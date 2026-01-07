Desde Pasto a Barranquilla: Estos son los carnavales que más interesan a los colombianos en 2026

Estos carnavales son los más buscados y populares del país - crédito composición fotográfica

Cada inicio de año, la agenda cultural de Colombia se activa con varias celebraciones, en especial dos reconocidas internacionalmente: el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto y el Carnaval de Barranquilla.

Estas festividades no solo movilizan a miles de personas, también evidencian la riqueza del mestizaje y la diversidad de tradiciones que caracterizan al país.

El Carnaval de Negros y Blancos se desarrolla entre el 2 y el 7 de enero en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño. La Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009, destacando su carácter único dentro del repertorio festivo andino.

Esta celebración es el resultado de una compleja fusión de rituales indígenas, costumbres hispánicas y memorias africanas. Sus orígenes se remontan a la época colonial, cuando los esclavos africanos recibían un día de descanso conocido como el “Día de Negros”.

A finales del siglo XIX, los juegos de “negritos” comenzaron a mezclarse con el “Día de Blancos” del siglo XX, consolidando así una gran fiesta de mestizaje.

El carnaval de Barranquilla es representado con el color azul y el carnaval de negros y blancos en rojo - crédito Google Trends

Durante estas jornadas, Pasto se llena de color, música y comparsas, recreando episodios históricos y culturales que fortalecen la identidad local. La festividad se ha convertido en un símbolo de integración, donde se manifiestan expresiones de libertad y resistencia.

Por otra parte, el Carnaval de Barranquilla, que se celebra del 14 al 17 de febrero, tiene raíces de origen europeo, introducidas en América por españoles y portugueses.

Su antecedente directo se encuentra en las celebraciones coloniales de Cartagena de Indias, donde los esclavos africanos, conocidos como “bozales”, gozaban de un día de fiesta durante la novena de La Candelaria.

En estos festejos, los negros recorrían las calles con trajes típicos, instrumentos tradicionales y danzas llenas de energía. Con el tiempo, estas costumbres dieron origen a las principales danzas y expresiones culturales que hoy distinguen el carnaval barranquillero.

Las celebraciones en Barranquilla han evolucionado para convertirse en un referente nacional e internacional. El evento acoge a locales y visitantes que disfrutan de desfiles, música, disfraces y una atmósfera festiva que transforma la ciudad durante varios días.

La preguntas sobre el carnaval de Barranquilla se relacionan con los planes en la ciudad y eventos dentro de las fiestas - crédito Google Trends

El interés por ambos carnavales se refleja también en el comportamiento de búsqueda en Internet. De acuerdo con los registros de Google Trends, la herramienta utilizada para analizar las tendencias online permite examinar cómo cambian los intereses de los usuarios tanto en buscadores web como en Youtube.

El Carnaval de Barranquilla fue el más consultado a nivel nacional, predominando en departamentos como San Andrés, La Guajira, Sucre, Casanare, Atlántico y Magdalena.

Las búsquedas evidenciaron inquietudes sobre alojamiento, actividades y vestimenta. Preguntas como “qué hacer en Barranquilla”, “Airbnb Barranquilla”, “Outfit carnaval de Barranquilla” y “cuánto dura el carnaval de Barranquilla” ocuparon los primeros lugares.

Además, términos como “camisa carnaval de Barranquilla” y “cuándo es la guacherna 2026” muestran el interés por fechas y detalles específicos del evento.

Por su parte, el Carnaval de Negros y Blancos generó más búsquedas en regiones como Putumayo, Nariño, Cauca, Quindío, Valle del Cauca y Huila.

Para el carnaval de Pasto, lo más buscado se ha relacionado con la transmisión en vivo y sus comparsas - crédito Google Trends

Las consultas más frecuentes incluyeron: “carnaval de negros y blancos en vivo”, “tigre sabanero”, “bamako”, “Isadora Duncan” y “toro de manolete”. El tigre remite a una comparsa icónica del carnaval, mientras que el dios griego del mar hace referencia a una carroza temática. El nombre de Isadora Duncan apareció asociado a la danza moderna, y “bamako” y “toro de manolete” a otras expresiones presentes dentro del festejo.

Las tendencias de búsqueda reflejan el creciente interés de los turistas nacionales en participar activamente de estas celebraciones. Los usuarios exploran opciones para integrarse a los eventos, conocer más sobre sus ritos y tradiciones, y vivir la experiencia desde adentro.

Ambos carnavales, con sus historias particulares y manifestaciones culturales, continúan atrayendo miradas, generando orgullo local y reforzando la idea de que el folclore colombiano es un mosaico vivo de influencias indígenas, africanas y europeas.