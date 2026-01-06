Sergio Fajardo le tiró a Petro tras crisis en el Catatumbo y Santander de Quilichao: “Evoca a diario su historia personal”

Sergio Fajardo arremetió contra la "Paz Total" de Petro por crisis en el Catatumbo y Cauca - crédito Juan Diego López/EFE

El inicio de 2026 quedó marcado por una grave escalada violenta tras confirmarse la primera masacre registrada en Colombia durante el nuevo año.

El hecho ocurrió en Santander de Quilichao, municipio ubicado al norte del Cauca, donde dos ataques armados consecutivos dejaron como saldo tres mujeres asesinadas, según el reporte oficial divulgado por Indepaz.

Los homicidios se presentaron el 3 de enero de 2026 y, debido a su conexión directa, fueron clasificados como un solo evento múltiple.

El primer crimen sucedió cuando hombres armados ingresaron a un establecimiento comercial y atacaron a su administradora, Irma Yulie Erazo Reina. La víctima recibió varios impactos de bala que provocaron su muerte inmediata dentro del local.

Con este comunicado, Indepaz reportó primera masacre del 2026, que tuvo lugar en Santander de Quilichao (Cauca) - crédito @Indepaz/X

Horas después, la violencia se extendió al velorio. Mientras familiares y allegados participaban en las exequias, sujetos armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los asistentes.

En medio del caos, dos mujeres intentaron huir, pero fueron perseguidas y asesinadas. Las víctimas fueron identificadas como Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53.

La secuencia confirmó una acción sistemática, catalogada como la primera masacre documentada en el país durante 2026.

Este episodio ocurre en un contexto nacional marcado por múltiples expresiones de violencia.

El 5 de enero de 2026, la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre un desplazamiento masivo en el Catatumbo. Informó que 130 familias, integradas por cerca de 300 personas, estaban siendo atendidas en Cúcuta por la regional de Norte de Santander y la Personería municipal.

Iris Marín se pronunció por la crítica situación del Catatumbo - crédito @MarnIris

Las comunidades desplazadas proceden de sectores rurales de Mineiro y Pacelli, en Tibú, además de Filogringo, en El Tarra, zonas donde persisten enfrentamientos entre el ELN y el frente 33, perteneciente a disidencias armadas.

Marín explicó que la Defensoría acompaña a las víctimas y verifica el cumplimiento de la ruta institucional, reiterando un llamado para que los actores ilegales cesen los combates y mantengan a la población civil “fuera del conflicto”.

La situación generó pronunciamientos políticos. El exgobernador y actual precandidato presidencial Sergio Fajardo afirmó que la violencia “no da tregua” y recordó que el año comenzó con cinco policías secuestrados en un retén ilegal en Tibú, además de las tres mujeres asesinadas en Cauca.

En su mensaje, cuestionó el enfoque gubernamental frente a la seguridad. “El Presidente, que evoca a diario su historia personal como guerrillero”, señaló.

Por medio de X, Sergio Fajardo criticó a Gustavo Petro por la inseguridad en algunos municipios de Colombia - crédito @sergio_fajardo

Fajardo criticó al presidente Gustavo Petro por traer a la luz su pasado insurgente y por afirmar que “tomaría de nuevo las armas” ante amenazas externas, mientras convoca a movilizaciones populares.

Según el aspirante presidencial, ese discurso contrasta con el resultado de la política de Paz Total, a la que atribuyó un aumento generalizado de la inseguridad. Para Fajardo, gobernar implica proteger vidas en el presente y no promover “jaguares” simbólicos.

Sergio Fajardo señaló que la situación en Venezuela perjudica a Colombia

Las repercusiones del escenario venezolano volvieron al centro del debate político colombiano tras un pronunciamiento de Sergio Fajardo, quien advirtió sobre los múltiples impactos que la eventual captura del dictador Nicolás Maduro tendría para Colombia.

A través de redes sociales, el dirigente llamó a abordar la coyuntura con responsabilidad institucional y visión estratégica.

Fajardo señaló que la situación del país vecino afecta de manera integral a Colombia, incidiendo en fenómenos como la migración, la violencia ejercida por grupos armados, la seguridad interna, la economía de las ciudades fronterizas e incluso los procesos electorales.

En su mensaje aseguró que “minimizar esto es un error” y que las consecuencias trascienden el debate político coyuntural.

Sergio Fajardo afirmó que la crisis en Venezuela afecta a Colombia - crédito @sergio_fajardo

El candidato presidencial cuestionó la respuesta basada en movilizaciones ciudadanas, al considerar que no es el momento de “agitar marchas”, sino de sentarse a construir una hoja de ruta clara.

A su juicio, el contexto exige coordinación institucional, análisis profundo y diplomacia activa frente a un escenario regional inestable.

Como alternativa, propuso convocar de manera urgente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con el fin de evaluar los riesgos y definir una estrategia integral.

Fajardo sostuvo que el tema debe asumirse como un “asunto de interés nacional”, dada su incidencia directa en la estabilidad del país.