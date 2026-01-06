Colombia

Colpensiones informa cambios clave para pensión femenina en 2026 y detalla semanas, traslados y doble asesoría

Con el inicio de 2026 entraron en vigor ajustes en el sistema pensional colombiano. Colpensiones explicó las nuevas condiciones para mujeres, la reducción gradual de semanas exigidas y los requisitos para el traslado entre regímenes

Sede de Colpensiones - crédito
Sede de Colpensiones - crédito Colpensiones/Colprensa

Con la llegada del año 2026, comenzaron a aplicarse modificaciones al sistema pensional colombiano que impactan de manera directa a los afiliados, en especial a las mujeres.

Desde el 1 de enero de 2026, Colpensiones dio a conocer información dirigida a quienes adelantan o proyectan su proceso de jubilación, con énfasis en los cambios normativos y operativos que rigen durante este periodo, de acuerdo con lo publicado por la Revista Semana.

El fondo público de pensiones indicó que uno de los ajustes relevantes corresponde al número de semanas requeridas para que las mujeres puedan acceder a la pensión de vejez.

Colpensiones - Doble Asesoría -
Colpensiones - Doble Asesoría - crédito Colpensiones

Para este año, el requisito quedó fijado en 1.250 semanas, cifra que habilita el inicio del trámite y la inclusión en la base de datos destinada al reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.

Según explicó Colpensiones, esta reducción no será inmediata ni única, sino que hace parte de un proceso progresivo definido en la normativa vigente.

“Por eso, a partir del 1 de enero de 2026, el número de semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez comenzará a disminuir de manera gradual. El cambio inicia con 1.250 semanas en 2026 y se reducirá año a año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036. Asimismo, pensando en el bienestar y la tranquilidad futura de las personas, la entidad invita a los afiliados/as a informarse y aprovechar la Oportunidad de Traslado, establecida en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024”, señaló la entidad.

En Colombia se requiere un
En Colombia se requiere un mínimo de 1.300 semanas cotizadas y cumplir la edad para obtener la jubilación - crédito Freepik

Este esquema establece que, durante los próximos 10 años, el requisito de semanas se irá ajustando de forma paulatina hasta alcanzar el umbral de 1.000 semanas en 2036, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la ley. La información está dirigida especialmente a las mujeres afiliadas al sistema público que se encuentran planificando su retiro laboral.

Además de la reducción en las semanas exigidas, Colpensiones recordó que mantiene habilitados sus canales de atención para orientar a los usuarios sobre los cambios normativos. A través de estos medios, los afiliados pueden recibir información relacionada con historia laboral, proyecciones de pensión y trámites administrativos asociados al proceso pensional.

Otro de los aspectos abordados por el fondo tiene que ver con el traslado de régimen pensional. En un comunicado oficial, Colpensiones precisó los requisitos que deben cumplir los afiliados que evalúan cambiar de un fondo privado al régimen público o viceversa. Para las mujeres, la edad mínima establecida es de 47 años, con al menos 750 semanas cotizadas. En el caso de los hombres, se exige una edad mínima de 52 años y un total de 900 semanas cotizadas.

Ahorro pensional - Colpensiones -
Ahorro pensional - Colpensiones - crédito Freepik

El fondo subrayó que, para efectuar este traslado, es obligatorio cumplir con el procedimiento de doble asesoría, un mecanismo que busca garantizar que las personas cuenten con información suficiente antes de tomar una decisión que impacta su futuro pensional. Este requisito aplica sin excepción a quienes soliciten el cambio de régimen.

La doble asesoría pensional consiste en recibir orientación personalizada por parte de ambos sistemas. Es decir, el afiliado debe asistir a una sesión de asesoramiento en el fondo donde se encuentra actualmente y a otra en el régimen al que desea trasladarse. Durante estas consultas, se analizan variables como el historial laboral, las semanas cotizadas, la edad y las proyecciones de la mesada pensional.

En estos espacios, los asesores explican las diferencias estructurales entre los regímenes, así como las implicaciones de permanecer en el sistema actual o realizar el traslado. La información entregada permite al afiliado conocer las consecuencias administrativas y económicas asociadas a cada alternativa, según los lineamientos establecidos por la legislación colombiana.

Colpensiones reiteró que estos cambios forman parte de los ajustes introducidos al sistema pensional desde 2026, por lo que recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y verificar el cumplimiento de los requisitos antes de iniciar cualquier trámite. La entidad recordó que toda la orientación se brinda de manera directa, sin intermediarios.

