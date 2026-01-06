Así fue la creación de ‘+57’: Blessd recordó todos los detalles del día de la grabación junto a Feid, J Balvin, Karol G, Ryan Castro y DF

Blessd revela la historia secreta detrás de la grabación de +57 junto a Karol G, J Balvin y Maluma - crédito @blessd/IG

En medio de una transmisión en vivo con el creador de contenido Westcol, el cantante antioqueño Blessd reveló por primera vez, con lujo de detalles, cómo se gestó +57, una de las colaboraciones más ambiciosas y comentadas del reguetón colombiano reciente, en la que participaron figuras de primer nivel como Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro y DF.

El artista aseguró que hasta ahora nadie había contado lo que realmente ocurrió el día de la grabación y calificó ese encuentro como uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Eso, vea, le voy a contar cómo se hizo eso. Eso nadie lo ha salido a hablar y yo creo que sí puede salir a hablar ya. Cuando hicimos +57 fue algo muy chimba. Yo creo que ese momento fue uno de los momentos más chimbas que yo he vivido como artista”, comenzó relatando Blessd, dejando claro el valor simbólico que tuvo para él compartir estudio con algunos de los nombres más grandes de la industria.

El paisa recordó que, pese a diferencias actuales con algunos colegas, el ambiente ese día fue positivo desde el primer momento, pues para ese encuentro aún no había ocurrido la polémica entre él y Feid, lo que indica que fue un trabajo entre colegas y buen ambiente.

El día que Blessd y Ryan Castro se codearon con los grandes: así fue el ambiente en el estudio de +57 - crédito @karolg/Instagram

“Yo llego al estudio, ahí todo estaba re bien. Cuando yo llego al estudio, yo abro la puerta, tal y estaba Karol, estaba Ryan, estaba Balvin, estaba Maluma y estaba ese otro marica (Feid)”, contó sin filtros, describiendo la sorpresa que sintió al ver reunidas a tantas estrellas en un mismo lugar.

La emoción fue tal que, según relató, no podía creer lo que estaba ocurriendo: “Y yo: ‘Ay, gonorrea, huevón, yo qué estoy viviendo’. Cuando yo lo primero que le digo a Ryan fue: ‘Ryan, gonorrea, nos les colamos’. ¿Sí me entiende? Yo digo así porque nosotros somos los últimos”, dijo, refiriéndose a él y a Ryan Castro como los más jóvenes del grupo frente a artistas con trayectorias ya consolidadas.

Durante la charla, Westcol le preguntó cómo era el tema en ese momento inicial y si ya estaban listos los versos, pero Blessd aclaró que la canción estaba apenas en construcción.

“No, no, no, no. Había, había solo el coro: ‘Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera’. Estaba solo eso, con la voz de DF y de Karol”, explicó. Además, detalló que Karol G fue clave en la idea de convertir el proyecto en una colaboración colectiva y recordó el trabajo creativo junto a Keityn.

Karol G y Keityn, las mentes maestras tras la colaboración estelar de “ 57”, según Blessd - crédito @patricioclips_2/tiktok

“Karol explicó la vuelta de que el tema lo hicieron Karol, Keityn. Keityn es una bestia, bro”, expresó emocionado Blessd en la transmisión.

El intérprete de Medallo también contó que el proceso se dio en dos estudios simultáneos, lo que generó una especie de competencia sana entre los artistas.

“Entonces, había como dos estudios. El estudio donde estábamos y otro estudio. Entonces yo vi que Ryan empezó a montar ahí lo del verso de él”, señaló, mientras recordaba que en ese momento fue cuando decidió aislarse para trabajar su parte: “Ahí es donde usted siente también el ego de artista. Usted dice: ‘La chimba, yo voy a hacer mi parte’”.

Fiel a su estilo, Blessd aseguró que su inspiración siempre parte de sus raíces y eso le permitió sacar las frases que incluyó en la colaboración.

“Yo quiero cantar es de lo que yo vivo. Yo siempre pienso mucho en los pelados de los barrios, huevón… en lo que vive un pelado de una comuna, de un barrio, que de donde yo vengo”, relató, antes de explicar cómo armó su verso y lo grabó rápidamente para no perder la esencia del momento.

Así se vivió la grabación de +57, según Blessd- crédito @jbalvin

Según su testimonio, todos los artistas grabaron con agilidad, conscientes de que estaban siendo parte de algo especial.

“Usted sabe que lo más chimba es cuando uno salía a la calle engorradito, melo, motiladito, melos, con las bases. Entonces yo decía: ‘Tengo que tirar algo así’. (...) Entonces, yo ya tenía ese pedacito y yo lo anoté en el celular y yo: ‘No, eso, eso, así tiene que empezar’. Tan, grabé una notica de voz y le dije al parcero, porque todos estamos grabando, ya iba a grabar Maluma, Balvin. Entonces yo le digo: ‘Uy, pa, sabe qué. Me va a dejar y yo grabo las partecitas mías que si yo tiro eso de una’. Y ese marica: ‘No, sí, hágale, métase’, tan. Y tiro yo el verso mío, tiran todos todo rápido, bro, todos. Ahí yo dije: ‘Uy, qué chimba lo que está pasando en Colombia en este momento’”, reflexionó “El bendito”, recordando la sensación de compartir espacio con figuras como Maluma, J Balvin y Karol G.

Aunque el tema se terminó ese mismo día y quedó inmortalizado en una fotografía que muchos ya consideran histórica, Blessd reveló lo que aún recuerda que le generó ese momento y luego pasó con su lanzamiento, que no fue inmediato.

“Como que mirarnos a nosotros que éramos los últimos, Ryan y yo, ufff. Porque yo miraba a Maluma, a Balvin, Karol, estos parceros, y yo decía: ‘Ay, bueno, pero es que ya aquí hay historia. Qué chimba digamos estar acá’. Cuando organizaron el tema, cada uno tiró lo que tiró, todos estábamos parchaditos y salió ese tema, y nos tomamos la foto esa histórica... El tema se demoró porque cuando hay tanta estrella junta… el tiempo de los proyectos”, explicó.

Finalmente, el cantante se refirió a las críticas y expectativas que surgieron alrededor de +57.

“Lo único que por ejemplo en mi caso a mí no me gustó es que la gente pensó que nosotros íbamos a salir con un himno nacional, como hablar de, no sé, de la bandeja paisa... No, nosotros cantamos reguetón, o sea, que no, no..”, afirmó, defendiendo la esencia del tema.