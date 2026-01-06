Entregarán 100 becas de maestrías en Colombia: estos son los requisitos para aplicar

Colombia

Los estudios de posgrado y las competencias especializadas siguen siendo valoradas en el mercado laboral, por lo que es indispensable continuar fortaleciendo sus conocimientos y actualizándose para estar adelantado ante la evolución de cada una de las profesiones.

De acuerdo con el Observatorio Laboral para la Educación, aquellos que poseen una maestría pueden recibir hasta 2,2 veces más ingresos que las personas con pregrado y tienen un 30% más de probabilidades de conseguir empleo o mejorar su posición laboral. Las cifras demuestran la importancia de continuar formándose con el pasar de los años.

Ante este panorama, se anunció el lanzamiento de una convocatoria llamada 100 Maestrías por Colombia, que es una iniciativa conjunta del sector privado y las alcaldías de ciudades principales, secundarias y municipios.

El objetivo de este proyecto es ampliar el acceso a estudios de posgrado eliminando barreras de costo y ubicación gracias al programa impulsado por Educa-Edtech en alianza con administraciones locales, que se centra en priorizar maestrías alineadas con los perfiles más demandados en el mercado laboral actual.

La convocatoria permite que personas de diversas regiones accedan a formación en áreas de tendencia global sin trasladarse ni interrumpir su actividad profesional por falta de los requerimientos en cada una de las áreas en las que se desempeñan.

Al tratarse de programas virtuales y asincrónicos, que permiten a los estudiantes acomodar los horarios a su vida sin tener clases en tiempo real, se busca reducir brechas de acceso y acercar la educación de posgrado a comunidades históricamente excluidas.

Programas disponibles para postulación

Tatiana Fuentes, gerente de Educa-Edtech, detalló que las maestrías más solicitadas incluyen Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Ciberseguridad, competencias requeridas en sectores como banca, industria, salud y comercio.

Además, se ofrecen programas en Marketing Digital, enfocados en comercio electrónico, analítica y gestión de audiencias; en Energías Renovables y Eficiencia Energética, vinculados a la transición energética y compromisos ambientales; y en Ciudades Inteligentes y Sostenibles, orientados a planeación urbana, movilidad, tecnología y desarrollo territorial.

Sobre el programa, Fuentes explicó: “Estas áreas fueron seleccionadas para responder a necesidades concretas del país y a las habilidades que más demandan las empresas y las instituciones públicas”.

Requisitos para aplicar a las becas de maestrías

  • No existe límite de edad para postularse.
  • La experiencia laboral suma puntos en el proceso, pero no es un requisito excluyente.
  • Las personas interesadas deben presentar únicamente diploma de pregrado, documento de identidad y hoja de vida actualizada.
  • El proceso de selección será ágil, con acompañamiento durante la inscripción, y los resultados se comunicarán en un máximo de tres días.
  • La convocatoria estará abierta solo durante los primeros días de enero y las postulaciones se realizarán exclusivamente a través del portal www.alcaldiascol.co

Aquellos que resulten seleccionados podrán acceder a cursos gratuitos en Inteligencia Artificial, programas de inglés con certificación internacional y especializaciones complementarias sin costo adicional.

Cabe mencionar que las maestrías tendrán una duración promedio de 12 a 15 meses y se tiene establecido que inicien en febrero de 2026. En cuanto a las instituciones internacionales aliadas al programa en las que se van a llevar a cabo los cursos, se encuentran algunas como UDAVINCI, de México, y Università eCampus, en Italia; las dos cuentan con estándares académicos globales y opciones de doble titulación.

Asimismo, se explicó que los títulos obtenidos podrán ser convalidados en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional, según la documentación presentada por cada estudiante, con el fin de validar las horas de trabajo autónomo de cada uno de los estudiantes que sean aceptados para realizar su maestría en las áreas de su interés.

