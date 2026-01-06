Colombia

Incautan en el aeropuerto El Dorado 25 cañones para armas ocultos en un envío postal desde Miami con destino final a Cali

La carga ilegal fue descubierta por la Dian y la Polfa durante controles con escáneres y tenía como destino final la ciudad de Cali

Guardar
Las partes de armas de
Las partes de armas de fuego fueron detectadas durante una inspección con escáneres de rayos X en el aeropuerto El Dorado, tras presentar irregularidades en un envío de tráfico postal procedente de Miami - crédito Dian

Un operativo conjunto entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) permitió frustrar el ingreso ilegal de partes de armas de fuego al país a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

El cargamento, proveniente de Miami y con destino final la ciudad de Cali, era transportado mediante el sistema de tráfico postal y fue descubierto durante labores rutinarias de inspección.

De acuerdo con las autoridades, la carga generó alertas tras ser sometida a los escáneres de rayos X en la zona de verificación aduanera, debido a inconsistencias detectadas en su contenido.

Esta situación motivó una revisión detallada del envío, en la que se encontró que las partes de armamento estaban ocultas dentro de un asador metálico.

Durante la inspección física del artefacto, los funcionarios hallaron 25 cañones para armas de fuego, camuflados junto a la parrilla y otros elementos propios del asador.

Los 25 cañones para armas
Los 25 cañones para armas de fuego estaban camuflados dentro de un asador metálico, una modalidad utilizada para evadir los controles aduaneros y de seguridad en el principal aeropuerto del país - crédito Dian

Según la Dian, el uso de este tipo de objeto para ocultar el material constituye un intento deliberado por evadir los controles aduaneros y de seguridad en uno de los principales puntos de ingreso al país.

“La carga presentaba irregularidades que activaron las alertas de nuestros sistemas de inspección, lo que permitió detectar el material prohibido antes de que ingresara al territorio nacional”, explicó la entidad en un comunicado oficial.

Tras la incautación, la totalidad de las partes de armas de fuego fue dejada bajo custodia de la Polfa, que adelanta los trámites legales correspondientes y las investigaciones para establecer responsabilidades.

La Dian reiteró que este tipo de operativos hacen parte de una estrategia permanente para fortalecer la seguridad nacional y combatir el contrabando, así como el tráfico ilegal de mercancías y armamento a través de los distintos puntos de control fronterizo del país.

En particular, las autoridades han intensificado la vigilancia sobre envíos postales y de mensajería, que en algunos casos son utilizados para intentar ingresar elementos prohibidos.

Tras la incautación, la carga
Tras la incautación, la carga ilegal quedó bajo custodia de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables del envío con destino final en Cali - crédito Dian

El último gran operativo en uno de los aeropuertos del país

Una de las últimas incautaciones de gran magnitud registradas en terminales aéreos ocurrió en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, donde las autoridades evitaron la circulación de un arsenal de armas que tenía como destino final las calles de Cali y el Valle del Cauca.

Ese operativo, calificado como “histórico” por las autoridades locales, permitió la incautación de tres fusiles, diez pistolas, proveedores y cientos de cartuchos de distintos calibres.

El hallazgo en octubre del 2024 se produjo luego de que colaboradores de una aerolínea alertaran a la Policía Nacional sobre una maleta abandonada en el área de filtros del aeropuerto. Al ser inspeccionada con escáneres, se confirmó que contenía armamento de alto poder.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle, explicó en su momento que “el armamento fue incautado y dejado a disposición de la Fiscalía; las investigaciones siguen para determinar la procedencia de este armamento y a qué estructura criminal iba dirigido”.

El oficial subrayó que la rápida acción de los agentes evitó que el arsenal alimentara la violencia urbana en la región.

De acuerdo con el inventario oficial, la maleta contenía dos pistolas calibre 5,56 milímetros, siete pistolas calibre 9 milímetros, una pistola calibre 22 milímetros, un fusil calibre 9 milímetros, un fusil calibre 5,56 milímetros, un subfusil calibre 7,62 milímetros, una mira táctica, 27 proveedores y más de 500 cartuchos de diferentes calibres.

El operativo se realizó durante
El operativo se realizó durante controles intensificados por la semana de receso escolar y el puente festivo del Día de la Raza - crédito @GuilleLondono/X

La hoja de ruta del equipaje indicaba que el trayecto se inició en Houston, con escala en Fort Lauderdale, tránsito por Miami y llegada a Cali.

El impacto del decomiso fue destacado por la Alcaldía de Palmira, que resaltó la articulación con la Policía Nacional y el Ejército.

“Con este histórico resultado operativo, la Alcaldía de Palmira ratifica su compromiso con la seguridad en articulación con la Fuerza Pública”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia, Carlos Antonio Ardila Rocha, que insistió en la importancia de la colaboración ciudadana.

Tanto ese antecedente como el reciente operativo en El Dorado evidencian la sofisticación de las estrategias empleadas por redes criminales para introducir armas y componentes al país, así como la necesidad de mantener y fortalecer los controles en los principales aeropuertos de Colombia

Estas son las identidadesy nuevos

"Muchos hogares se bajaron del

Gregorio Eljach rechazó el ataque

Video: Dos parapentistas fueron sorprendidos

Mauricio Cárdenas propone el "Plan
Primera masacre de 2026 en

Dany Hoyos, conocido como Suso

EN VIVO - Mercado de

