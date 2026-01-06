Luis Gilberto Murillo cuestionó la confrontación con Estados Unidos y lanzó advertencia: “No se puede responder con resentimiento ideológico”

Luis Gilberto Murillo afirmó que las crisis en política exterior deben manejarse con tacto, diálogo y coordinación institucional - crédito montaje Infobae

En medio de un nuevo episodio de tensión discursiva entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por cuenta de la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el excanciller y ahora candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, cuestionó públicamente la confrontación en la política exterior y lanzó una advertencia directa sobre la relación bilateral con Washington.

La declaración de Murillo se conoció pocas horas antes de que el presidente Gustavo Petro publicara un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que este lo calificara de “forajido del narcotráfico”.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento del presidente colombiano reavivó el debate sobre el tono y el alcance de los mensajes oficiales en redes sociales, así como sobre sus efectos en la política exterior del país, en un contexto marcado por declaraciones cruzadas y advertencias sobre el manejo diplomático de la relación con Estados Unidos.

Advertencia sobre la política exterior

Murillo sostuvo que la experiencia demuestra que el diálogo amplio, la consulta institucional y la conciliación son el camino para proteger la soberanía y obtener resultados en la política exterior - crédito Bienvenido Velasco/EFE

Luis Gilberto Murillo, que ha tenido responsabilidades directas en el manejo de las relaciones internacionales de Colombia, se refirió a la importancia de mantener un enfoque institucional en la política exterior. “Con EE. UU. no se responde con resentimiento ideológico”, señaló, en un llamado a evitar confrontaciones discursivas que puedan afectar los canales diplomáticos entre ambos países.

El exfuncionario puso el acento en la relevancia estratégica de la relación con Estados Unidos y en la necesidad de preservar escenarios de diálogo, cooperación y entendimiento, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas entre los gobiernos de turno: “Colombia necesita cabeza fría, menos competencia política y más experiencia y responsabilidad diplomática para superar tensiones y mirar al futuro”.

Petro respondió a señalamientos del mandatario estadounidense, quien lo calificó como “forajido del narcotráfico” - crédito Ovidio González/Presidencia

Horas después de la advertencia de Murillo, Petro publicó un mensaje en X en el que respondió a Donald Trump, que previamente lo había señalado de“forajido del narcotráfico”. En su publicación, Petro afirmó que esa calificación era producto de lo que describió como un deterioro mental del mandatario estadounidense. “El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil”, escribió.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado colombiano abordó distintos temas, entre ellos la situación de Venezuela, el papel de Estados Unidos en la región, la doctrina Monroe, el uso de recursos naturales y la relación entre tecnología, capitalismo y medio ambiente: “(...) no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un ‘cartel de los soles’, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela”, y agregó que, a su juicio, estas acciones responden a intereses económicos y geopolíticos.

Donald Trump afirmó que no descartaría una intervención militar en Colombia, declaración que elevó la tensión diplomática y generó reacciones en el ámbito político y de la política exterior del país - crédito Evelyn Hockstein/REUTERS

El mandatario también volvió a responder a Elon Musk, propietario de la red social X, y cuestionó el papel de las grandes corporaciones tecnológicas. “Plata o Plomo, me dijo Elon, que compró esta red con su dinero y manipuló los algoritmos para someter la humanidad a su pensar”, señaló en el mensaje, en el que combinó críticas al modelo económico, reflexiones sobre diversidad cultural y referencias históricas y literarias.

Petro afirmó además que “combinar inteligencia artificial con petróleo es la extinción de la vida en el planeta” y vinculó esta idea con lo que describió como una lógica de codicia que, según él, pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. En su publicación, también abordó el papel de América Latina en la transición energética y la necesidad de descarbonizar la economía global.

En su mensaje, el jefe de Estado también responsabilizó a los votantes de Trump por las consecuencias de las decisiones políticas en Estados Unidos y sostuvo que estas afectan no solo a ese país, sino al resto del mundo. “El pueblo de los EEUU es el que se debe responsabilizar ante el mundo y la humanidad por su voto que genera la extinción humana”, afirmó, al tiempo que planteó la posibilidad de una alianza con América Latina enfocada en la protección ambiental.