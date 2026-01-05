Video: Alzate arremetió contra cantante vallenato por robarse el show en unas ferias en Santander; le dijo “Atarbán”

El cantante aseguró que otro artista ocupó su horario en las Ferias y Fiestas, dejando a su público sin presentación y desatando críticas a la organización. - crédito alzatemusica / Instagram

Las celebraciones en Oiba, Santander, vivieron un episodio inesperado en la noche del 3 de enero de 2026. Jorge Andrés Alzate Ríos, conocido artísticamente como Alzate, denunció en sus redes sociales que no pudo presentarse ante el público por la irrupción de otro artista en su espacio de actuación.

De acuerdo con el testimonio difundido por el propio cantante, los asistentes se quedaron sin el concierto que esperaban debido a una alteración en el cronograma del evento, hecho que rápidamente generó reacciones en redes y comentarios de seguidores y colegas.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reclamo de Alzate: “Se montó en mi horario”

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Alzate relató que llegó al municipio desde el mediodía y realizó las pruebas de sonido previstas. Su presentación estaba programada para la medianoche, pero, según narró, otro artista subió a la tarima en su horario asignado.

Alzate denuncia desorganización en las Ferias y Fiestas de Oiba tras no poder presentarse en el escenario - crédito alzatemusica / Instagram

“Ayer un artista les incumplió y no estuvo con ustedes, y vino hoy y se montó de una manera que no se le hace absolutamente a nadie. ¡Atarbán! Se montó en mi horario, nosotros estábamos acá desde el mediodía y llegamos a las 11:00 p. m., para cablear para montarnos ”, expresó el cantante, visiblemente molesto.

Añadió que ya habían transcurrido 33 minutos del tiempo estipulado para su show cuando decidió grabar el video, a las 12:30 a. m.

El mánager de Alzate también intervino en el video, explicando que intentaron dialogar con el empresario responsable del evento, sin conseguir una solución. El equipo del cantante de música popular reportó que la situación se tornó insostenible por los insultos recibidos y la imposibilidad de realizar su presentación antes de partir hacia su siguiente destino.

“No podemos quedarnos porque tenemos más compromisos mañana en la ciudad de Pasto”, lamentó el intérprete, que debió retirarse de la localidad sin cumplir con su público. El cantante prometió buscar una nueva oportunidad para presentarse en la región.

La programación alterada de las fiestas de Oiba provocó malestar entre público, artistas y seguidores en redes sociales - crédito alcaldiadeoibaoficial / Instagram

La denuncia pública de Alzate no solo generó respaldo entre colegas y fanáticos, sino que abrió el debate sobre las condiciones de trabajo de los artistas populares en Colombia.

La programación oficial de las Ferias y Fiestas de Oiba incluía a Velásquez para el viernes 2 de enero a las 8:00 p.m., junto a Jhonny Rivera. El artista vallenato no se presentó en la fecha estipulada, lo que habría motivado su aparición al día siguiente, justo en el espacio asignado a Alzate.

El afectado consideró la acción una falta de respeto hacia la logística del evento y hacia el acuerdo artístico pactado.

El artista involucrado: Nelson Velásquez señalado por el público

Tras la publicación de la denuncia, los seguidores de Alzate rápidamente identificaron al otro artista como Nelson Velásquez, reconocido exponente del vallenato y la música popular en Colombia.

La aparición de Nelson Velásquez fuera de su horario reaviva la controversia sobre la logística de festivales musicales en Colombia - crédito @nelsonvelasquezof/Instagram

Aunque Velásquez no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente, el nombre del cantante comenzó a circular en los comentarios, avivando el debate en redes sociales.

Nelson Velásquez ha sido protagonista de titulares recientes debido a procesos judiciales relacionados con derechos de autor, culminando en una condena en segunda instancia a cuatro años de prisión por interpretaciones sin autorización. Pese a este fallo, el artista sigue en actividad porque la pena fue suspendida condicionalmente, lo que le permite cumplir compromisos musicales mientras el proceso continúa.

La aparición de Velásquez en la tarima de Oiba, fuera de su horario original, reavivó la controversia sobre la gestión en los festivales musicales, en especial cuando la agenda involucra a figuras de alto perfil y múltiples intereses.

Por ahora, el público y los seguidores de ambos artistas esperan una respuesta oficial que esclarezca los detalles de lo ocurrido y permita evitar conflictos similares en futuros eventos multitudinarios.