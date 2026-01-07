Defensoría del Pueblo alerto desplazamiento forzado en el Cauca: Cali ha recibido a más de 400 personas

Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia - crédito redes sociales

El reciente aumento del desplazamiento en el Valle del Cauca ha colocado a la región en el centro de atención, tras una serie de ataques vinculados al conflicto armado que atraviesa Colombia.

La Defensoría del Pueblo informó en la red social X sobre la magnitud de la crisis humanitaria, resaltando que “cerca de 176 familias conformadas por aproximadamente 400 personas llegaron desplazadas a Cali en los últimos días”, una situación que afecta tanto a habitantes de las zonas rurales como del casco urbano de Buenos Aires, Cauca.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El organismo atribuyó el desplazamiento forzado a un hecho puntual: “El desplazamiento forzado fue causado por el ataque del Frente Jaime Martínez de las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco a la Policía y al Ejército Nacional”, señaló la Defensoría del Pueblo en X.

Las consecuencias de este ataque se sintieron de inmediato, obligando a cientos de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en Cali.

En respuesta a la emergencia, la Regional Valle de la Defensoría del Pueblo aseguró: “La Regional Valle de la Defensoría del Pueblo acompaña a estas familias, en el acceso a sus derechos”. La institución enfatizó su apoyo a quienes se han visto obligados a desplazarse, coordinando acciones para facilitar su protección y acceso a servicios básicos en la ciudad de destino.

Defensoría del pueblo sobre desplazamiento en el Cauca - Cali es el epicentro de cientos de víctimas - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría reforzó su mensaje demandando una respuesta urgente tanto de actores armados como del Estado.

En su comunicado, reiteró: “Reiteramos nuestro llamado urgente a las disidencias para que suspendan los ataques hostilidades y respeten a la población civil. Asimismo, instamos a las entidades del orden local y nacional, para que desde sus competencias brinden el apoyo necesario a las familias afectadas”.

Cali activa rutas de atención ante el desplazamiento masivo

La llegada de cientos de familias desplazadas desde el municipio de Buenos Aires, Cauca, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de Cali para afrontar una posible emergencia social. Las autoridades locales y organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el riesgo de una crisis humanitaria si no se refuerzan las medidas de protección y atención.

Desplazamiento forzado: La Defensoría reforzó su mensaje demandando una respuesta urgente tanto de actores armados como del Estado - crédito Ejército Nacional

Desde el 16 de diciembre de 2025, la Personería Distrital de Santiago de Cali ha documentado un flujo constante de familias que buscan refugio tras episodios de violencia armada en el suroccidente de Colombia. La mayoría de los desplazados son mujeres, niños y adolescentes, quienes han llegado a la ciudad en busca de resguardo y asistencia.

El reporte más reciente del organismo registra 103 declaraciones individuales, que representan a 203 núcleos familiares provenientes de Buenos Aires, Cauca. Este dato revela la dimensión del éxodo forzado en la región.

La noche del 29 de diciembre marcó uno de los momentos más críticos: 36 familias, es decir, 82 personas, acudieron al Centro Regional de Atención a Víctimas (Crrav) para pedir ayuda tras haber abandonado sus hogares bajo presión de la violencia. Este hecho generó una respuesta inmediata de las autoridades, que activaron rutas de atención para atender las necesidades básicas de los recién llegados.

La llegada de cientos de familias desplazadas desde el municipio de Buenos Aires, Cauca, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de Cali para afrontar una posible emergencia social - crédito redes sociales

Las organizaciones sociales han enfatizado que el desplazamiento masivo no solo implica la pérdida de vivienda y pertenencias, sino también la ruptura de la vida comunitaria. La situación representa un reto adicional para las instituciones, que deben garantizar el acceso a salud, educación y protección para los afectados.

La Personería Distrital ha insistido en la necesidad de mantener la vigilancia y fortalecer las medidas de atención, con el objetivo de evitar que la crisis humanitaria se profundice en los próximos días. La llegada continua de familias desplazadas mantiene en alerta a la ciudad, que busca evitar un desbordamiento de sus capacidades de asistencia.

Las autoridades de Cali han reiterado el llamado a otras instancias gubernamentales para sumar esfuerzos y evitar que la emergencia social se agrave con el paso del tiempo.