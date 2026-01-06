Colombia

Hotel de Yarumal es investigado tras operativo que rescató a 17 menores y frenó asentamiento de secta judía ultraortodoxa en Antioquia

Migración Colombia indaga si el establecimiento incumplió el registro obligatorio de huéspedes foráneos, una omisión que podría derivar en sanciones millonarias tras la intervención de las autoridades

Operativos de Migración Colombia y la Policía permitieron ubicar en un hotel de Yarumal, Antioquia, a un grupo de extranjeros vinculados a la secta Lev Tahor - crédito Migración Colombia

La investigación administrativa abierta contra un hotel de Yarumal, en el norte de Antioquia, se convirtió en una de las aristas clave del operativo que permitió rescatar a 17 menores de edad vinculados a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor y frenar su intento de establecerse en Colombia.

Aunque la atención pública se concentró inicialmente en la protección de los niños y la expulsión de los adultos extranjeros, las autoridades ahora buscan establecer si el establecimiento incumplió sus obligaciones migratorias y facilitó, por omisión, la permanencia irregular del grupo en el país.

Migración Colombia confirmó que el hotel está bajo investigación por un posible incumplimiento en el registro de ingreso y salida de ciudadanos extranjeros en el Sistema de Información y Registro de Extranjeros (Sire), un requisito obligatorio para todos los prestadores de servicios de alojamiento.

En el lugar fueron encontrados 26 ciudadanos extranjeros, entre ellos varios menores de edad, sin que existiera un reporte completo y oportuno de su estadía, lo que encendió las alertas sobre una eventual falla en los controles.

De comprobarse la infracción, el establecimiento podría enfrentar sanciones administrativas que van desde los 5 millones hasta los 137 millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de la falta y los criterios establecidos en la normatividad vigente.

Para Migración Colombia, este componente del caso es fundamental, pues el control hotelero constituye una primera línea de defensa frente a delitos como la trata de personas, el tráfico de migrantes y el ocultamiento de individuos requeridos por autoridades internacionales.

Cómo se activó el operativo

La operación incluyó la verificación de derechos y el acompañamiento psicosocial a los menores durante su permanencia en Colombia - crédito prensa Migración Colombia

El operativo se activó a partir de una denuncia anónima recibida el 13 de noviembre de 2025, que advertía sobre la presencia de un grupo de extranjeros con menores de edad en condiciones irregulares.

Casi de manera simultánea, Interpol emitió una alerta amarilla para localizar a cinco niños de origen estadounidense, canadiense y guatemalteco, presuntamente raptados y trasladados fuera de sus países de origen.

Con esa información, Migración Colombia inició labores de verificación migratoria y articuló un trabajo conjunto con la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y organismos de cooperación internacional.

Las autoridades establecieron que el grupo se encontraba alojado en un hotel de Yarumal, desde donde presuntamente evaluaba la posibilidad de asentarse en zonas rurales del país.

Tras varios días de seguimiento, el 22 de noviembre se realizó la intervención en el establecimiento.

En el lugar fueron ubicados los adultos extranjeros y los 17 menores de edad, quienes fueron separados de inmediato para garantizar su protección.

Según fuentes oficiales, la operación se desarrolló sin enfrentamientos y con prioridad absoluta en el bienestar de los niños.

El operativo en Yarumal incluyó a Migración Colombia, Gaula Militar, ICBF y Policía Judicial para proteger a los menores - crédito @MigracionCol / X

El papel del hotel bajo la lupa

Aunque el hotel no es señalado de participar directamente en actividades delictivas, Migración Colombia investiga si el establecimiento omitió reportar correctamente la presencia de los extranjeros, de acuerdo con Caracol Radio.

La normativa colombiana exige a los hoteles registrar de forma inmediata y veraz los datos de todos los huéspedes foráneos, un procedimiento diseñado para facilitar la trazabilidad y la acción oportuna de las autoridades.

La ausencia o inconsistencia de estos registros, según las autoridades, puede convertirse en un factor que favorece la movilidad clandestina de grupos que buscan evadir controles estatales. En este caso, la investigación determinará si la falta de reporte permitió que la secta permaneciera varios días en el país sin ser detectada.

Atención a los menores y expulsión de los adultos

Una vez rescatados, los 17 menores fueron valorados por equipos interdisciplinarios del Icbf, que activó los protocolos de restablecimiento de derechos.

Posteriormente, los niños fueron repatriados a sus países de origen y puestos bajo la custodia de las autoridades de protección infantil correspondientes, entre ellas Child Protective Services en Estados Unidos.

Los adultos, de nacionalidad estadounidense, canadiense y guatemalteca, fueron expulsados del territorio colombiano y entregados a las autoridades estadounidenses, donde enfrentan procesos judiciales por delitos que incluyen secuestro, trata de personas y otros crímenes asociados a la secta Lev Tahor.

Un grupo con antecedentes internacionales

Cinco de los niños rescatados figuraban con circular amarilla activa de Interpol por riesgo de trata y desaparición - crédito @MigracionCol / X

Lev Tahor fue fundada en Jerusalén en 1988 y ha sido objeto de investigaciones en varios países por denuncias que incluyen explotación infantil, matrimonios forzados y control coercitivo de sus miembros.

Su historial muestra un patrón de desplazamiento constante para evadir la acción de la justicia.

En 2024, las autoridades de Guatemala rescataron a más de 160 niños de un asentamiento vinculado al grupo, y en años anteriores se registraron intervenciones similares en Canadá, México y Estados Unidos.

Expertos y representantes de la comunidad judía han advertido que Lev Tahor no representa al judaísmo ni a sus tradiciones, y que sus prácticas han sido ampliamente cuestionadas por organismos de derechos humanos.

