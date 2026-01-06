Colombia

Cuánto debe ahorrar una familia para comprar vivienda de interés social en 2026 tras ajuste del salario mínimo

El aumento del salario mínimo en 2026 modificó los topes legales de las viviendas de interés social en Colombia. Con los nuevos valores, las familias deben calcular el ahorro requerido para la cuota inicial, gastos adicionales y posibles subsidios

Guardar
Trámites para vivienda de interés
Trámites para vivienda de interés social - crédito Alcaldía de Medellín

Comprar una vivienda de interés social (VIS en Colombia durante 2026 implica revisar con detalle las nuevas condiciones económicas definidas por ley.

Con el salario mínimo vigente ya establecido, los topes máximos de precios se ajustaron automáticamente, lo que incide de forma directa en el monto que los hogares deben ahorrar antes de solicitar un crédito hipotecario, según información divulgada por la Revista Semana.

La normativa del sector vivienda establece que el precio máximo de una VIS en las principales ciudades corresponde a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con el salario mínimo fijado para 2026, este límite se ubica alrededor de 260 millones de pesos, cifra que marca el valor tope para este tipo de inmuebles en ciudades de mayor tamaño y demanda.

- Crédito Captura de
- Crédito Captura de Trovit

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el resto del país, donde la regulación permite un máximo de 135 salarios mínimos, el valor de una VIS se aproxima a 235 millones de pesos. En el caso de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), destinada a hogares con menores ingresos, el tope se sitúa cerca de 157 millones de pesos, de acuerdo con los múltiplos legales vigentes.

Más allá del precio total, uno de los factores determinantes es la cuota inicial. En el sistema financiero colombiano, ninguna entidad bancaria financia el 100 % del valor del inmueble. De manera general, los créditos hipotecarios cubren entre el 70 % y el 80 %, lo que obliga a los compradores a contar con un ahorro previo equivalente, en promedio, al 20 % o 30 % del precio total de la vivienda.

Aplicando estas proporciones, una familia interesada en adquirir una VIS con valor cercano a 260 millones de pesos debe disponer de un ahorro aproximado entre 52 y 78 millones de pesos únicamente para la cuota inicial. Este monto es un requisito indispensable para que el banco apruebe el crédito hipotecario correspondiente.

| (Foto: Congreso de la
| (Foto: Congreso de la República)

Para una VIS ubicada fuera de las principales ciudades, con un precio estimado de 235 millones de pesos, el ahorro exigido oscila entre 47 y 70 millones de pesos, dependiendo del porcentaje financiado por la entidad crediticia. En el caso de una VIP, el valor de la cuota inicial puede ubicarse entre 31 y 47 millones de pesos, según las condiciones del préstamo y el perfil del comprador.

A estas cifras se deben sumar otros costos asociados a la compra de vivienda, que no siempre son tenidos en cuenta al inicio del proceso. Entre ellos se encuentran los gastos notariales, el registro del inmueble, el estudio de títulos y los avalúos, que en conjunto pueden representar entre el 2 % y el 5 % del valor total de la vivienda.

En una VIS promedio, estos gastos adicionales pueden traducirse en varios millones de pesos, lo que incrementa el monto total que la familia debe tener disponible antes de firmar la escritura. Por esta razón, el ahorro previo no se limita únicamente a la cuota inicial, sino que debe contemplar todos los desembolsos asociados al cierre financiero.

En este contexto, los subsidios de vivienda cumplen un papel relevante. Las cajas de compensación familiar pueden otorgar apoyos económicos que alcanzan hasta 30 salarios mínimos, dependiendo del nivel de ingresos del hogar y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Estos recursos pueden utilizarse para completar la cuota inicial o para reducir el monto del crédito hipotecario, lo que disminuye el valor de las cuotas mensuales. El acceso al subsidio está condicionado a factores como los ingresos del núcleo familiar, la afiliación a la caja de compensación y la destinación del inmueble para vivienda propia.

Para hogares con ingresos cercanos a dos salarios mínimos, reunir un ahorro de entre 50 y 70 millones de pesos representa un proceso de mediano o largo plazo. En estos casos, es común que el cierre financiero combine ahorro propio, subsidios y crédito hipotecario, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por las entidades financieras.

Especialistas en finanzas personales consultados por la Revista Semana señalan que, antes de iniciar el proceso de compra, es habitual que las familias estructuren planes de ahorro programado, revisen su nivel de endeudamiento y procuren mantener un historial crediticio estable, elementos que influyen en la aprobación del crédito y en las tasas ofrecidas por los bancos.

Temas Relacionados

Vivienda de Interés SocialVISSalario mínimo en Colombia 2026Vivienda propiaColombia-noticias

Más Noticias

Hallan dos cuerpos en Río de Oro tras hostigamiento policial: “Pongan los ojos en Río de Oro”, pidió alcalde

Dos hombres fueron encontrados muertos en el corregimiento Los Ángeles, en Río de Oro, Cesar, luego de un hostigamiento armado contra la estación de Policía. Autoridades locales activaron medidas y solicitaron refuerzos ante la situación de orden público

Hallan dos cuerpos en Río

En 2025 Antioquia registró 40 asesinatos de la fuerza pública, la cifra más alta en 12 años

Antioquia cerró 2025 con 40 integrantes de la fuerza pública asesinados, 11 masacres y 1.664 homicidios. Autoridades señalaron dinámicas de violencia asociadas a grupos armados, riñas e intolerancia social en varias subregiones del departamento

En 2025 Antioquia registró 40

MinDefensa ve “oportunidad de oro” ante crisis con EE. UU. y destaca cooperación con 45 países aliados

En medio de la tensión entre Colombia y Estados Unidos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el país mantiene cooperación activa contra el narcotráfico con más de 45 gobiernos y presentó cifras oficiales sobre operativos y resultados recientes

MinDefensa ve “oportunidad de oro”

Corte Suprema archiva denuncia por “traición a la patria” contra congresistas tras viaje a Estados Unidos en 2025

La Corte Suprema inadmitió una denuncia penal contra varios congresistas por un viaje a Estados Unidos y pronunciamientos sobre reformas del Gobierno. El tribunal señaló que las acusaciones carecían de sustento jurídico

Corte Suprema archiva denuncia por

Ataque con ráfagas de fusil en Caquetá deja dos policías muertos y dos heridos en Cartagena del Chairá, Caquetá

El incidente fue atribuido a disidencias de las Farc, en particular al frente Rodrigo Cadete, que opera en una zona con presencia de economías ilícitas y actividad criminal

Ataque con ráfagas de fusil
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Extranjero se atrevió a probar

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

Deportes

Murió a sus 75 años

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”