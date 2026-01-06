Colombia

Capturan a teniente del Ejército tras abandonar en Fin de Año a su pelotón durante operación en Guaviare

Las autoridades militares lo acusaron de “poner en riesgo la vida de sus subalternos”. El hombre estaba a más de 1,5 km de las coordenadas que le ordenaron

Guardar
La Justicia Penal Militar le
La Justicia Penal Militar le imputó cargos de desobediencia y falsedad ideológica en documento público, que no fueron aceptados por el teniente - crédito Fiscalía Militar y Policial

Un teniente del Ejército Nacional fue capturado el 31 de diciembre de 2025 por orden del comandante del Batallón de Infantería de Selva n.º 19 Joaquín París, luego de que abandonara a su pelotón durante una operación militar en San José del Guaviare, departamento de Guaviare.

La información oficial, emitida a través de un comunicado dela Fiscalía Militar y Policial, señaló que los hechos ocurrieron entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre de 2025, cuando el oficial, agregado operacionalmente al batallón, reportó de manera irregular el desplazamiento de la tropa hacia unas coordenadas previamente establecidas por su superior.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, se determinó que el teniente se encontraba a casi dos kilómetros del punto indicado, detalladamente 1.600 metros, incumpliendo las órdenes y exponiendo a su personal a una situación de riesgo.

El oficial se encontraba a más de 1.600 metros del punto indicado, desatendiendo las órdenes recibidas y poniendo en riesgo la vida y la integridad del personal bajo su mando”, constó en el comunicado.

El comandante de la unidad dispuso la captura del oficial, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El teniente era parte del
El teniente era parte del Batallón de Infantería de Selva No 19, General José Joaquín Paris - crédito Facebook

Durante las audiencias posteriores, la Justicia Penal Militar y Policial legalizó la captura e imputó al teniente los delitos de desobediencia y falsedad ideológica en documento público.

A su vez, se conoció que el oficial no aceptó los cargos y el Juzgado 1739 Penal Militar de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

La Fiscalía Penal Militar y Policial sostuvo que mantiene el compromiso con la transparencia, el respeto por el debido proceso y la lucha contra las conductas que atenten contra la fe pública y la disciplina institucional.

Justicia Militar condenó a soldado por consumo de estupefacientes durante servicio de seguridad en Cauca

El Juzgado 1312 Penal Militar y Policial de Conocimiento comunicó el 12 de diciembre de 2025, condenó al soldado Anderson Orlando Franco Moyano por consumir sustancias estupefacientes mientras cumplía labores de seguridad perimetral en el departamento del Cauca.

El caso se registró en la madrugada del 22 de julio de 2025, en la vía que conecta el municipio de Suárez con el corregimiento de Playa Rica.

Durante su turno, el uniformado fue captado en cámaras de seguridad inhalando estupefacientes, acción que se dio mientras prestaba servicio activo en la zona.

El uniformado fue retirado de
El uniformado fue retirado de su cargo, según la Justicia Penal Militar y Policial - crédito Justicia Penal Militar y Policial

La Fiscalía 2436 y el soldado llegaron a un preacuerdo, en el que Franco Moyano aceptó su responsabilidad por el delito de abandono del puesto. Como resultado, recibió una condena de ocho meses de prisión. La sentencia quedó en firme al no ser apelada por las partes.

La decisión reafirma la postura de la Justicia Penal Militar y Policial frente a las conductas que afectan la disciplina y el cumplimiento del deber en las fuerzas armadas.

Justicia Penal Militar cerró proceso contra militares por un allanamiento fallido

El Juzgado 1306 Penal Militar y Policial de Conocimiento cerró la investigación penal contra un teniente y dos soldados del Ejército, implicados en un allanamiento realizado por error en un inmueble de Bogotá en 2024, tras recibir información incorrecta sobre la ubicación del objetivo judicial.

La decisión judicial solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación a integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por no suministrar datos precisos para la intervención.

El juzgado exoneró a los
El juzgado exoneró a los militares al considerar que cumplieron una orden legítima, pero pidió investigar al CTI por suministrar información errónea - crédito Colprensa

Además, se compulsaron copias a la Fiscalía Penal Militar y Policial para indagar la conducta de un cabo, señalado de haber dado la señal para ingresar a la vivienda equivocada.

Según el expediente, el inmueble afectado estaba habitado por una familia sin vinculación con la investigación. El ingreso forzado provocó daños en rejas, chapas, paredes, piso y fachada de la casa, con una reparación estimada en cerca de 14 millones de pesos.

El juzgado determinó que los militares actuaron bajo una orden legítima de autoridad competente y declaró la atipicidad de la conducta. Por estas razones, precluyó el proceso por violación de habitación ajena y daño en bien ajeno contra los uniformados involucrados.

Temas Relacionados

Desobediencia militarAbandono puestoJusticia Penal MilitarFiscalìa militar y policialFin de añoColombia-Noticias

Más Noticias

MOE advirtió irregularidad en la inscripción de cédulas en casi 20 municipios del Tolima

La Misión de Observación Electoral reportó anomalías en el registro de votantes en localidades tolimenses antes de los comicios legislativos y presidenciales

MOE advirtió irregularidad en la

Esta es la hipótesis que manejan autoridades tras masacre en Santander de Quilichao, Cauca: víctima rechazó protección oficial

Una de las mujeres asesinadas tenía antecedentes penales y había rechazado la escolta policial para el funeral de su hija en Cauca. Horas después, fue asesinada junto a otra persona en un ataque armado que, según Indepaz, es la primera masacre del año en Colombia

Esta es la hipótesis que

Reportan la desaparición de armamento de un batallón del Ejército en Barranquilla: esto se sabe

Las autoridades militares comenzaron indagaciones internas y abrieron procesos penales para encontrar a los responsables del hecho

Reportan la desaparición de armamento

Jaime Andrés Beltrán afirmó que “a Petro lo sacamos en las urnas, sin intervenciones militares”, de cara a los comicios presidenciales de 2026

Según el exalcalde de Bucaramanga en mayo será la misma ciudadanía la que le ponga fin al gobierno de izquierda por medio de los comicios

Jaime Andrés Beltrán afirmó que

Brutal ataque con machete a un perro en Barrancabermeja: autoridades capturaron al responsable

La administración local formalizó una acusación penal tras la agresión sufrida por un canino que permanece bajo cuidados médicos

Brutal ataque con machete a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond tiene nuevo negocio,

Silvestre Dangond tiene nuevo negocio, y no es en el sector del entretenimiento

Así fue la creación de ‘+57’: Blessd recordó todos los detalles del día de la grabación junto a Feid, J Balvin, Karol G, Ryan Castro y DF

Marcela Reyes defiende a Luisa Fernanda W de Yina Calderón y elogia su trabajo, también se refirió a Melissa Gate y el encuentro que tuvieron en su casa

La escena de la telenovela ‘El Señor de los cielos’ en la que se relacionó el presunto papel de Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles: la protagoniza un actor colombiano

La Segura no está contenta con el resultado de una de sus operaciones estéticas: le contó a sus seguidores cómo va su recuperación

Deportes

Luis Díaz celebró doblete de

Luis Díaz celebró doblete de asistencias en su primer partido del 2026 con Bayern Múnich

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

América de Cali adeuda salarios a sus jugadores: hay molestia por los refuerzos traídos en medio de la crisis económica

Ryan Reynolds, dueño del Internacional de Bogotá, ya tiene la camiseta del nuevo equipo del FPC: su reacción se hizo viral

Así fueron los goles de Colombia en la victoria contra Países Bajos en la fecha 2 de la Kings World Cup Nations