Matrículas en colegios públicos para 2026: siga el calendario y evite que su hijo se quede sin cupo

Las familias que no han solicitado cupo encontrarán nuevas opciones para asegurar el acceso al sistema educativo en la fecha prevista - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante la jornada del 5 de enero de 2025, la Secretaría de Educación del Distrito activó la etapa de novedades para el proceso de Matrículas 2026 en los colegios públicos de Bogotá, dirigida a familias que aún no gestionaron el cupo escolar o requieren ajustes en su trámite.

De acuerdo con el comunicado oficial, el procedimiento busca asegurar que todos los estudiantes comiencen clases el 26 de enero de 2026 desde el primer día lectivo, sin demoras en el acceso al sistema educativo oficial. Así, aquellos padres y cuidadores que tengan requerimientos sobre el cupo de su hijo pueden actuar desde ahora para evitar problemas a último momento.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte indica que estas solicitudes se atenderán durante la semana comprendida entre el 5 y el 10 de enero de 2026, periodo en el que madres, padres y cuidadores podrán acudir presencialmente, con cita previa, a puntos habilitados para la realización de estos trámites.

Las madres y padres tendrán una semana clave para formalizar el ingreso de sus hijos a las escuelas públicas de la ciudad - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

¿Dónde se llevará a cabo la atención presencial?

El Colegio Ciudad de Bogotá (IED), Sede A, que está en la Carrera 25 # 53B-32 Sur.

El Colegio John F. Kennedy (IED), ubicado en la Carrera 74B # 38A-33 Sur.

El Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED), situado en la Carrera 68F # 63B-02 .

La Dirección Local de Educación de Suba, en la Carrera 58 # 167-20.

En cuanto al horario de atención, las autoridades aclararon que será de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y el sábado de 7:00 a. m. a 12:30 p. m.

Cabe mencionar que la gestión de la cita para la atención de su solicitud es obligatoria y se realiza en el portal www.educacionbogota.edu.co, con agendas disponibles hasta agotar los cupos.

Asimismo, se informó que una vez asignado el cupo, las familias deberán formalizar la matrícula de manera presencial en el colegio correspondiente en los cinco días hábiles posteriores al 14 de enero. Si el trámite no se completa en ese plazo, el cupo quedará liberado.

Recuerde que a partir del 13 de enero, las Direcciones Locales de Educación retomarán su atención habitual con cita previa, y desde el 14 de enero, los trámites podrán realizarse directamente en los colegios distritales habilitados, según el horario de cada institución.

La planeación anticipada permitirá que los estudiantes comiencen clases sin retrasos y que ningún menor se quede sin estudiar - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Cómo solicitar la cita?

Ingrese al siguiente enlace oficial: www.agendamiento.educacionbogota.gov.co

Haga clic en Solicitar cita y complete la información del o la estudiante.

En nivel, seleccione: Semana de Atención Masiva de Novedades.

En punto de atención, elija uno de los habilitados del 5 al 10 de enero de 2026 y que le quede más cerca a si hogar para que pueda avanzar con el requerimiento.

En trámite, seleccione: Atención integral (matrículas – movilidad).

Seleccione fecha y hora según disponibilidad.

Confirme la cita haciendo clic en Aceptar.

Asista en la hora y fecha agendadas para no retrasar su proceso.

“La Secretaría de Educación del Distrito reafirma su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la educación y hace un llamado a las familias para que, durante la etapa de novedades, completen el proceso de matrícula y aseguren que las niñas, niños y jóvenes estén en las aulas desde el primer día de clases, el 26 de enero de 2026, cuidando el tiempo escolar, favoreciendo trayectorias educativas completas y evitando inicios tardíos que afecten los procesos de aprendizaje”, puntualizó el comunicado de la entidad.

Las familias interesadas deberán dirigirse con cita previa a los puntos establecidos entre el 5 y el 10 de enero - crédito Colprensa

Recuerde que el derecho a la educación debe ser garantizado por los padres y cuidadores de los menores de edad, así que no puede pasar por alto estas fechas para que los niños que están bajo su responsabilidad asistan a las aulas en las fechas establecidas en el calendario académico.