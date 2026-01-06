Ministerio de Defensa cerró filas en apoyo a Gustavo Petro y rechazó señalamientos de Trump sobre una posible intervención extranjera

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, expresó su respaldo irrestricto al presidente Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia

El Ministerio de Defensa Nacional emitió el martes 6 de enero de 2026 un pronunciamiento oficial para defender la soberanía nacional y cerrar filas en torno al presidente de la República, Gustavo Petro. Lo anterior, en respuesta a los recientes señalamientos hechos por el mandatario estadounidense Donald Trump sobre la situación interna del país y al dejar abierta la posibilidad de efectuar intervenciones militares en el país en caso de que lo estime necesario.

Este clima de tensión diplomática generado por las declaraciones de Trump sobre una posible intervención militar extranjera en territorio colombiano ameritó, en consecuencia, una posición pública de la cartera al mando del general (r) Pedro Sánchez: que remarcó en su misiva el respaldo irrestricto a la figura del jefe de Estado, frente a lo que se calificó desde esta dependencia como una situación de “alta sensibilidad nacional e internacional”.

La declaración del ministerio remarcó que “el Estado somos todos” y llamó a preservar la cohesión nacional, además de promover el respeto mutuo y la institucionalidad democrática. El comunicado enfatizó que “la defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley”, al advertir sobre los riesgos que implica “justificar o promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana”.

Este es el comunicado con el que el Ministerio de Defensa salió en respaldo de la soberanía nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro - crédito @mindefensa/X

Trump ha intensificado sus críticas contra Petro, al que acusó de “liderar una red de narcotráfico” y responsabilizó del deterioro de la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas. Por ello, a la suspensión de ayudas financieras al país, también acusó a funcionarios y familiares del presidente de apoyar redes ilegales y, en su más reciente pronunciamiento, el domingo 4 de enero, sugirió la posibilidad de apoyar una incursión militar, así como en Venezuela.

La férrea posición del Ministerio de Defensa en respaldo a Gustavo Petro

Frente a estos hechos, el ministerio reiteró que cualquier conducta que contravenga la ley “deberá ser investigada por las autoridades competentes” y que la defensa de la soberanía nacional no significa “tolerar la ilegalidad ni promover la desinstitucionalización”, sino fortalecer el Estado Social de Derecho y cumplir los deberes ciudadanos consagrados en la Constitución Política de 1991; por lo que respaldó la soberanía que encarna en el primer mandatario.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

En el comunicado se descartó cualquier justificación de acciones que vulneren la normativa nacional y se advirtió que no se deben “justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad, o incentiven hostilidades contra el país”. Ante ese tipo de situaciones, “en caso de presentarse actuaciones contrarias a la ley, estas deberán ser investigadas por las autoridades competentes”.

La cartera de Defensa sostuvo, en línea con el artículo 95 de la Constitución, que todos los ciudadanos están obligados a “respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas como condición esencial para preservar la independencia y la integridad nacional”. Un mensaje que tendría como destinatarios a algunos congresistas que han expresado su respaldo al gobernante foráneo frente a los ‘dardos’ lanzados a Petro, al que trató de “enfermo”.

Con este extenso mensaje en X, el presidente Gustavo Petro le respondió al mandatario Donald Trump, por sus señalamientos como líder del narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

En el cierre del pronunciamiento, la dependencia reafirmó su posición frente a lo que sería la intención de Trump de interferir en los procesos democráticos en Colombia, que se llevarán a cabo en el primer semestre del año. “El ministerio reitera su compromiso irrestricto para que unidos trabajemos por la seguridad de nuestra nación, el respeto al orden constitucional y la salvaguarda de la paz. La seguridad y defensa la hacemos todos”, se concluyó.

Es válido reseñar que en respuesta a las afirmaciones del mandatario norteamericano, Petro las calificó de “calumnias” y defendió los resultados de su administración en materia de incautaciones y lucha contra el narcotráfico. Asimismo, ha reiterado que acudirá a la justicia estadounidense para responder a los señalamientos y proteger su reputación internacional, pues en la actualidad se encuentra inmerso en la Lista Clinton, por supuestos vínculos con los narcos.