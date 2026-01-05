Colombia

Manuela Gómez le hizo particular petición a Sara Uribe tras su confirmación a ‘La casa de los famosos’: “Otra vez juntas”

Las reconocidas rivales en ‘Protagonistas’ se reencontraron con el anuncio de la nueva participante al ‘reality’ que está dando de qué hablar en las redes sociales

Manuela Gómez le pidió a Sara Uribe que la deje ganar 'La casa de los famosos' en esta oportunidad - crédito @enlamovidacol/IG

El arribo de Sara Uribe a La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, ha reavivado una historia que trasciende lo estrictamente televisivo y se remonta a la participación como triunfo de la paisa en Protagonistas de nuestra tele en 2012.

Su ingreso, confirmado por El Jefe a través de las redes sociales del Canal RCN, ha provocado diversas reacciones entre los futuros habitantes, destacando la solicitud inesperada de Manuela Gómez.

La empresaria y también participante ha convertido su mensaje en una consigna cargada de memoria y competencia.

Sara Uribe y Manuela estuvieron juntas en la misma temporada de 'Protagonistas' - crédito Canal RCN

En declaraciones difundidas en redes sociales en la publicación que confirmó a Sara para esta nueva temporada, Manuela Gómez dirigió un pedido directo a la recién nombrada habitante, rememorando sus antecedentes compartidos:

“Wow! No puedo creerlo. Otra vez juntas en un reality, déjame ganarme esta casa de los famosos por favor, muchas bendiciones”, manifestó Manuela Gómez, aludiendo a la anterior victoria de la presentadora cuando las dos concursaron en la misma temporada de Protagonistas de nuestra tele en 2012.

La respuesta de Sara Uribe al llamativo mensaje de su excompañera no tardó en aparecer, pues durante su paso por el matutino Buen día, Colombia, la comunicadora y modelo le pidió que se enfocara en su contenido y no tratara de brillar a costillas de ella con el sentido del humor que la caracteriza cargado de ironía.

Manuela Gómez cuando formó parte de Protagonistas de Nuestra Tele - crédito YouTube

Con la integración oficial de Sara Uribe, el grupo alcanza los 20 famosos confirmados que ocuparán la casa de El Jefe a partir del 12 de enero de 2026.

Los seguidores vieron con buenos ojos el ingreso de las dos celebridades, pues esperan recordar los afamados cara a cara, que se hicieron tan populares en la década del 2010 en el popular reality que buscaba los nuevos famosos de la televisión.

A la par de las ya mencionadas, la lista de concursantes incluye nombres como Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau y Juanda Caribe.

La sorpresa en esta temporada

Aunque el regreso de Sara Uribe había sido cantado por el presentador Ariel Osorio, de La Corona Tv, otros portales de entretenimiento afirmaban que su nombre no estaba incluido en los seleccionados por el Canal RCN para integrar la parrilla de esta nueva temporada en la casa estudio.

De acuerdo con Ariel Osorio, ya sería un hecho la incorporación de la modelo y presentadora paisa a la lista de participantes de la tercera temporada - crédito @lacoronatv/Instagram

“Sara Uribe regresa a la televisión y no regresa a cualquier formato, regresa por donde todo comenzó. Damas y caballeros, regresa a los realities de convivencia y está confirmada para ingresar aLa casa de los famosos, anunció el presentador Ariel Osorio, que recordó que Uribe decidió dejar la televisión (cuando presentaba Lo sé todo con el propio Osorio) para viajar con su entonces pareja Fredy Guarín a China, luego de lo cual sus presencias en el medio fueron más esporádicas.

“¿Y saben qué es lo mejor o lo más peligroso del asunto? Que ahí mismo se va a reencontrar con alguien que estuvo con ella en el 2012, Manuela Gómez, también protagonista. Y ojo al dato, porque está buenísimo. Me cuentan que están contactando a otros participantes de ese mismo año", reveló.

“La pregunta del millón: ¿Podrá Sara Uribe repetir la historia? ¿Volverá a ganar el reality? O más bien va a ser lo contrario, que simplemente no pase nada con ella", cuestionó Osorio.

Por ahora, los seguidores del reality de RCN están a la espera de que se terminen de confirmar los habitantes a ver si se encuentran con otras sorpresas previo a que dé inicio la nueva temporada.

