‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

Los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso están a la espera de su primer bebé - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Yuli Sánchez, reconocida por su papel como doble de Gloria Trevi en la temporada de 2025 del famoso concurso Yo me llamo, tiene a sus seguidores en redes sociales atentos a cada una de sus publicaciones sobre el avance de su embarazo.

La artista y César Jesús Narváez, que interpretó a Luis Alfonso en la misma edición, confirmaron el embarazo de su primogénita el 30 de agosto de 2025, y después empezaron a compartir momentos emocionantes de la dulce espera.

Precisamente, a través de su cuenta de Instagram con casi 13.000 seguidores, una de las favoritas de la temporada de 2025 decidió compartir imágenes de su avanzado embarazo, además del nombre que eligió junto a su pareja para su futura hija.

Al final del concurso, la pareja demostró su amor - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En una de sus publicaciones, la imitadora respondió a las preguntas sobre el sexo del bebé y detalló sus planes para el nombre. En los comentarios, la famosa confirmó que están esperando una niña y que llevará el nombre Miranda Isabel.

Entre tanto, la cantante continúa compartiendo imágenes entre las que se aprecia cómo va su embarazo y detalles de su relación con el imitador de Luis Alfonso, consolidándose como una de las parejas que más ha llamado la atención de los televidentes del concurso.

Así inició la historia de amor entre Gloria Trevi y Luis Alfonso

El vínculo entre Yuli Sánchez y César Narváez se consolidó a partir de su paso por el concurso, lo que los llevó a establecer su vida en Bogotá. Poco después confirmaron que estaban esperando su primer hijo, lo que emocionó a aquellos que siguieron la relación a lo largo del concurso.

En medio de la temporada más reciente del concurso que busca el doble perfecto de los artistas favoritos de los colombianos, el imitador de Luis Alfonso llegó a la final de la temporada, aunque fue el doble de Vicente Fernández el que se llevó la victoria.

Cabe mencionar que en la temporada de 2023 de Yo me llamo, el mismo César Jesús Narváez participó como imitador de Elvis Crespo y mantuvo un romance público con la doble de Shakira de ese año, con la que terminó su relación en febrero de 2025. En esa ocasión, la pareja terminó su relación sin divulgar las causas ni otros detalles.

El imitador no solo consiguió pareja, sino que cantó junto al artista original - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En cuanto al desempeño artístico de Yuli Sánchez, recordada como una de las imitadoras más fuertes de la temporada, es necesario recordar que obtuvo varios reconocimientos dentro del programa por su disciplina y forma de desenvolverse en el escenario.

La joven fue seleccionada como la Mejor de la Noche en tres ocasiones, hecho que le permitió acumular $38 millones en premios gracias a su capacidad para imitar cada una de las acciones, gestos, voz y look de la artista original.

En cuanto a la ropa que utilizó en las primeras presentaciones, la famosa destacó en repetidas oportunidades que su esposo (pareja antes de César) y suegra de ese momento eran los que le ayudaban a confeccionarlos para que pudiera cumplir su sueño y destacara, tal como lo hizo, durante sus presentaciones en el escenario.

La imitadora es recordada por darlo todo en el escenario - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La unión de los dos imitadores desató revuelo entre los fanáticos del programa, que no dudaron en recordarle a la famosa que estaba casada, por lo que ella tuvo que emitir un comunicado aclarando que se separó de su esposo mucho antes de iniciar su relación sentimental con el doble de Luis Alfonso.

Después, los dos confirmaron la espera de su primer bebé, lo que demostró que la relación es una de las más estables de la temporada, pues los imitadores de Ángela Aguilar y Bob Marley terminaron tras la finalización de su paso por el programa, debido a la distancia.