Colombia

Matrículas en colegios públicos para 2026: siga el calendario y evite que su hijo se quede sin cupo

El proceso está orientado a familias que no han completado la inscripción o requieren modificaciones

Guardar
Las familias que no han
Las familias que no han solicitado cupo encontrarán nuevas opciones para asegurar el acceso al sistema educativo en la fecha prevista - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante la jornada del 5 de enero de 2025, la Secretaría de Educación del Distrito activó la etapa de novedades para el proceso de Matrículas 2026 en los colegios públicos de Bogotá, dirigida a familias que aún no gestionaron el cupo escolar o requieren ajustes en su trámite.

De acuerdo con el comunicado oficial, el procedimiento busca asegurar que todos los estudiantes comiencen clases el 26 de enero de 2026 desde el primer día lectivo, sin demoras en el acceso al sistema educativo oficial. Así, aquellos padres y cuidadores que tengan requerimientos sobre el cupo de su hijo pueden actuar desde ahora para evitar problemas a último momento.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte indica que estas solicitudes se atenderán durante la semana comprendida entre el 5 y el 10 de enero de 2026, periodo en el que madres, padres y cuidadores podrán acudir presencialmente, con cita previa, a puntos habilitados para la realización de estos trámites.

Las madres y padres tendrán
Las madres y padres tendrán una semana clave para formalizar el ingreso de sus hijos a las escuelas públicas de la ciudad - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

¿Dónde se llevará a cabo la atención presencial?

  • El Colegio Ciudad de Bogotá (IED), Sede A, que está en la Carrera 25 # 53B-32 Sur.
  • El Colegio John F. Kennedy (IED), ubicado en la Carrera 74B # 38A-33 Sur.
  • El Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED), situado en la Carrera 68F # 63B-02 .
  • La Dirección Local de Educación de Suba, en la Carrera 58 # 167-20.

En cuanto al horario de atención, las autoridades aclararon que será de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y el sábado de 7:00 a. m. a 12:30 p. m.

Cabe mencionar que la gestión de la cita para la atención de su solicitud es obligatoria y se realiza en el portal www.educacionbogota.edu.co, con agendas disponibles hasta agotar los cupos.

Asimismo, se informó que una vez asignado el cupo, las familias deberán formalizar la matrícula de manera presencial en el colegio correspondiente en los cinco días hábiles posteriores al 14 de enero. Si el trámite no se completa en ese plazo, el cupo quedará liberado.

Recuerde que a partir del 13 de enero, las Direcciones Locales de Educación retomarán su atención habitual con cita previa, y desde el 14 de enero, los trámites podrán realizarse directamente en los colegios distritales habilitados, según el horario de cada institución.

La planeación anticipada permitirá que
La planeación anticipada permitirá que los estudiantes comiencen clases sin retrasos y que ningún menor se quede sin estudiar - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Cómo solicitar la cita?

  • Ingrese al siguiente enlace oficial: www.agendamiento.educacionbogota.gov.co
  • Haga clic en Solicitar cita y complete la información del o la estudiante.
  • En nivel, seleccione: Semana de Atención Masiva de Novedades.
  • En punto de atención, elija uno de los habilitados del 5 al 10 de enero de 2026 y que le quede más cerca a si hogar para que pueda avanzar con el requerimiento.
  • En trámite, seleccione: Atención integral (matrículas – movilidad).
  • Seleccione fecha y hora según disponibilidad.
  • Confirme la cita haciendo clic en Aceptar.
  • Asista en la hora y fecha agendadas para no retrasar su proceso.

“La Secretaría de Educación del Distrito reafirma su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la educación y hace un llamado a las familias para que, durante la etapa de novedades, completen el proceso de matrícula y aseguren que las niñas, niños y jóvenes estén en las aulas desde el primer día de clases, el 26 de enero de 2026, cuidando el tiempo escolar, favoreciendo trayectorias educativas completas y evitando inicios tardíos que afecten los procesos de aprendizaje”, puntualizó el comunicado de la entidad.

Las familias interesadas deberán dirigirse
Las familias interesadas deberán dirigirse con cita previa a los puntos establecidos entre el 5 y el 10 de enero - crédito Colprensa

Recuerde que el derecho a la educación debe ser garantizado por los padres y cuidadores de los menores de edad, así que no puede pasar por alto estas fechas para que los niños que están bajo su responsabilidad asistan a las aulas en las fechas establecidas en el calendario académico.

Temas Relacionados

Matriculas 2026Colegio publicoSecretaría de EducaciónInicio de clases 2026EducaciónColombia-NoticiasColombia -Servicios

Más Noticias

Polo Polo aseguró que en el Gobierno Petro “actúan como animales” por haberlo denunciado: “El sentido común debajo de las patas”

El representante es señalado de haber incurrido en los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria

Polo Polo aseguró que en

Empresas ligadas a caso por el que fue imputado Daniel Quintero enfrentan reclamos por obras del Hospital Mental de Antioquia

Once empresas aseguran haber quedado sin pagos tras participar en la fase final del proyecto de reposición y ampliación del centro hospitalario, cuya ejecución permanece paralizada pese a compromisos pactados a comienzos de 2025

Empresas ligadas a caso por

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de

Petro reveló porque Estados Unidos lo incluyó a él y a su familia en la Lista Clinton: “Me tienen ahí para que obedezca al presidente Trump”

El primer mandatario sostuvo que Colombia no es colonia de nadie ni se acepta que nos manden a callar

Petro reveló porque Estados Unidos

Críticas a Petro por propuesta de levantar una estatua de jaguar como símbolo de la soberanía nacional: “Deje de pensar en vanidades”

Pese a los comentarios de dirigentes políticos y usuarios en redes sociales, el presidente reiteró su mensaje simbólico con una nueva publicación, insistiendo en la idea de representar la defensa de la soberanía frente a las “amenazas” de Estados Unidos

Críticas a Petro por propuesta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe contó con quién

Sara Uribe contó con quién se quedará su hijo Jacobo mientras participa de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

BTS encabeza el top 10 de los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Blessd reveló detalles de su pelea con Feid en la final de la Copa América 2024: “Dos hombres dándose puños”

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Millonarios sacudió al fútbol colombiano: misteriosa publicación puso a soñar a los hinchas

José Enamorado está a un paso de sumarse al Gremio de Porto Alegre: así van las negociaciones con el Junior de Barranquilla

Luis Javier Suárez se quedó afuera de la Copa de la Liga: Sporting perdió ante Vitoria Guimaraes por 2-1

Club colombiano denunciará a sus hinchas por amenazas contra sus dirigentes: esto es lo que se sabe