Andrea Petro revela si apoyaría o no a su papá si EE. UU. interviene militarmente en el país: “Así de sencillo”

La hija del presidente se expresó acerca de las tensas relaciones bilaterales entre Gustavo Petro y Donald Trump, que pusieron a Colombia en el centro de la atención internacional

La hija del presidente colombiano respondió cómo actuaría si su papá estuviera implicado en una intervención de Estados Unidos en el país - crédito @andreapetro91/Instagram

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas; a raíz de una operación militar de alta precisión liderada por Estados Unidos en Venezuela, la tensión política escaló a niveles imprevisibles, lo que puso la mira en la familia presidencial de Gustavo Petro, por lo que pudiese pasar en el futuro.

La intervención, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y su esposa, Cilia Flores, y en la muerte de al menos 80 personas, desencadenó una serie de reacciones, tanto en el ámbito diplomático como en las redes sociales. En medio de este complejo panorama, Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, compartió una tajante declaración sobre cómo defendería a su padre si el Gobierno estadounidense decidiera intervenir militarmente en Colombia.

Tres días después de la operación militar en Venezuela, Andrea Petro, creadora de la marca de ropa sostenible Bachué, interactuó con sus seguidores a través de una dinámica en Instagram conocida como “la cajita de preguntas”, que le permitió responder las inquietudes de los usuarios sobre diversos temas.

Andrea Petro habló de que lo que pasaría si el Gobierno de su papá es intervenido militarmente - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

Fue ahí donde un usuario le preguntó: “¿Hasta qué punto defenderías a tu papá si hubiese una incursión militar?”, un cuestionamiento que, dada la situación actual de tensión política, no tardó en generar reacciones.

Con la contundencia que la caracteriza, Andrea Petro respondió sin dudarlo: “Yo a él nunca lo dejaría solo. Así de sencillo”. La respuesta de la joven, aunque de corte personal, refleja un compromiso con su padre que va más allá de la política.

Aunque en la práctica es poco probable que la hija del presidente esté físicamente a su lado en todo momento, dado lo que podría derivarse de una intervención militar, en un escenario hipotético de conflicto, la emoción y el amor hacia su padre quedaron claramente reflejados en la respuesta de Andrea.

Andrea Petro demostró que el amor por su papá puede sobrepasar cualquier situación, como una intervención militar - crédito Ovidio González/Presidencia - @bachue_colombia/Instagram

La relación entre Colombia y Estados Unidos: el punto de quiebre

El Gobierno colombiano se enfrenta a un desafío diplomático, que no se había presentado en más de 200 años de convenio con Estados Unidos. La quebrada relación aumentó tras la amenaza del presidente de Donald Trump, que calificó a Colombia de “país enfermo” por su producción de drogas, puso en jaque las relaciones entre ambos países.

Ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de una operación similar de Venezuela, pero en Colombia, Trump respondió con un “suena bien para mí”, al dejar abierta la opción de una intervención militar directa contra el Gobierno colombiano.

Por su parte, Petro rechazó las acusaciones como “calumnias” y reiteró su firme postura en defensa de la soberanía nacional. En un mensaje, el mandatario colombiano señaló que, aunque en su momento firmó la paz, estaría dispuesto a tomar las armas nuevamente para proteger la patria, pues cabe recordar que él militó en la extinta guerrilla del M-19 en su juventud, de allí la referencia de volver.

Gustavo Petro está en una encrucijada al estar amenazado por el Gobierno de Donald Trump- crédito Iván Valencia/AP/EFE

Las declaraciones del presidente estadounidense, que abrieron la posibilidad de una intervención directa, provocaron reacciones tanto en Colombia como en otras naciones de América Latina, que ven con preocupación la inestabilidad que podría generar un conflicto de esta magnitud.

Asimismo, la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, aumentó la tensión al afirmar que, en caso de que se lleve a cabo cualquier intervención por parte del Ejército de Estados Unidos, el país estará preparado para hacer frente a cualquier ofensiva con el objetivo de defender la soberanía de la nación.

En este momento, todas las naciones se mantienen alerta ante lo que pueda suceder, no solo en el ámbito militar, sino también en términos diplomáticos. Esto se debe especialmente a la tensión que ha generado el señalamiento de Colombia por parte de Donald Trump, que acusó al país de ser uno de los principales productores de cocaína, lo que contribuyó a la creciente fricción entre las naciones involucradas.

