Colombia y Estados Unidos siguen siendo fuertes aliados comerciales, a pesar del ‘tire y afloje’ entre Gustavo Petro y Trump, según AmCham

El estudio de AmCham Colombia, liderada por María Claudia Lacouture, revela que el 94% de los productos exportados a Estados Unidos tienen oportunidades medias o altas de crecimiento tras el nuevo decreto - crédito Colprensa

El flujo de capital estadounidense hacia Colombia alcanzó, entre enero y septiembre de 2025, los 3.375,4 millones de dólares, lo que equivale al 37% del total de inversión extranjera recibida en el país, según la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia).

Este volumen de inversión ha reforzado la presencia estadounidense en sectores clave como la industria, las telecomunicaciones, la energía, las finanzas y la agricultura y lo sigue dejando como un engranaje comercial clave para Colombia, pese a la reciente crisis diplomática entre Gustavo Petro y Donald Trump.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con AmCham, Estados Unidos continúa como el principal socio comercial del país, con el 30% de las exportaciones nacionales entre enero y octubre de 2025. Durante ese periodo, las ventas hacia el mercado estadounidense alcanzaron los 12.411,4 millones de dólares.

El gremio empresarial destacó que el 65% de estas exportaciones corresponde a bienes no minero-energéticos, lo que refleja una diversificación creciente de la oferta colombiana. Además, el 72% de los productos enviados a Estados Unidos está exento del arancel base del 10% impuesto por la administración de Donald Trump.

Estados Unidos representó el 37% del total de inversión extranjera en Colombia en 2025, fortaleciendo sectores como la industria, telecomunicaciones, energía, finanzas y agricultura- crédito @Asomicrofinanza/X

Desde AmCham explicaron que el 94% de la canasta exportadora colombiana hacia el mercado norteamericano tiene potencial de crecimiento medio o alto. A esto se agrega la opción de negociar exenciones arancelarias para productos agrícolas y farmacéuticos a través del programa Ptaap.

Más de 3.000 empresas colombianas exportaron a Estados Unidos durante el año, y hasta octubre ya sumaban 3.110 compañías, lo que representa el 35% de los exportadores del país. En sentido inverso, cerca del 70% de los bienes importados desde el país norteamericano son insumos y productos que no se fabrican en Colombia, con un peso relevante para el sector industrial y tecnológico.

El turismo también afianza la relación bilateral. Entre enero y octubre de 2025, 974.783 ciudadanos estadounidenses viajaron a Colombia, lo que representa el 26% de los turistas extranjeros no residentes, según informó AmCham.

Las remesas constituyen otro pilar: Estados Unidos se mantiene como la fuente principal. Durante el primer semestre de 2025, los envíos de dinero sumaron 3.225,3 millones de dólares, un 7% más que el año anterior, y equivalen a la mitad del total de remesas recibidas en Colombia.

Más de 3.110 empresas colombianas exportaron a Estados Unidos en 2025, representando el 35% de los exportadores nacionales y mostrando el dinamismo comercial bilateral - crédito Mincit

El Tratado de Libre Comercio entre ambos países permite a Colombia contar actualmente con 11.497 partidas arancelarias habilitadas para exportar a Estados Unidos.

Además, Colombia ha sido, durante cinco décadas, el principal receptor de asistencia económica estadounidense en el Hemisferio Occidental, de acuerdo con la Cámara Colombo Americana.

Intercambio comercial entre Colombia y Venezuela se afectaría por crisis, según AmCham

Explosiones sacudieron Caracas durante la madrugada del 3 de enero, acompañadas por la aparición de aeronaves militares y cortes de energía, en una serie de ataques que culminaron con la captura de Nicolás Maduro en una operación ejecutada por las fuerzas de Estados Unidos, según confirmó el presidente Donald Trump a través de Truth Social.

En este contexto, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) advirtió sobre un posible “enfriamiento temporal” en las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela.

Comunicado de AmCham sobre situación en Venezuela - crédito AmCham

Su presidenta, María Claudia Lacouture, advirtió sobre la necesidad de cautela empresarial mientras persista la incertidumbre política: “En términos comerciales, es probable que veamos un enfriamiento temporal, mientras no haya claridad sobre esa transición y sobre las condiciones previsibles para poder operar”, señaló, atribuyendo la situación al ambiente de transición y creciente inseguridad jurídica tras la captura de Maduro.

Lacouture defendió la disposición del sector privado colombiano a colaborar con la sociedad venezolana bajo criterios de integridad y transparencia. Además, afirmó que la prioridad debe ser un proceso de transición rápido y constitucional en Venezuela, que sitúe la protección de la población y la recuperación institucional en el centro de la agenda.

“Venezuela y sus ciudadanos merecen democracia, justicia y futuro. Lo sucedido en las últimas horas se suma a años de debilitamiento institucional, deterioro del estado de derecho y pérdida de garantías democráticas. Y eso no se corrige de un día para otro”, señaló.