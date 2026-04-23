Criminal capturado en Argentina tendría un vínculo directo con ‘Chipi’, planificador del asesinato de Miguel Uribe Turbay

Cruz Castillo utilizó el mismo modus operandi de utilizar a un menor de edad para intentar asesinar a un firmante de paz - crédito Visuales IA

El 22 de abril se confirmó que, con ayuda de la Interpol, las autoridades en Argentina capturaron en Corrientes al colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, prófugo de la justicia que tenía vigente una orden de captura en su contra.

El operativo se registró luego de que las autoridades colombianas informaron sobre la ubicación del individuo que quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, que gestionará el proceso de cooperación internacional y evaluará su extradición a Colombia.

Aunque algunos medios lo vinculan con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá en 2025, fuentes oficiales consultadas por Infobae Colombia precisaron que Cruz Castillo no ha sido formalmente vinculado a ese caso; sin embargo, sí está vinculado a la red criminal que planificó el asesinato del candidato presidencial.

La conexión entre Cruz Castillo y alias Chipi

El colombiano tenía una orden de captura con circular roja de la Interpol en su contra - crédito Policía Federal de Argentina

De manera preliminar se conoció que el capturado es mencionado por testigos como la pareja sentimental de Katherine Andrea Martínez Martínez, condenada a 20 años de prisión por el magnicidio de Uribe Turbay.

Infobae Colombia tuvo acceso a la información que tienen actualmente las autoridades en Colombia sobre la captura de Cruz Castillo y el caso por el que es requerido en el país, que confirmaría su vínculo con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, que se encargó de planificar el magnicidio de Uribe Turbay por orden de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Además de su relación sentimental con Martínez, este sujeto tendría una cercanía directa con “Chipi”, para el que “hacía trabajos” similares al registrado en contra del candidato presidencial.

En Colombia, el capturado aparece en investigaciones por crímenes como intento de homicidio, homicidio, concierto para delinquir y terrorismo. El caso más llamativo al que se le vincula es el intento de asesinato de Elkin de Jesús Gutiérrez Henao, firmante del acuerdo de paz que el 3 de junio de 2025 iba a ser víctima de un atentado en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

Uno de los trabajos que habría hecho el capturado para 'Chipi' sería el atentado contra el firmante de paz - crédito Policía de Bogotá

De acuerdo con la investigación judicial, Brayan Ferney Cruz Castillo fue el encargado de contactar a un menor de edad (mismo modus operandi utilizado para el asesinato de Miguel Uribe Turbay) para que instalara una bomba lapa en el lugar en el que estaba el firmante; sin embargo, el joven se arrepintió al percatarse de la presencia de la Policía Nacional en el sitio.

Al respecto, las autoridades tenían como información relevante del caso que el capturado también habría transportado el artefacto explosivo con el que iban a atentar contra el integrante del partido político Comunes.

Cruz Castillo también tiene antecedentes por hurto en grado de tentativa, presenta irregularidades migratorias y cuenta con medida de expulsión vigente en Argentina. También está siendo investigado en un proceso por concierto para delinquir en el que aparece “Chipi”.

El capturado no habría sido parte del plan para asesinar al candidato presidencial, pero sí sería parte de la red criminal que cometió este delito - crédito Sandra Forero/Facebook

Aunque se tiene claridad de que no habría participado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, las autoridades en Colombia buscan confirmar si este individuo fue el que presentó a Katherine Andrea Martínez con “Chipi”.

De la misma forma, saber si hay otros casos en los que utilizaron menores de edad para cometer delitos o cumplir con “tareas” asignadas por la Segunda Marquetalia.

Antes de esta captura, Cruz había sido detenido en Colombia en marzo de 2024, pero fue dejado en libertad a pesar de que inicialmente un juez le impuso medida de aseguramiento.

En enero de 2025 fue detenido por el crimen de falsedad marcaria y uso de documento público falso, pero nuevamente quedó en libertad debido a que la Fiscalía no solicitó que tuviera que seguir en el proceso en un centro de reclusión.