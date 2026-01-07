Álvaro Uribe se refirió al posible ataque militar de EE. UU. en Colombia anunciado por Trump: “Cuando un país no controla su delincuencia, los terceros reaccionan”

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

Las declaraciones de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, frente a la posibilidad de que se efectúen un operativo militar en Colombia, tal como se desarrolló en Venezuela, ha generado múltiples reacciones en el país.

El turno fue para el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez que, en una entrevista concedida a Noticias Caracol, aseguró que las afirmaciones del mandatario norteamericano obedecen a la que considera como fortalecimiento de los grupos criminales en el país.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Llega un momento en que cuando un país no controla su delincuencia, no la confronta, y eso le hace mucho daño a terceros países, pues esos terceros países reaccionan”, indicó el exmandatario al noticiero nacional.

Donald Trump calificó de 'enfermo' a Gustavo Petro - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

Así mismo, el ex jefe de Estado colombiano entre 2002 y 2010 agregó que, aunque no ha emitido un pronunciamiento frente a las palabras de Trump contra el presidente Petro, al que lo calificó como “enfermo”, recordó el episodio en el que Petro pidió a los soldados norteamericanos no obedecer órdenes de Trump frente a la guerra en Medio Oriente, por lo que instó a que, tras la llegada de un nuevo Gobierno en Colombia, se reconstruyan las relaciones comerciales entre ambas naciones.

“Yo no me he referido a esa declaración ni tampoco al hecho que produjo el presidente Petro de pedirle al ejército de Estados Unidos desde una calle de Nueva York a desobedecer al presidente de Estados Unidos. Lo que creo es que tenemos que reconstruir las relaciones con los Estados Unidos”, sostuvo al medio citado.

El mandatario no descartó la posibilidad de un operativo militar en Colombia, similar al ocurrido en Venezuela - crédito Jonathan Ernst/Reuters

El mandatario estadounidense, durante una rueda de prensa realizada en el Air Force One, insistió en que la administración Petro representa –a su juicio– una amenaza grave debido a la supuesta producción y exportación de cocaína.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó el mandatario estadounidense.

Enfatizó, además, que Petro “tiene procesadoras de cocaína y fábricas de cocaína”, y reiteró: “No va a estar haciéndolo por mucho tiempo”.

Ante la consulta de la prensa sobre si contemplaba una intervención de Estados Unidos en territorio colombiano, Trump respondió: “Eh, suena bien para mí. Sí”.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

Narcotráfico

De igual forma, Uribe enfatizó en que, durante la administración Petro, hubo debilidad frente a la lucha contra las drogas, aunque explicó que esta es una problemática que proviene de gobiernos anteriores al de Gustavo Petro, especialmente, con su predecesor Juan Manuel Santos.

“El país tiene un problema de narcotráfico enorme. Desde el proceso de paz con las Farc ha venido creciendo y el presidente Petro le ha dado un gran impulso (...) estamos aproximadamente en 300.000 hectáreas de coca, cuando en el segundo año de Santos, antes de que se conocieran sus concesiones a la Farc, que les legalizaba el narcotráfico, lo convertía en delito simplemente político para financiar la sedición, sin cárcel, sin extradición, con todas las posibilidades de elegibilidad política, había 48.000 hectáreas”, manifestó.

Imagen de referencia - Uribe indicó que, durante el Gobierno Petro, hubo fortalecimiento de los grupos armados frente a la lucha contra el narcotráfico - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Incluso, el exmandatario indicó que el país estaría enfrentando una situación similar al del régimen venezolano.

“Claro que nos estamos pareciendo a Venezuela. La corrupción, la destrucción de la salud y el sector privado. Aquí todavía no se ve lo de Venezuela porque tenemos estos consumos de narcotráfico, estos consumos de las remesas, casi 13.000 millones de dólares. Aquí hay manipulación de la justicia, aquí vamos en ese camino de Venezuela”, precisó.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, no asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada por la canciller Rosa Villavicencio - crédito Colprensa

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Por último, el expresidente Álvaro Uribe anunció que no participará en la citación a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que fue citada por la Cancillería de Colombia, y que previamente había sido solicitada por el candidato presidencial Sergio Fajardo, aunque recordó que, tras su salida del Palacio de Nariño, siempre tuvo comunicación con los cancilleres posteriores a su Gobierno.

“La diplomacia no puede excluir la firmeza. La diplomacia no es para decir que se rechaza que saquen a Maduro y se guarda silencio. Solamente se hacen declaraciones sin importancia cuando se tortura al gran pueblo de Venezuela. La diplomacia no es para ser cómplice con los Castro, en nombre de la diplomacia, cuando allá hay, ha habido durante sesenta años todas esas atrocidades contra el gran pueblo de Cuba”, puntualizó.