Claudia López celebró el regreso de Falcao a Millonarios con pulla contra candidato presidencial: “El único tigre que amamos”

Radamel Falcao García, uno de los futbolistas más emblemáticos y queridos de Colombia, vuelve a ser noticia tras su fichaje con Millonarios, equipo en el que jugará nuevamente después de seis meses sin actividad competitiva, lo hicieron bajo el eslogan: “Un último baile”

La hinchada del club Embajador, siempre fervorosa, celebró la llegada de su ídolo con gran entusiasmo, pues se trata de un fichaje inesperado que revivió las esperanzas para la temporada 2026, que incluye tanto la Liga BetPlay como la Copa Conmebol Sudamericana.

Sin embargo, el regreso de “el Tigre” no solo generó comentarios deportivos, sino que despertó reacciones políticas. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual aspirante presidencial, no dejó pasar la oportunidad de sumarse a la celebración, pero, como es característico en ella, lo hizo con una clara y sutil crítica hacia otro de los actores políticos más controversiales del país: Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de la extrema derecha.

A través de su cuenta en X, la exalcaldesa, fiel hincha de Millonarios, expresó: “¡El único tigre que amamos! 🐯⚽️¡Bienvenido de nuevo a casa Radamel @FALCAO! (sic)”.

Este mensaje, que celebraba la vuelta del futbolista al club capitalino, llevaba implícita una indirecta hacia De la Espriella, que también es conocido por utilizar el apodo de “el Tigre”, aunque en un contexto completamente diferente al de Falcao, ya que el abogado y político de derecha lo emplea como parte de su propia identidad en su discurso público.

El mensaje de López rápidamente fue interpretado como un dardo dirigido a De la Espriella, cuyas posturas políticas y estilo provocador suelen ser blanco de críticas, especialmente por parte de quienes se ubican en el espectro político opuesto. Esta indirecta no pasó desapercibida, y en cuestión de minutos provocó muchos comentarios.

Abelardo de la Espriella celebra ser el “El Tigre”

Como era previsible, Abelardo de la Espriella no demoró en responder ante el uso de su apodo, pero lo hizo de forma independiente, sin vincularlo directamente a Claudia López. Su mensaje, más bien, fue una declaración aislada en la que afirmó que 2026 sería el año de ellos, refiriéndose tanto a él mismo como a Falcao.

“2026 es el año de nosotros, los Tigres. (A.D.L.E) 😎🐅”, con este post, De la Espriella no solo reafirmó su vinculación con el apodo, sino que resaltó de manera irónica que su movimiento político se posiciona como el verdadero “Tigre” en las elecciones presidenciales de 2026, dejando claro su deseo de consolidar una imagen de fuerza.

Así, los dos líderes de la opinión pública, cada uno en su ámbito extremo —uno desde el deporte y el otro desde la política y el derecho— se convirtieron en tendencia debido al apodo que comparten y a la crítica de Claudia López, que claramente no solo celebraba a Falcao, sino que expresaba su rechazo hacia Abelardo de la Espriella.

Esto desató una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su apoyo al regreso del futbolista, pero cuestionaron la necesidad de mezclar esas pasiones, argumentando que podía resultar contraproducente.

Este episodio ocurre en un momento clave, a solo meses de las elecciones presidenciales en Colombia, cuando las tensiones políticas están al máximo. Por ello, algunos pidieron más moderación en las declaraciones, mientras que otros disfrutaron de las pullas y no tardaron en lanzar sus propias críticas, intensificando aún más el clima polarizado en el país.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Esta como asustada vieja”; “Hp ya lo salo”; “Que cringe!”; “Esta señora yo si sabía que era bruta pero ahora si la acabo de cagar hincha de Millonarios”; “que hueso”; “Que verguenza esta gente”; “Pobre Falca salió salpicado con estos polítcos brutos”.