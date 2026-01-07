Daniel Briceño acusó a Petro de ignorar las masacres por enfocarse en Trump: “El jaguar nada que ruge”

El concejal Daniel Briceño estalló contra el presidente Gustavo Petro por no estar pendiente de la situación de Colombia - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - Juan Diego Cano/Presidencia

En medio de la tensión entre Colombia y Estados Unidos, el abogado Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro, acusándolo de ignorar la situación interna del país mientras se concentra en sus enfrentamientos con la administración de Donald Trump.

En un mensaje directo a Petro, Briceño le recordó al mandatario que Colombia atraviesa una crisis humanitaria que está dejando un saldo de muertos, desplazados y masacres, un tema que, según él, el jefe de Estado no aborda con la misma urgencia con la que reacciona a las provocaciones extranjeras.

Briceño, conocido por sus posturas críticas al Gobierno de Petro, usó su cuenta en X para poner en evidencia la indiferencia del presidente frente a los hechos violentos que ocurren dentro de las fronteras colombianas.

“Ya van 2 masacres con 6 muertos en los primeros 6 días del 2026 y el jaguar nada que ruge, pues está dedicado a trinar pendejadas y a publicar imágenes hechas con inteligencia artificial con las cuales va a ‘derrocar al imperio yankee’”, escribió en su cuenta de X.

La referencia al “jaguar”, que se convirtió en uno de los emblemas del Gobierno de Petro, estuvo presente en el mensaje de Briceño como una crítica directa a la retórica del presidente.

Para el mandatario, el animal simboliza la fuerza de su base social, una figura que, según él, se levantará si Colombia es objeto de una intervención militar por parte de Estados Unidos; sin embargo, el abogado sostiene que el “jaguar” se mantiene en silencio ante las matanzas que se repiten en diversas regiones del país.

El presidente Petro, en sus intervenciones públicas, utilizó la metáfora del jaguar para expresar la resistencia del pueblo colombiano frente a lo que él considera agresiones extranjeras.

En especial, ante la amenaza de intervención militar en Colombia, mencionada por Donald Trump después de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, dio pie a nuevas movilizaciones y declaraciones de apoyo a la soberanía del país.

Como parte de este mensaje de resistencia, Petro convocó a una marcha nacional para el 7 de enero, a la cual le dio un fuerte componente simbólico con la frase “El jaguar despertó”, mencionada por el mandatario.

En su mensaje, Daniel Briceño también lamentó que el presidente, en lugar de abordar los problemas de seguridad que aquejan a Colombia, esté más centrado en defender su imagen a nivel internacional.

Según el concejal, Petro gasta una cantidad significativa de tiempo y recursos en publicar imágenes manipuladas digitalmente y en posicionar mensajes que buscan desafiar a Estados Unidos, mientras las masacres y las violaciones de derechos humanos siguen siendo una constante en varias regiones del país.

De hecho, para avivar aún más la controversia, el concejal agregó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó: “#DATO Un Jaguar duerme entre 10 y 14 horas al día (sic)”.

Concejal recuerda a Petro que al interior de Colombia también hay problemas

En los primeros seis días de 2026, Colombia ya registró dos masacres, según el informe del observatorio de derechos humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); el hecho más reciente ocurrió el 6 de enero en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander.

Según el informe, tres personas fueron asesinadas en este nuevo ataque, lo que eleva la cifra de masacres a dos en tan solo seis días. Esta nueva tragedia se suma a la ocurrida el 5 de enero en el Cauca, una región que sigue siendo un caldo de cultivo para la violencia y el control de grupos armados ilegales.

El concejal hizo referencia precisamente a esta situación, al destacar que mientras el país enfrenta graves problemas internos, el presidente parece concentrado en una creciente confrontación con Donald Trump. Según él, Colombia clama por un Gobierno que esté realmente presente y que atienda las urgentes necesidades que atraviesan las regiones afectadas por la violencia.