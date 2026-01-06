Dany Hoyos, conocido como Suso el paspi, reveló que ya había pensado en dejar el personaje provocándole inseguridades

El paisa después de 15 años le dijo adiós a esa parte de su vida - crédito @podcastlascosascomoson/IG

En una conversación que se ha convertido en referente para el debate sobre salud mental en el espectáculo colombiano, Dany Hoyos, reconocido popularmente como Suso el paspi, se sinceró acerca de la inseguridad y el desgaste emocional que su personaje le provocó durante años.

En el pódcast Las cosas como son, presentado por Maluma, Hoyos compartió el dilema y las consecuencias personales que lo condujeron a retirarse temporalmente de la escena.

La presión por mantener la creatividad y el éxito popular quebró desde el inicio la confianza del comediante. “Yo soy muy inseguro”, confesó Dany Hoyos al reguetonero, revelando por qué le cuesta hablar tanto del tema con pausas para pensar bien sus palabras.

Lejos de un problema ocasional, Hoyos admitió que esas dudas lo han acompañado gran parte de su vida profesional: “Yo soy más inseguro que un berraco”, insistió, antes de expandir sobre la naturaleza de sus miedos.

Las dudas eran persistentes para el comediante —“¿Esto sí será bueno?“, “¿esto sí funcionará?”—, que le generaban un nivel de estrés y ansiedad constante que, según sus palabras, “me da mucha ansiedad, la perfección”.

Hoyos también abordó el temor recurrente de perder vigencia en un medio tan efímero como la televisión y el entretenimiento. “Si yo me retiro un tiempo, pues la gente se va a olvidar”, explicó el humorista a Las cosas como son.

Este pensamiento, según él, genera una presión adicional: “Porque la gente es muy cruel, la gente, digamos, va a decir: ‘Ah, no, eso ya pasó de moda, ya, ya eso no está’”.

La ansiedad y el agotamiento físico detonaron finalmente un freno obligado en sus actividades. “Estuve muy enfermo en muchas partes”, relató Hoyos. Sostuvo que el respaldo de su equipo fue determinante: “Afortunadamente, tuve un equipo que estaba conmigo y me decían: ‘No, cancelamos, cancelamos todo’”.

Los efectos de ese desgaste se manifestaron incluso sobre el escenario, en una presentación clave en Medellín: “A mí se me fue la voz en un show en Medellín”.

Lo que iba a ser un hito en su carrera terminó convertido en una experiencia contradictoria. “Yo me esforcé tanto para ese show... Y llegué, llegué fundido... la primera noche se me empezó a ir la voz. Listo. A la segunda noche se me fue el tobillo”, reveló Hoyos sobre los problemas que poco a poco fueron apareciendo.

La sinceridad con la que Dany Hoyos expuso sus luchas internas muestra el impacto de la presión artística y mediática en la salud mental y física de los creadores, un tema que toma relevancia no solo por la magnitud de su figura sino por la crudeza de su testimonio.

Los comentarios de apoyo no tardaron en aparecer en la publicación, con mensajes de los cuales destacan: “Aplausos por haberte liberado por fin”; “definitivamente no sabemos cómo es la vida de los artistas hasta que cuentan su verdad”; “tremendo hablar de esa manera, felicidades por liberarse”, entre otros.

Así fue la despedida de su personaje

El comunicado oficial difundido por su equipo indica: “Con más de 16 años de trayectoria, el reconocido personaje anuncia una nueva etapa y Dany Alejandro Hoyos recorrerá el mundo como él mismo”, al señalar así el inicio de una transición profesional centrada en la persona detrás del personaje.

Entre los factores de la decisión mencionados se encuentran el deseo de cerrar ciclos creativos naturales, el interés por otros lenguajes artísticos y el compromiso creciente de Hoyos con proyectos como su librería “Te Creo” y actividades ligadas a la salud mental y la pedagogía.

Esto provocó una ola de comentarios, por lo que pidió respeto a su decisión.