Turista estadounidense explicó en redes por qué prefiere Medellín a Bogotá: “¿Por qué carajos...?”

La eterna rivalidad entre Medellín y Bogotá volvió a encenderse en las redes sociales gracias a un comentario viral de nicholasnomad, un turista que comparó las vivencias en ambas ciudades mientras caminaba por la capital colombiana.

En su video de Instagram, el viajero resumió su percepción así: “La ciudad de Bogotá es muy bonita, pero hace mucho frío. ¿Por qué carajos hace tanto maldito frío y llueve todos los días que he estado aquí? Todos los días en... Es septiembre... En septiembre, octubre, noviembre, ¿por qué?”, expresó nicholasnomad, añadiendo que “Medellín era increíblemente hermoso. Extraño muchísimo Medellín”.

Las palabras de nicholasnomad reavivaron el clásico debate sobre el clima y los atractivos de ambas ciudades. Varios usuarios intervinieron con sus argumentos para explicar la diferencia térmica.

Uno de los comentarios más compartidos señaló: “Es porque estamos a 2.640 metros sobre el nivel del mar”. Otro usuario, en tono de broma, sugirió un remedio alternativo: “Delicioso el clima de Bogotá, tienes que conseguirte una novia para que te de calorcito”.

Algunos defendieron la diversidad colombiana con frases como “Cada ciudad de Colombia tiene su encanto, solo escoge el lugar de tu preferencia eso depende del gusto que tengas”, mientras otros apelaron al orgullo paisa al recordar que “Medellín es la ciudad de la eterna primavera”.

La recepción social también incluyó respuestas directas y algo más críticas, como el mensaje: “Ay cállate gringo”.