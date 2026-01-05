Miguel Uribe Londoño compartió video de su hijo en el que advertía de presuntos nexos entre Petro y Maduro: “Continuaré con su lucha”

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, quiere hacer realidad los proyectos e iniciativas de su hijo - crédito Miguel Uribe/Facebook

Con un nuevo mensaje en sus redes, el ex precandidato presidencial por el Centro Democrático Miguel Uribe Londoño, que estaría detrás del aval de un partido político para reintegrarse a la campaña, expresó el lunes 5 de enero su tristeza por la ausencia de su hijo: el asesinado senador Miguel Uribe Turbay, que había advertido en una de sus aspiraciones públicas lo que serían los peligrosos nexos entre el jefe de Estado, Gustavo Petro, y el dictador venezolano Nicolás Maduro.

En un gesto cargado de simbolismo, próximo a cumplirse cinco meses de la muerte del congresista de oposición, Uribe Londoño difundió un video de su hijo y reiteró de manera pública el compromiso de “continuar con sus banderas y su lucha”, al expresar su voluntad de preservar el legado de “libertad y democracia”. Principios por los que, aseguró, “dio su vida” su hijo: que sufrió un atentado el 7 de junio en el parque El Golfito de Bogotá, y del que no se pudo recuperar.

"Mi hijo Miguel Uribe Turbay dio su vida por la libertad y la democracia de Colombia y de Venezuela. Continuaré con sus banderas y su lucha. Colombianos y venezolanos los invito a que juntos sigamos adelante por nuestra seguridad y nuestra libertad como lo quería Miguel“, expresó en su mensaje el veterano político, de 73 años, que se ha unido las críticas hacia el primer mandatario por su defensa al jefe del régimen, capturado el sábado 3 de enero en Caracas.

¿Cuál era el mensaje de Miguel Uribe Turbay contra Gustavo Petro y Nicolás Maduro?

Uribe Turbay, en un acto junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en enero de 2025 en Cúcuta, había abordado en ese encuentro el vínculo indisoluble entre los dos países. “En Colombia nunca habrá paz si en Venezuela no hay libertad. Nuestros destinos están absolutamente ligados y por eso no podemos ser indiferentes a lo que allí sucede”, afirmó el entonces senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, que posteriormente enfiló sus críticas.

La intervención del congresista asesinado fue un llamado encendido contra lo que describió como “la coronación de un dictador” en referencia a Nicolás Maduro, recientemente posesionado para su tercer periodo, al que acusó de perpetuar “un fraude electoral, tal vez el más grande de la región”. Todo esto tras lo sucedido el 28 de julio de 2024, cuando el jefe del régimen habría manipulado los resultados de las elecciones para evitar la llegada de Edmundo González.

En su análisis con sus simpatizantes, no escatimó en críticas hacia el presidente y su postura frente al denunciado fraude. “El silencio cómplice y cobarde de Gustavo Petro no nos representa la mayoría de los colombianos”, dijo Uribe Turbay. Y sostuvo que “la inmensa mayoría de los colombianos queremos libertad, porque la valoramos y sabemos lo que cuesta”, y remarcó que la historia del país se ha forjado “gracias a la mano firme y al corazón grande” de Uribe.

Y, al establecer un paralelismo entre los proyectos políticos de Caracas y Bogotá, el precandidato ultimado sentenció. “Maduro no es otra cosa que el espejo de Gustavo Petro. Así que ojo con el 26, porque en el 26 nos jugamos o socialismo, el de Maduro, el de Petro, o Libertad. Y aquí tenemos que decidir: ¿queremos socialismo o queremos libertad?”, expresó el político de 39 años, que parecía estar alarmado por la manera en que Petro defendía en ese entonces al exdictador.

En ese sentido, insistió en la trascendencia de las próximas elecciones. “No solo hay que resistir, sino ir hasta el final, como bien lo ha dicho María Corina (Machado). Desde aquí a María Corina, a Edmundo (González), nuestro respaldo, pero en especial nuestra admiración”, dijo el parlamentario, que expresó también su reconocimiento al “ejército de voluntarios” que, según dijo, trabajará para resguardar la transparencia electoral durante los comicios venideros.