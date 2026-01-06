Estas son las fechas máximas para realizar la inscripción de cédula para elecciones al Congreso y presidenciales

El plazo para inscribir la cédula y votar en elecciones de Congreso vence el 8 de enero; después solo habilitará el sufragio presidencial - crédito Registraduría Nacional

Colombia entró en un año decisivo para llevar a cabo las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en un periodo en el que más de 35 millones de ciudadanos están habilitados para participar y en el que la inscripción de la cédula para aquellos que están lejos de su puesto de votación representa un trámite esencial para ejercer su derecho al voto.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el país cuenta con una población superior a 55 millones de personas, y para los comicios al Congreso, fijados para el 8 de marzo de 2026, se espera una alta concurrencia, en un proceso que también contempla la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026.

El escenario electoral incluye más de 20 aspirantes a la Presidencia y cerca de 3.230 candidatos agrupados en 527 listas para Senado y Cámara de Representantes, lo que dimensiona el alcance y la importancia de la jornada democrática.

Desde septiembre de 2025, 400 puntos de inscripción están activos hasta el 31 de marzo de 2026 para facilitar el trámite electoral - créduto Luisa González/Reuters

La Registraduría Nacional del Estado Civil (Rnec) reportó que 20.858 ciudadanos ya completaron la inscripción de su documento en el país, mientras que más de 4.000 lo hicieron desde el exterior, una cifra que destaca el interés de los colombianos dentro y fuera del país por participar en la toma de decisiones políticas.

Desde mediados de septiembre de 2025, la Registraduría habilitó 400 puntos de inscripción en lugares estratégicos del territorio nacional, con atención disponible hasta el 31 de marzo de 2026.

Pero, ojo por que hay consideraciones. El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, instó a la ciudadanía a realizar el trámite antes del jueves 8 de enero, fecha límite para inscribirse y poder votar en el Congreso y presidenciales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil expuso las fechas máximas de inscripciones a las elecciones en 2026 - crédito Registraduría/X

“El día jueves, 8 de enero, se cierra la inscripción de cédulas de ciudadanía para el Congreso de la República. Si usted cambió de residencia, es el momento de inscribir su cédula de ciudadanía en el puesto de votación más cercano a su lugar de residencia. Por favor, no dejen para última hora para realizar la inscripción de cédula de ciudadanía. Si usted se inscribe hasta el 8 de enero, podrá votar en ese nuevo puesto de votación en las elecciones de Congreso de la República el 8 de marzo y también podrá votar para las elecciones del 31 de mayo de presidente de la República”, dijo puntualmente.

Añadió que a partir del 9 de enero y hasta el 31 de marzo, las inscripciones solo habilitarán el voto en las elecciones presidenciales. Suárez señaló, en un mensaje dirigido a la población, que aquellos que hayan cambiado de residencia deben acudir al puesto más cercano para actualizar su lugar de votación e instó no dejar el trámite para última hora.

El funcionario recordó que en el exterior, la inscripción puede realizarse en consulados o a través de la página web de la Registraduría. Para ciudadanos colombianos fuera del país, el trámite digital solo está habilitado vía celular, mediante un enlace específico disponible en el portal oficial.

El registrador Hernán Penagos también se explicó cuáles son las fechas máximas de inscripción de cédulas - crédito @Registraduria/X

“Si no lo hace, a partir del 9 de enero y hasta el 31 de marzo, la inscripción que se realice serán para las elecciones de presidente de la República. Y en el exterior, puede realizar la inscripción de cédulas de ciudadanía en los consulados o ingrese ya a la página de internet de la Registraduría. Ahí encontrará el link, en el cual lo va a direccionar para poder realizar su inscripción de cédula de ciudadanía desde el celular, pero solo para los ciudadanos colombianos que se encuentran en el exterior”, declaró Suárez.

Así las cosas, la inscripción de la cédula para votar en las elecciones de 2026 en Colombia tiene fechas precisas: hasta el jueves 8 de enero se podrá realizar el trámite para participar en los comicios legislativos del 8 de marzo y en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Y los que inscriban su documento entre el 9 de enero y el 31 de marzo solo podrán votar en las presidenciales en primera, y eventual segunda vuelta. En el exterior, la inscripción está habilitada tanto en consulados como en el portal oficial de la Registraduría, exclusivamente mediante celular para los que residen fuera del país.