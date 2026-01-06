María Fernanda Cabal mostró su apoyo a una intervención de EE. UU. en Colombia: “La guerra se gana con apoyo”

María Fernanda Cabal aseguró que una intervención de EE. UU. por orden de Donald Trump, sobre Colombia sería bueno - crédito Amr Alfiky/Reuters - María Fernanda Cabal/Facebook

Una serie de declaraciones en redes sociales generó un cruce de posturas dentro del partido Centro Democrático, luego de que la senadora María Fernanda Cabal expresara su respaldo a una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia, posición que contrastó con el rechazo compartido por un compañero de bancada frente a ese escenario.

El origen de la discusión se relacionó con pronunciamientos realizados el domingo 4 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lanzó acusaciones contra el presidente colombiano Gustavo Petro, al vincularlo con el narcotráfico. En esas declaraciones, el mandatario republicano planteó la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Colombia, afirmación que surgió en medio del deterioro de la relación entre ambos mandatarios y fueron sus palabras provocaron múltiples reacciones en el ámbito político colombiano.

Las declaraciones del mandatario norteamericano aparecieron después de que el presidente Gustavo Petro expresara su negativa frente a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada del sábado 3 de enero, operación que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. Tras esa postura fue que Trump afirmó que no descartaba una intervención en Colombia.

Dentro de ese escenario, uno de los primeros pronunciamientos destacados fue el del representante a la Cámara Andrés Forero, integrante del Centro Democrático. A través de su cuenta de X, el congresista fijó una posición contraria a cualquier intervención extranjera en territorio colombiano, al tiempo que marcó una diferencia frente a los hechos ocurridos en Venezuela.

En su post se lee que: “Celebrar la captura del dictador venezolano no implica apoyar intervenciones militares de EE. UU. en Colombia. Aunque Petro desprecia la constitución, en Colombia todavía hay democracia e instituciones. Se va el 7 de agosto y hay que derrotar a su perverso candidato en las urnas”.

La publicación de Forero tuvo amplia difusión y planteó una defensa explícita de la soberanía nacional, además de insistir en las vías electorales como mecanismo para el relevo político. Sin embargo, esa posición no quedó como una postura unificada dentro de su partido, ya que poco después recibió una respuesta directa de la senadora María Fernanda Cabal, también militante del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Cabal reaccionó desde la misma red social y expuso una visión distinta frente a la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Colombia. Su mensaje respondió de forma directa a Forero y planteó su apoyo a un respaldo militar y tecnológico por parte de Estados Unidos en varias regiones del país afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

“Yo, en cambio, si celebraría el respaldo tecnológico y militar norteamericano en el Catatumbo, en Cauca, Putumayo, Guaviare, Nariño y Chocó, liberando a la población civil del terror. La guerra se gana con apoyo aliado y superioridad aérea”, escribió la legisladora de manera tajante.

La declaración de la senadora colocó el foco en la cooperación militar como herramienta frente a la violencia en zonas específicas del territorio nacional. A diferencia del mensaje de Forero, la senadora puso sobre la mesa la apertura de una intervención con apoyo directo de fuerzas estadounidenses con sus herramientas como elementos determinantes en el combate contra estructuras armadas ilegales en el país.

El intercambio llamó la atención debido a que ambos dirigentes pertenecen a la misma colectividad política y mantienen proyección dentro del partido. En el caso de Forero, que es cabeza de lista cerrada del Centro Democrático para las elecciones legislativas de 2026, lo que lo perfila como futuro senador, pone su postura como un punto relevante en la política colombiana; esa condición otorgó mayor visibilidad al contraste entre su postura con el de la expresada por Cabal.

Tras el pronunciamiento de la senadora, el representante respondió con un mensaje breve que buscó matizar la diferencia entre ambas posiciones, por lo que escribió: “La colaboración y el respaldo tecnológico y militar para combatir grupos armados ilegales, yo también lo celebro y respaldo, Mafe. Saludos”.

