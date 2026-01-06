Capturan a teniente del Ejército tras abandonar en Fin de Año a su pelotón durante operación en Guaviare

La Justicia Penal Militar le imputó cargos de desobediencia y falsedad ideológica en documento público, que no fueron aceptados por el teniente - crédito Fiscalía Militar y Policial

Un teniente del Ejército Nacional fue capturado el 31 de diciembre de 2025 por orden del comandante del Batallón de Infantería de Selva n.º 19 Joaquín París, luego de que abandonara a su pelotón durante una operación militar en San José del Guaviare, departamento de Guaviare.

La información oficial, emitida a través de un comunicado dela Fiscalía Militar y Policial, señaló que los hechos ocurrieron entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre de 2025, cuando el oficial, agregado operacionalmente al batallón, reportó de manera irregular el desplazamiento de la tropa hacia unas coordenadas previamente establecidas por su superior.

No obstante, se determinó que el teniente se encontraba a casi dos kilómetros del punto indicado, detalladamente 1.600 metros, incumpliendo las órdenes y exponiendo a su personal a una situación de riesgo.

“El oficial se encontraba a más de 1.600 metros del punto indicado, desatendiendo las órdenes recibidas y poniendo en riesgo la vida y la integridad del personal bajo su mando”, constó en el comunicado.

El comandante de la unidad dispuso la captura del oficial, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El teniente era parte del Batallón de Infantería de Selva No 19, General José Joaquín Paris - crédito Facebook

Durante las audiencias posteriores, la Justicia Penal Militar y Policial legalizó la captura e imputó al teniente los delitos de desobediencia y falsedad ideológica en documento público.

A su vez, se conoció que el oficial no aceptó los cargos y el Juzgado 1739 Penal Militar de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

La Fiscalía Penal Militar y Policial sostuvo que mantiene el compromiso con la transparencia, el respeto por el debido proceso y la lucha contra las conductas que atenten contra la fe pública y la disciplina institucional.

Justicia Militar condenó a soldado por consumo de estupefacientes durante servicio de seguridad en Cauca

El Juzgado 1312 Penal Militar y Policial de Conocimiento comunicó el 12 de diciembre de 2025, condenó al soldado Anderson Orlando Franco Moyano por consumir sustancias estupefacientes mientras cumplía labores de seguridad perimetral en el departamento del Cauca.

El caso se registró en la madrugada del 22 de julio de 2025, en la vía que conecta el municipio de Suárez con el corregimiento de Playa Rica.

Durante su turno, el uniformado fue captado en cámaras de seguridad inhalando estupefacientes, acción que se dio mientras prestaba servicio activo en la zona.

El uniformado fue retirado de su cargo, según la Justicia Penal Militar y Policial - crédito Justicia Penal Militar y Policial

La Fiscalía 2436 y el soldado llegaron a un preacuerdo, en el que Franco Moyano aceptó su responsabilidad por el delito de abandono del puesto. Como resultado, recibió una condena de ocho meses de prisión. La sentencia quedó en firme al no ser apelada por las partes.

La decisión reafirma la postura de la Justicia Penal Militar y Policial frente a las conductas que afectan la disciplina y el cumplimiento del deber en las fuerzas armadas.

Justicia Penal Militar cerró proceso contra militares por un allanamiento fallido

El Juzgado 1306 Penal Militar y Policial de Conocimiento cerró la investigación penal contra un teniente y dos soldados del Ejército, implicados en un allanamiento realizado por error en un inmueble de Bogotá en 2024, tras recibir información incorrecta sobre la ubicación del objetivo judicial.

La decisión judicial solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación a integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por no suministrar datos precisos para la intervención.

El juzgado exoneró a los militares al considerar que cumplieron una orden legítima, pero pidió investigar al CTI por suministrar información errónea - crédito Colprensa

Además, se compulsaron copias a la Fiscalía Penal Militar y Policial para indagar la conducta de un cabo, señalado de haber dado la señal para ingresar a la vivienda equivocada.

Según el expediente, el inmueble afectado estaba habitado por una familia sin vinculación con la investigación. El ingreso forzado provocó daños en rejas, chapas, paredes, piso y fachada de la casa, con una reparación estimada en cerca de 14 millones de pesos.

El juzgado determinó que los militares actuaron bajo una orden legítima de autoridad competente y declaró la atipicidad de la conducta. Por estas razones, precluyó el proceso por violación de habitación ajena y daño en bien ajeno contra los uniformados involucrados.