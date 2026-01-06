Colombia

Cabañuelas de Año nuevo: en Bogotá no dejaría de llover en 2026; en el barrio 20 de julio, un taxi quedó atrapado en un “pozo” de agua y todo quedó en video

Las inundaciones en Bogotá no solo dejaron dificultades en la movilidad y calles inundadas, también graciosos episodios en redes sociales

Un fuerte aguacero provoca una severa inundación en el barrio 20 de julio, dejando a varios vehículos, incluido un taxi, atrapados en medio de la potente corriente de agua - crédito @elcoyote0.1 / TikTok

Las fuertes lluvias del lunes 5 de diciembre provocaron inundaciones y emergencias en Bogotá, afectando la movilidad de varios sectores clave de la ciudad.

De acuerdo con información entregada por el Instituto publicada en sus canales oficiales, las principales zonas afectadas fueron en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Usaquén, que fueron las localidades en donde se reportaron con mayor intensidad las lluvias.

Entre los puntos más afectados, fue el barrio 20 de Julio en San Cristóbal Sur, allí se captaron imágenes donde el agua inundo sectores al punto que un vehículo estacionado quedó inundado hasta la mitad.

Esta situación llamó la atención en plataformas digitales, en especial por un video viral de la cuenta de TikTok @elcoyote0.1, donde la narración descomplicada y divertida de de varios jóvenes llamó la atención.

Según el reporte oficial se
Según el reporte oficial se presentaron varias inundaciones y afectaciones en los servicios públicos - crédito Idiger

“Ay, vea ese taxi. Se enterró el taxi marica. Ay marica. Uy, vea ese taxi. Ya está para completar. Noticias Caracol en primicia. Ay, no, se te ha puesto un motor. No, se tiró el carro. Cómo lo ve, mi gente. Devuélvase, devuélvase”.

Este registro provocó reacciones entre usuarios, quienes destacaron la gravedad del panorama y la ironía de la situación: “Y cobran el aseo bien caro y las alcantarillas tapadas”, advirtió una usuaria. Otra recomendación en redes expuso la raíz del problema: “Cada vez que veamos esto por favor tomemos conciencia de NO botar basura a las calles ese papelito que vemos inofensivo es mejor guardarlo”.

Además, se recogieron comentarios sobre la creatividad y acento de la narración: “lo que más me encanta son los narradores jajaja” y “Adorable el léxico de Los periodistas”.

Otros usuarios aportaron datos sobre la ubicación de la emergencia y contexto, señalando: “Eso es en villa de los Alpes”, “Eso es en el sector de la bombonera” y también había quienes utilizaron jerga local: “Uy ñero eso está re pailas je”.

La Secretaría de Movilidad publicó
La Secretaría de Movilidad publicó dificultades vehiculares en varios sectores de la ciudad - crédito Movilidad Bogotá

Por otra parte, el reporte de la Secretaría de Movilidad precisó que se generaron algunos problemas por varias inundaciones que se dieron en las principales vías de la ciudad las cuales generaron tráfico lento en la tarde del lunes.

Además, la entidad informó que, aunque la presencia de autoridades facilitó la circulación en ciertos puntos, las consecuencias del clima impactaron especialmente en el corredor de la carrera Séptima, sobre todo a la altura de la calle 85, donde aunque la movilidad se mantuvo, se evidenciaron niveles elevados de agua.

El balance oficial, con corte a las 6:00 p. m. registró 37 eventos reportados como daños al servicio público (alcantarillado, acueducto, energía y gas), así como caídas de árboles, 2 remociones en masa y 2 riesgos de colapso estructural, según el informe del Idiger publicado mediante sus redes sociales.

Los episodios de mayor dificultad no se limitaron a las zonas de mayor precipitación. Según el reporte oficial, también se registraron lluvias en Candelaria, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito y Barrios Unidos, que a pesar de presentar menor intensidad en las precipitaciones, hubo varias inundaciones.

Las lluvias del 5 de
Las lluvias del 5 de enero se presentaron casi en toda la ciudad - crédito Mauricio Alvarado Lozada

Respecto a la prevención, las autoridades dieron orientaciones para quienes se ven obligados a cruzar vías inundadas: Si usted va en su vehículo y se encuentra con una inundación debe bajar la velocidad, moverse acorde a la densidad del agua para evitar olas y que se filtre en el motor, por eso, pise los frenos suavemente en repetidas ocasiones e intente seguir a otros vehículos que también pasen en el sitio en el momento para tener mejor camino.

Ante la posibilidad de más lluvias en los próximos días, el Idiger recomendó a la ciudadanía salir abrigados y con sombrillas, al igual que mantenerse alerta a los canales oficiales para conocer cualquier novedad en materia de clima y movilidad en Bogotá.

