Andrés Forero estalló contra el Gobierno Petro ante aumento de la deuda pública: “La corrupción y el derroche son insaciables”

Andrés Forero aseguró que, a pesar de las reformas tributarias aprobadas, el Gobierno Petro no logró consolidar un sistema fiscal sólido y continúa recurriendo a más deuda - crédito Presidencia - @CamaraColombia/X

El debate sobre la gestión fiscal del Gobierno de Gustavo Petro se intensificó luego de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderado por Germán Avila, anunciara la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B por un valor de $85,25 billones, con el fin de financiar el presupuesto del país para el año fiscal 2026.

Este anuncio, que refleja una expansión considerable de la deuda pública, provocó una ola de críticas entre sectores políticos, especialmente en la oposición, donde el representante a la Cámara Andrés Forero, perteneciente al Centro Democrático, no dudó en hacer públicas sus severas críticas hacia el presidente y su manejo económico.

El congresista Forero fue tajante al señalar las políticas fiscales de Petro como un fracaso que profundiza el caos económico del país, por lo que en su cuenta de X señaló: “A @petrogustavo le aprobaron una tributaria, incumplió la regla fiscal, subió la tasa de retefuente, decretó una emergencia económica inconstitucional por más impuestos, emitió $23 B de deuda turbiamente al 13% y aún así no le alcanza. La corrupción y el derroche son insaciables (sic)”.

El congresista Andrés Forero señaló que las políticas fiscales del presidente Petro fracasaron - crédito @AForero/X

La crítica del congresista uribista al mal manejo económico del Gobierno Petro

Con estas palabras, Andrés Forero —que busca llegar al Senado en las elecciones de 2026— no solo cuestionó las decisiones fiscales de Petro, sino que señaló lo que considera una gestión deficiente que llevó al país a un escenario de mayor endeudamiento sin una solución clara al déficit fiscal.

Y es que el congresista recordó una de las principales medidas impulsadas por el Gobierno de Petro, al referirse a la reforma tributaria de 2022, que buscaba recaudar cerca de 20 billones de pesos entre 2023 y 2026. Esta iniciativa, que se centró en aumentar los impuestos a las grandes empresas, especialmente a las petroleras y mineras, fue aprobada tras un intenso debate en el Congreso.

No obstante, Forero señaló que a pesar de esta reforma de la que la oposición no quedó contenta, el Gobierno de Petro fracasó en su intento por consolidar un sistema fiscal más sólido y sostenible, al punto de que sus posteriores iniciativas fracasaron en las cámaras legislativas.

El Ministerio de Hacienda autorizó una emisión de hasta $152 billones en deuda para 2026 - crédito iStock

El aumento de la deuda pública: un golpe para las finanzas de Colombia

Según el Gobierno, la emisión de los TES (son instrumentos financieros del Estado para pedir dinero prestado a los inversionistas, que compran estos papeles a cambio de recibir pagos de intereses y, eventualmente, el monto original prestado) ayudará a cubrir parte del gasto del país para 2026, de acuerdo con lo planeado en el presupuesto.

Además, la gestión gubernamental también autorizó una emisión adicional de hasta $67 billones para operaciones de tesorería, lo que aumenta la capacidad de deuda total a más de $152 billones para el mismo año.

Una novedad importante es que el Gobierno permitirá la emisión de bonos temáticos, como los “verdes” o “sostenibles”, que están diseñados para financiar proyectos que beneficien al medio ambiente o a la sociedad. Los inversionistas recibirán informes detallados sobre cómo se utilizarán los recursos obtenidos.

El Gobierno nacional apostó por los Títulos de Tesorería (TES) para cubrir el presupuesto del país, pero sectores políticos cuestionan si esta estrategia es sostenible a largo plazo - crédito @linamariagarri1/X - Shutterstock

En cuanto a las condiciones de esta deuda, los títulos podrán ser denominados en pesos colombianos, dólares o en Unidades de Valor Real (UVR), pero los pagos se harán siempre en pesos. Además, estos títulos podrán ser comprados de manera directa o a través de subastas en el mercado de capitales colombiano.

Tras la declaración de emergencia económica por parte del presidente, válida por 30 días a partir del 22 de diciembre de 2025, y el incremento de la deuda, el Gobierno adoptó medidas para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del país en los próximos años, al apelar a la emisión de deuda como fuente de financiamiento, lo cual, evidentemente, provocó descontento en diversos sectores.