Colombia

General Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía seguirán suspendidos por presuntos vínculos con alias Calarcá: Procuraduría ratificó su decisión

Las pesquisas buscan determinar la existencia de vínculos entre los suspendidos y estructuras criminales, además de esclarecer la supuesta participación en trámites relacionados con la legalización y movilización de armamento para las disidencias de las Farc

Guardar
El general Juan Miguel Huertas
El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica

No hay buenas noticias para el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el entonces director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, después de que la Procuraduría General de la Nación dejara en firme su decisión de mantenerlos apartados de sus cargos.

La entidad ratificó la medida el 23 de diciembre, luego de la difusión de archivos atribuidos a alias Calarcá, con el objetivo de impedir la repetición de las conductas señaladas y asegurar el desarrollo correcto del proceso disciplinario.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría detalló que la sanción cautelar busca esclarecer posibles conexiones de los suspendidos con estructuras disidentes de las Farc, así como la presunta entrega de códigos de frecuencia radiales de la Fuerza Pública.

El proceso también indaga un eventual respaldo a la creación de empresas de seguridad que, según la investigación, podrían facilitar la legalización de armas y la preparación de escenarios ante la posible ruptura de los diálogos con el Ejecutivo. En esta etapa, la entidad ordenó la recolección de pruebas para confirmar los hechos investigados.

El caso cobró notoriedad pública a raíz de un informe periodístico de Noticias Caracol, donde se revelaron documentos asociados a alias Calarcá en los que aparece nombrado el general Huertas, que ocupaba el cargo de jefe del Comando de Personal del Ejército.

Los documentos señalados indican que Huertas, tras haber sido retirado y luego reintegrado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, habría sostenido reuniones en Bogotá con un allegado del líder disidente.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónJuan Miguel HuertasWilmar MejíaAlias CalarcáDisidencias de las FarcFiltraciones disidencias de las FarcDNIEjército NacionalColombia-noticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

La reconocida ‘influencer’ se suma a la tercera temporada del ‘reality’, adelantando que su nueva actitud y enfoque pragmático podrían cambiar por completo la dinámica del juego este año

Mariana Zapata es la nueva

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, habla sobre la crisis de salud en el Gobierno Petro: “¿Dónde está la plata?”

El vocero de Pacientes Colombia remarcó las dramáticas consecuencias de la desfinanciación y la deuda acumulada en hospitales bajo control estatal en el sistema sanitario colombiano

Denis Silva, vocero de Pacientes

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

El creador de contenido se unió al cantante de música popular para brindarle un emotivo momento a una cantante callejera, la cual conoció a su ídolo y logró brillar ante cientos de personas

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez

Petro respondió a Paloma Valencia por decir que EE. UU. no “bombardeó” una capital sudamericana: “Es traición a la Patria”

La candidata presidencial del Centro Democrático y el presidente Petro han intercambiado una serie de mensajes en la red social X por los operativos militares de Estados Unidos en Venezuela

Petro respondió a Paloma Valencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Mariana Zapata es la nueva

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Alexis Zapata, jugador de Santa Fe, niega responsabilidad en incendio causado por globo pirotécnico en Itagüí

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero