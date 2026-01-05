Colombia

Ver Grabe, negociadora del Gobierno con el ELN, se refirió a la posible salida del grupo guerrillero de Venezuela tras caída de Maduro

La funcionaria colombiana precisó que la exigencia por la liberación de secuestrados es una condición fundamental en el proceso, independientemente de la continuidad de los acercamientos entre las partes

FOTO DE ARCHIVO. Vera Grabe
FOTO DE ARCHIVO. Vera Grabe Loewenherz, Jefe de Delegación del Gobierno de Colombia, habla durante la quinta ronda de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la Ciudad de México, México, 17 de diciembre, 2023. REUTERS/Daniel Becerril

La reciente captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro ha generado interrogantes en relación con la evolución del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

No obstante, desde el equipo del oficialismo aseguraron que, desde la suspensión de la mesa de conversaciones, no existen contactos recientes con los delegados del grupo guerrillero, ante la posibilidad de que los integrantes de la organización armada inicien su éxodo desde Venezuela hacia Colombia.

Sumado a ello, se conoció un comunicado del Frente de Guerra Oriental del ELN en la que rechazaron la presencia de militares estadounidenses en Venezuela que realizaron un operativo en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez.

Ejército de Liberación Nacional -
Ejército de Liberación Nacional - crédito ELN

Vera Grabe, jefa del equipo negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre la posible injerencia que podría determinar los diálogos de paz con el ELN tras la captura del líder del régimen venezolano.

En diálogo con W Radio, la funcionaria enfatizó en que este no es un momento para especular sobre el futuro de la mesa, pese al pronunciamiento del grupo guerrillero contra Estados Unidos.

“No me gusta especular ni suponer qué piensa el ELN si aún no hay diálogo, más allá de lo que han dicho públicamente sobre rechazar una intervención de Estados Unidos”, precisó Grabe al citado medio de comunicación.

Fotografía de archivo en donde
Fotografía de archivo en donde se ve a alias Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla colombiana del ELN. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

También, aclaró que el equipo gubernamental atraviesa un periodo sin comunicaciones directas con los representantes más visibles del Comando Central del ELN (Coce), entre ellos, Pablo Beltrán, considerado como uno de los líderes del grupo armado, así como Silvana Guerrero, también vocera del Coce.

“Con Beltrán hablé en noviembre de 2024, óigase bien: 2024. Luego vino el Catatumbo y no hemos vuelto a hablar (...) Yo nunca he hablado con Silvana Guerrero. Cuando llegué a la mesa ella no estaba, luego tampoco, y menos ahora”, indicó.

En cuanto a la posibilidad de reactivar la mesa de diálogos, Vera Grabe precisó que, pese a la insistencia del Gobierno para cumplirlo, subrayó la condición para su reanudación y que es considerado como innegociable.

“2025 fue un año de insistir en el diálogo. Así es la paz: hacerle y hacerle, discretamente. Hicimos muchas gestiones el año pasado sin tener respuesta sobre cómo reactivar el proceso, así que no hay comunicación directa (...) la liberación de los secuestrados es una preocupación con o sin mesa. Es un tema humanitario”, puntualizó.

La Misión de Verificación de
La Misión de Verificación de la ONU recuerda la importancia de mantener el cese al fuego con el ELN - crédito AFP

Movimientos del ELN por caída de Maduro

Según reveló una fuente a Infobae Colombia, con la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro, los principales jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc quedaron sin la protección política y militar de Caracas, situación que obliga a estos grupos a trazar nuevas estrategias para su supervivencia y control territorial.

A raíz de la presión generada por el despliegue militar de Estados Unidos, que incluyó portaviones y aeronaves avanzadas en el mar Caribe por orden de Donald Trump, líderes armados del ELN ya se encontraban movilizándose hacia territorio colombiano antes incluso de la detención de Maduro.

Según indicó la fuente a este medio de comunicación, los cabecillas más expuestos pertenecen a los Frentes de Guerra Oriental, Nororiental y al Comando Central (Coce), todos ellos beneficiarios de una “libertad total para moverse a sus anchas por suelo venezolano”, condición que ahora ha desaparecido de forma abrupta tras el cambio de circunstancias en ese país.

Uno de los puntos críticos identificados se relaciona con la lucha por el dominio ilegal de territorios entre el ELN y las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco. Estas disputas concentran la tensión en cuatro regiones clave, entre las que sobresale el Catatumbo, área estratégica situada en el departamento de Norte de Santander, y que ha servido históricamente como refugio y plaza fuerte para estas organizaciones armadas.

El ELN consolida su presencia
El ELN consolida su presencia en Venezuela con operaciones en ocho estados y centros de entrenamiento y logística - crédito Stringer/AFP

En esta zona fronteriza, se han registrado movimientos de figuras como alias Silvana Guerrero y “Ricardo”, ambos líderes del Frente de Guerra Nororiental, quienes alternan su presencia entre Venezuela y Colombia. A ellos se suman alias Parmenio y “Caballo de Guerra”, identificados como parte del mismo núcleo guerrillero.

En cuanto al Frente de Guerra Oriental, sobresale alias Pablito, por quien las autoridades colombianas mantienen una recompensa de 5.000 millones de pesos. Junto a él, “Cendales” constituye otro de los altos mandos que estarían cruzando hacia Colombia con el objetivo de retomar bastiones financieros y logísticos vitales para su organización.

Dentro del estamento del Comando Central (Coce), figura el nombre de Eliécer Herlinto Chamorro, conocido como alias Antonio García, quien también encabeza la lista de los objetivos prioritarios. En su caso, el Gobierno ofrece 4.378 millones de pesos como incentivo por información que conduzca a su captura.

Antonio García, líder del ELN
Antonio García, líder del ELN - crédito ELN Voces

