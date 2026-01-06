Fiscalía imputó cargos de homicidio a responsable del accidente de tránsito en la Avenida Mutis, en Bogotá: asesino a dos personas

El conductor señalado como causante del accidente fue identificado como Rubén Romero - crédito @Marovaan/x / Edwin Delgado/Facebook

El impacto judicial tras el accidente en la Avenida Mutis en Bogotá, en el que murieron dos personas y cuyo presunto responsable es Edwin Delgado, toma un nuevo giro con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos por homicidio a título de dolo eventual.

De acuerdo con el comunicado emitido por la representación legal de la familia de una de las víctimas, las autoridades judiciales han validado la gravedad de los hechos al avanzar en la acusación.

Ahora puede seguirnos en Facebook en nuestro WhatsApp Channel

“La representación legal de las víctimas se permite informar a la opinión pública lo siguiente: Que el Juzgado 25 con Función de Control de Garantías de Bogotá, declaró y avaló la imputación en contra del señor Edwin Delgado, por el delito de homicidio a título de dolo eventual”, anunció Juan Manuel Castellanos Ovalle, abogado de la familia Isaza, a través de un comunicado reproducido por MC Abogados.

Durante la audiencia, el involucrado rechazó toda responsabilidad penal. “El imputado no aceptó los cargos”, subrayó Castellanos Ovalle en el mismo comunicado. Pese a la solicitud de la defensa para desestimar la imputación, el tribunal ratificó la continuidad del proceso: “Igualmente, el Despacho negó la solicitud de la defensa en punto de improbar la formulación imputación”, explicó el abogado penalista.

De prosperar la acusación en juicio, la expectativa de condena es considerable. “En el evento de ser vencido en juicio el procesado, tendrá que purgar una pena mínima de 208 meses de prisión”, confirmó el representante legal de las víctimas.

El comunicado remarca: “La representación de víctimas debe señalar que efectivamente se han respetado todas las garantías de las partes e intervinientes en el presente proceso; e insistimos en no descansar hasta lograr que se haga justicia por la memoria de Viviana Marcela Suárez Isaza”.

Fiscalía imputó cargos de homicidio a Edwin Delgado por responsabilidad en accidente de tránsito que cobro la vida de dos personas en el noroccidente de Bogotá - crédito redes sociales/X

Habían aplazado por segunda vez imputación contra Edwin Delgado

El 6 de diciembre de 2025, la familia de Viviana Marcela Suárez Izausa expresó su indignación y temor por el retraso en el proceso jurídico que busca esclarecer el accidente mortal ocurrido el 31 de octubre de 2025 en la avenida José Celestino Mutis de Engativá, Bogotá, donde dos motociclistas perdieron la vida.

El segundo aplazamiento consecutivo de la audiencia de imputación de cargos contra Edwin Leonardo Delgado Comba suscitó dudas sobre la posibilidad de obtener justicia y pone en evidencia la fragilidad de los tiempos judiciales en casos de siniestros viales graves.

La defensa de la familia Suárez Izausa comunicó su rechazo a esta suspensión judicial, subrayando que el motivo del aplazamiento fue la no comparecencia de Delgado Comba.

El siniestro dejó dos personas muertas y al menos tres heridas más - crédito @Marovaan/x

En palabras recogidas en su comunicado, precisaron: “Rechazamos categóricamente que se haya frustrado por segunda vez la audiencia de formulación de imputación en contra del señor Edwin Leonardo Delgado Comba, por motivos únicos y exclusivos del señor Delgado, que no se presentó a la audiencia”.

La audiencia, inicialmente agendada para noviembre, quedó suspendida y sin fecha definida, a la espera de la disposición del futuro imputado. Juan Manuel Castellanos, abogado representante de las víctimas, enfatizó ante la opinión pública el impacto procesal y social de estos aplazamientos. Según el jurista, la postergación “afecta el desarrollo del expediente penal y pone en riesgo los derechos de las víctimas” e insistió en la urgencia de que Delgado Comba comparezca ante la Fiscalía General de la Nación.

El proceso penal que afronta Delgado Comba tiene como sustento técnico informes de velocidad, huellas, identificación plena y registros en video recogidos por cámaras de seguridad en el bar donde el grupo permaneció antes del siniestro.

Ambos implicados afirmaron lamentar el hecho y presentar pruebas sobre el hecho - crédito cortesía

La tragedia tuvo lugar a las 5:50 a. m., cuando un automóvil blanco que circulaba en sentido occidente-oriente perdió el control, saltó el separador central y embistió varios vehículos, incluidas motocicletas y, conforme relataron algunos testigos, un bus del Sitp.

La violencia del impacto volcó el vehículo y dejó una escena devastadora cerca de una estación de gasolina Terpel, donde murieron Viviana Marcela Suárez Izausa y Carlos Mario Cavadía Sierra, ambos trabajadores que se dirigían fuera de la ciudad.

Las primeras investigaciones concluyeron que los ocupantes del carro, entre ellos Delgado Comba y su pareja Camila Bermúdez, se encontraban en estado de embriaguez. Las fuerzas del orden hallaron botellas de licor en el interior del automóvil y trasladaron a todos los pasajeros a un centro médico.