calcular de manera optimista cuánto tardarán en realizar determinadas tareas cotidianas, desde arreglarse para salir de casa hasta desplazarse hacia un compromiso.

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Este fenómeno provoca que planifiquen sus jornadas basándose en estimaciones poco realistas. Por ejemplo, alguien puede creer genuinamente que necesitará apenas 15 minutos para prepararse, cuando en realidad suele emplear el doble de tiempo y como consecuencia, los retrasos se convierten en una constante.

Los expertos destacan que esta percepción distorsionada no suele ser intencional. De hecho, muchas personas están convencidas de que llegarán puntualmente porque su cerebro realiza cálculos excesivamente optimistas sobre la duración de las actividades diarias.

Con el paso de los años, este tipo de conductas tienden a reforzarse. Cada experiencia de retraso alimenta patrones automáticos de comportamiento que terminan integrándose en la rutina diaria. Es precisamente esta repetición constante la que convierte la impuntualidad en un hábito difícil de corregir sin una intervención consciente.

Ilustración de personas activas en un parque. Una mujer sonriente en primer plano trota, mientras otros caminan, corren o estiran rodeados de árboles frondosos.
Las investigaciones apuntan a la percepción subjetiva del tiempo como clave de los retrasos habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología también ha encontrado vínculos entre la impuntualidad y determinados rasgos de la personalidad, pues le medio mencionado confirmó que factores como la impulsividad, la dificultad para planificar, la tendencia al exceso de optimismo o los problemas para organizar prioridades pueden influir directamente en la tendencia a llegar tarde.

No obstante, los especialistas advierten que no existe un perfil único de persona impuntual, ya que algunas personas llenan excesivamente sus agendas y sobreestiman su capacidad para cumplir con todos sus compromisos. Otras suelen distraerse fácilmente durante sus rutinas, mientras que hay quienes pierden la noción del tiempo cuando están realizando actividades que les resultan especialmente interesantes o estimulantes.

Asimismo, algunos estudios señalan que ciertas dificultades relacionadas con las funciones ejecutivas del cerebro —encargadas de la planificación, organización y toma de decisiones— pueden influir en la administración del tiempo y en la capacidad para anticiparse a las obligaciones diarias.

Este enfoque psicológico permite comprender que la impuntualidad no siempre debe interpretarse como un acto de descortesía o falta de interés. En muchos casos, refleja la manera particular en que el cerebro procesa la información temporal y coordina las tareas cotidianas.

Vista trasera de un hombre corriendo, mirando el reloj inteligente en su muñeca que muestra un gráfico de frecuencia cardíaca. El fondo difuminado revela un sendero en un parque.
Llegar tarde tiene su ciencia: así influye la percepción del tiempo en las personas impuntuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los expertos subrayan que entender el origen del problema no significa justificarlo. Reconocer las causas detrás de este comportamiento es el primer paso para desarrollar estrategias que permitan modificarlo. Utilizar alarmas adicionales, calcular tiempos de desplazamiento más amplios, establecer rutinas estructuradas o identificar las principales distracciones son algunas de las herramientas recomendadas para mejorar la puntualidad.

La buena noticia es que, al tratarse de hábitos aprendidos y reforzados durante años, también es posible desaprenderlos. La psicología sostiene que, mediante la toma de conciencia y la implementación de nuevas estrategias de organización, muchas personas pueden transformar su relación con el tiempo.

Así, la ciencia invita a replantear la percepción tradicional sobre quienes llegan tarde con frecuencia. Más allá de la etiqueta de irresponsables o desconsiderados, podría tratarse de personas cuyo cerebro interpreta y administra el tiempo de manera distinta, una condición que, con comprensión y trabajo consciente, puede modificarse para mejorar tanto sus relaciones personales como su desempeño diario.

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