General Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía seguirán suspendidos por presuntos vínculos con alias Calarcá: Procuraduría ratificó su decisión

El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica

No hay buenas noticias para el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el entonces director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, después de que la Procuraduría General de la Nación dejara en firme su decisión de mantenerlos apartados de sus cargos.

La entidad ratificó la medida el 23 de diciembre, luego de la difusión de archivos atribuidos a alias Calarcá, con el objetivo de impedir la repetición de las conductas señaladas y asegurar el desarrollo correcto del proceso disciplinario.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría detalló que la sanción cautelar busca esclarecer posibles conexiones de los suspendidos con estructuras disidentes de las Farc, así como la presunta entrega de códigos de frecuencia radiales de la Fuerza Pública.

El proceso también indaga un eventual respaldo a la creación de empresas de seguridad que, según la investigación, podrían facilitar la legalización de armas y la preparación de escenarios ante la posible ruptura de los diálogos con el Ejecutivo. En esta etapa, la entidad ordenó la recolección de pruebas para confirmar los hechos investigados.

El caso cobró notoriedad pública a raíz de un informe periodístico de Noticias Caracol, donde se revelaron documentos asociados a alias Calarcá en los que aparece nombrado el general Huertas, que ocupaba el cargo de jefe del Comando de Personal del Ejército.

Los documentos señalados indican que Huertas, tras haber sido retirado y luego reintegrado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, habría sostenido reuniones en Bogotá con un allegado del líder disidente.

