Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

En Santander de Quilichao, departamento del Cauca, se registraron tres homicidios conexos que constituyen la primera masacre del año , según Leonardo González Perafán - crédito Indepaz

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó el lunes 5 de enero de 2026 la primera masacre en el país durante el nuevo año, que se produjo en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca) y que dejó un saldo de tres mujeres asesinadas. Con este, ya son 294 hechos de esta naturaleza que se han registrado durante la administración del presidente Gustavo Petro, que había prometido hacer del país “potencia mundial de la vida”.

De acuerdo con Leonardo González Perafán, director de Indepaz, en un primer ataque fue asesinada Irma July Erazo Reina en un establecimiento comercial. Posteriormente, durante su velorio, hombres armados atacaron ultimaron a Angélica María Camtoñí, de 35 años, y Nancy Estela Reyna, de 53, que cayeron en una región ya señalada como de alto riesgo por confrontaciones armadas entre miembros de las disidencias de las Farc y otras organizaciones ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este comunicado, Indepaz reportó primera masacre del 2026, que tuvo lugar en Santander de Quilichao (Cauca) - crédito @Indepaz/X

La gravedad del ataque no resulta sorpresiva para las autoridades, ya que se había hecho público el peligro por este tipo de sucesos. “La Defensoría del Pueblo había advertido sobre el alto riesgo para la población del municipio mediante las alertas tempranas cero trece del 2025 y cero treinta y seis, también del 2025, relacionadas con la imposición de gobernanza ilegal y la presencia de grupos de disidencia armada en el municipio”, afirmó González Perafán.

La presencia de distintas facciones armadas y bandas locales sin duda complica el panorama en el norte del Cauca. Los grupos que hacen presencia en este municipio de Santander son el Frente Jaime Martínez, el Frente Dagoberto Ramos, los dos del Bloque Occidental Jacobo Arenas y otras bandas locales, que han llevado el terror en el arranque del año, en medio de lo que sería la desatención del Gobierno frente a este grave ataque a la población civil.

Leonardo González Perafán, director de Indepaz, no ocultó su preocupación por este tipo de sucesos - crédito Indepaz

Y es que en esta región del territorio nacional, durante 2025 se registraron un total de siete masacres, que dejaron como saldo un total de 23 víctimas, de ellas 18 hombres y cinco mujeres. Y apenas en los primeros cinco días del 2026 ya se tiene conocimiento de un primer caso, en lo que sería la escalada violenta en zonas en donde son los grupos al margen de la ley los que tienen control en el territorio y fortalecen su presencia para seguir comercializando drogas.

Masacre en el Cauca causó indignación: así reaccionó José Felix Lafaurie

El suceso trascendió el plano regional y desató diferentes reacciones desde diversos sectores nacionales. Una de ellas, la de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, que dirigió un mensaje incisivo al jefe de Estado y a su vicepresidenta, Francia Márquez. “¿Ya el presidente Petro o la vicepresidenta Francia Márquez se refirieron a la primera masacre de este año o siguen defendiendo la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela?”, se preguntó el dirigente gremial.

En su perfil de X, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se refirió sobre la primera masacre del 2026 - crédito @Jflafaurie/X

Por el momento, ni el jefe de Estado ni la vicepresidenta se han pronunciado sobre el particular, en un suceso que causa profunda preocupación en la recta final del presente mandato: al que le restan por mandato constitucional un total de 214 días, sin que haya podido, hasta el momento, detener la ola de crímenes que no solo se ha registrado en el Cauca, sino además en otros sectores del país. El reporte más alto, hasta ahora, ha sido el de 2023, con 94 masacres.

En cuanto al asesinato de líderes sociales, ya son 517 los reportados en el Gobierno Petro, de ellos 187 en 2025, siendo este el segundo registro más alto, con un crimen menos de los que se informaron en 2023, cuando se conocieron de 188 homicidios. Por tal motivo, Indepaz reiteró el llamado a fortalecer la presencia institucional en las regiones, ante lo que sería el fracaso de la política de Paz Total impulsada por el jefe de Estado.