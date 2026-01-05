Gustavo Petro arremetió contra Trump por muerte de colombiana en bombardeos en Venezuela: “Bajo tus órdenes ilegales”

El presidente Gustavo Petro condena la muerte de Yohana Rodríguez Sierra, migrante colombiana, tras bombardeo de Estados Unidos en Venezuela - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

El presidente Gustavo Petro expresó una fuerte condena tras la presunta muerte de la cartagenera Yohana Rodríguez Sierra durante el bombardeo en Venezuela ordenado por Donald Trump.

La víctima, una colombiana migrante y comerciante, perdió la vida la madrugada del 3 de enero, al parecer, durante la ofensiva militar estadounidense en el municipio El Hatillo, estado Miranda.

Petro respondió con firmeza: “Escuchen los que brindan, bailan y aplauden porque bombardearon a Caracas, olvidando de dónde venimos, porque tenemos parecida bandera y porque quien nos libertó fue la lucha popular comandada por Bolívar”.

El mandatario criticó a sectores que celebraron el ataque: “¿Aplauden que mataron a una madre colombiana? ¿No les importa porque desean ser colonia del norte?”, enfatizó.

En su mensaje, Petro destacó que “en los bombardeos asesinaron a una madre colombiana, madre de su hija enfermera Ana. Ella vendía cosas en las calles de Caracas. Cartagenera, tierra de esclavos y emancipadores, de resistentes ante la llegada del invasor”, subrayó.

Dirigiéndose al mandatario estadounidense, el presidente argumentó que la decisión de capturar a Nicolás Maduro cobró la vida de personas inocentes, pese a que gran parte del pueblo venezolano celebró las acciones militares.

“Donald Trump, bajo tus órdenes ilegales internacionalmente, asesinaron a una inocente madre colombiana y caribeña llena de ilusiones con su hija”, indicó en su cuenta de X. También aludió a episodios previos de colombianos muertos bajo operativos de Estados Unidos y sostuvo: “Nosotros no callamos, no silenciamos la palabra libre, es a lo que tenemos derecho”.

La operación militar ‘Resolución Absoluta’ desplegada por Estados Unidos en Venezuela en la madrugada del 3 de enero concluyó con la captura y extradición de Nicolás Maduro, pero dejó un saldo preliminar de 80 fallecidos, incluyendo a la primera víctima mortal de nacionalidad colombiana, según reportes de medios internacionales.

El dolor y la indignación predominan entre los familiares de Yohana Rodríguez Sierra, la comerciante cartagenera de 45 años que perdió la vida durante el ataque en El Hatillo, estado de Miranda, como consecuencia del impacto de un misil que destruyó su vivienda mientras dormía junto a su hija Ana Corina Morales Sierra, de 22 años.

Ana Corina logró sobrevivir, aunque sufrió lesiones en una pierna. Familiares relataron a El Universal que la joven, en estado de pánico, logró comunicar a sus parientes: “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta. Prima, no sé cuándo nos volvamos a ver, no sé qué está pasando”.

El ataque, dirigido originalmente contra antenas de telecomunicaciones para dar con el paradero de Maduro y su esposa Cilia Flores, generó rechazo entre los allegados de Yohana. De acuerdo con sus testimonios recogidos por El Universal, los parientes cuestionaron la decisión de bombardear zonas habitadas: “Ya sabían dónde estaba Maduro, entonces no entendemos por qué atacaron puntos rodeados de civiles, mientras dormían, cuando ya tenían localizado su objetivo”, declararon.

La tragedia se agrava para la familia al no poder desplazarse hasta Venezuela ni repatriar el cuerpo, debido al cierre de accesos y restricciones fronterizas tras la caída de los principales líderes del chavismo.

“Nos va a tocar ver su sepelio por medio de una transmisión en vivo, vía telefónica, porque el cuerpo no lo podemos repatriar debido a que fue una muerte de guerra”, explicó una pariente a El Universal.

La vida de Yohana Rodríguez Sierra transcurrió en Venezuela, donde se dedicó al comercio independiente y mantenía contacto con sus tres hijos, dos de los cuales residen en España y Cali. Planeaba viajar a Colombia en diciembre junto a Ana Corina para la graduación de su hija y las festividades de fin de año, pero la crisis y el operativo frustraron el reencuentro familiar. “Dejaron el viaje para febrero y ya no se dará”, lamentó un allegado ante el medio.

La familia pide a la comunidad internacional no ignorar las consecuencias de los operativos en civiles inocentes y advierte que existen más heridos y fallecidos en El Hatillo y Caracas cuyos casos aún no se han difundido.

Destacan, además, el apoyo recibido por Ana Corina Morales Sierra, quien se recupera en territorio venezolano.